Вера — ваш гид в Екатеринбурге

С рождения живу в Екатеринбурге. Обожаю современное искусство, особенно стрит-арт. Уже 5 лет являюсь волонтёром «Стенограффии» и люблю фестиваль безмерно! А о том, что люблю, рассказываю с горящими глазами. Четыре года вожу экскурсии по работам феста и не только. Со мной будет слегка кринжово, но любопытно:-)