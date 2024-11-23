Гулять, изучая стены и другие поверхности — вот чем стоит заняться в городе, титулованном как столица стрит-арта. Титул, кстати, спорный (обсудим, почему). Канва экскурсии — подборка работ фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. В ней — широкая палитра стилей, направлений, техник и сюжетов. Будете в них разбираться с волонтёром феста, то есть мной.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Душных монологов вести не будем:-)
Сразу начнём фланировать в динамичной городской среде — проникать во дворы, сворачивать в закоулки, спускаться в переходы — и учиться выявлять объекты уличного искусства. Иногда для этого нужно смотреть не только по сторонам, но и вверх, и себе под ноги! А обнаружив — обсуждать и выявлять новые смыслы.
Вы узнаете, что:
- тэг КРУЗ и переход Виктора Цоя — явления одного порядка
- стрит-арт — это не только муралы высотой в несколько этажей, но и, к примеру, крошечные стикеры или плакаты. А ещё мозаика, проволока, штукатурка, фанера, керамика
- уличное искусство и смотрят, и щупают. Да-да, некоторые работы очень тактильны!
Обсудим:
- как художники становятся участниками «Стенограффии»
- как выбираются поверхности
- какими способами эскизы переносятся на городские стены
- можно ли создать уличный арт-объект без участия человека
- что такое тэг, кусок, банка, кэп
- анекдотические истории с бэкстейджа грандиозного события в сфере современного искусства
и многое другое!
Организационные детали
- Можно с детьми от 7 лет
- Dog-friendly: воспитанным питомцам тоже понравится. Вдобавок с ними можно сделать атмосферные фото на фоне работ
- По желанию во время прогулки сделаем кофе-брейк
- По договорённости пешую прогулку можно превратить в беговую или велоэкскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Екатеринбурге
С рождения живу в Екатеринбурге. Обожаю современное искусство, особенно стрит-арт. Уже 5 лет являюсь волонтёром «Стенограффии» и люблю фестиваль безмерно! А о том, что люблю, рассказываю с горящими глазами. Четыре года вожу экскурсии по работам феста и не только. Со мной будет слегка кринжово, но любопытно:-)Задать вопрос
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