Ретро поезд – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Ретро поезд» в Екатеринбурге, цены от 6670 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На Марс и обратно - за один день
На машине
9 часов
76 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Пешая
Конные прогулки
3.5 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму
Откройте для себя уральскую промышленность и культуру, посетив три уникальных города. Узнайте, как металлургия изменила судьбу региона
11 дек в 08:00
16 дек в 08:00
20 800 ₽ за всё до 4 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
11 дек в 15:00
12 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    6 ноября 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Экскурсия очень понравилась! Удалось попасть на Нижнетагильский металлургический комбинат и своими глазами увидеть процесс выплавки чугуна и стали. Очень впечатляет!
    читать дальше

    Максим также провел интересную обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу. Были и в Невьянске, но, к сожалению, знаменитая башня сейчас на реставрации и подняться на нее невозможно. Максим прекрасный рассказчик, очень увлекательно рассказал об истории Демидовых и о тех локациях, которые мы посещали.

  • К
    Кирилл
    30 октября 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Замечательная экскурсия и супер экскурсовод. Слушая интересный рассказ Максима, даже не заметили длинной дороги.
  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
    Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!

    Рима хороший организатор,
    читать дальше

    везде успели, все посмотрели!

    Узкоколейка - это незабываемо, даже посидели в кабине машиниста, покатались на дрезине, постили память Алапаевских мучеников…

    Понравились музеи: деревянного зодчества в Нижней Синячихе, и Чайковского в Алапаевске. Узнала много нового, там работают превосходные гиды.

    Ну и конечно закат на скалах!

    Однозначно рекомендую всем, кто интересуется, но сомневается!

    Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!

Рима хороший организатор, везде успели, все посмотрели!

Узкоколейка - это незабываемо, даже посидели в кабине машиниста, покатались на дрезине, постили память Алапаевских мучеников…

Понравились музеи: деревянного зодчества в Нижней Синячихе, и Чайковского в Алапаевске. Узнала много нового, там работают превосходные гиды.

Ну и конечно закат на скалах!

Однозначно рекомендую всем, кто интересуется, но сомневается!
  • В
    Владимир
    30 августа 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Поездка нам очень понравилась: можно было выбрать время выезда; очень комфортный автомобиль; была возможность скорректировать программу экскурсии; получили совет по
    читать дальше

    месту обеда. Это только организационные моменты. Но главное, конечно, очень высокий уровень эрудиции и подачи материала гидом. Максим не просто перечислял факты, а интересно рассказывал о событиях и людях в их взаимосвязи, и это буквально погружало нас в прошлые эпохи. Экскурсия прошла замечательно, рекомендуем всем.

    Поездка нам очень понравилась: можно было выбрать время выезда; очень комфортный автомобиль; была возможность скорректировать программу экскурсии; получили совет по месту обеда. Это только организационные моменты. Но главное, конечно, очень высокий уровень эрудиции и подачи материала гидом. Максим не просто перечислял факты, а интересно рассказывал о событиях и людях в их взаимосвязи, и это буквально погружало нас в прошлые эпохи. Экскурсия прошла замечательно, рекомендуем всем.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Всего за один день успели посетить сразу несколько городов и посмотреть ключевые объекты. Максим - невероятный гид, который может ответить
    читать дальше

    на любой интересующий вопрос и привести полную историческую справку, что не может не восхитить! Отдельно хочется поблагодарить за возможность адаптировать маршрут экскурсии. В машине есть все для комфортной поездки и даже больше (например, образцы горных пород для наглядности 🖇️) У нас остались самые положительные впечатления и желание посмотреть и другие локации в такой же обстановке.

    Спасибо за интересную и насыщенную поездку!

    Всего за один день успели посетить сразу несколько городов и посмотреть ключевые объекты. Максим - невероятный гид, который может ответить на любой интересующий вопрос и привести полную историческую справку, что не может не восхитить! Отдельно хочется поблагодарить за возможность адаптировать маршрут экскурсии. В машине есть все для комфортной поездки и даже больше (например, образцы горных пород для наглядности 🖇️) У нас остались самые положительные впечатления и желание посмотреть и другие локации в такой же обстановке.

Спасибо за интересную и насыщенную поездку!
  • Е
    Екатерина
    26 июля 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Спасибо нашему гиду Максиму за комфортную поездку, интересную информацию, приятное общение.
    Спасибо нашему гиду Максиму за комфортную поездку, интересную информацию, приятное общение.
  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Интересная и познавательная экскурсия В Нижний Тагил и Невьянск.
    По нашей просьбе Верхнюю Пышму заменили на Ганину Яму, поскольку посещали Нижнетагильский
    читать дальше

    металлургический комбинат и это заняло 4 часа (очень рекомендую включить НМТК в экскурсию с Максимом, поскольку увидеть собственными глазами "как закалялась сталь" - это невероятно! Не пожалейте ни времени ни денег).
    Максим прекрасный гид, который владеет информацией на все 100%. Узнали много нового и интересного. Даже при смене маршрута истории не закончились. Наоборот: Максим рассказал все о судьбе царской семьи, от начала и до их печального конца..
    Очень рекомендую данный маршрут к посещению!

  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
    Экскурсия отличная! Рекомендую! Для тех, кто хочет познакомиться с промышленным кластером на Урале и историей династии Демидовых. Максим аккуратный пунктуальный водитель, интересный рассказчик, внимателен к пожеланиям, автомобиль максимально комфортный. Большое спасибо за увлекательное путешествие!
    Экскурсия отличная! Рекомендую! Для тех, кто хочет познакомиться с промышленным кластером на Урале и историей династии Демидовых. Максим аккуратный пунктуальный водитель, интересный рассказчик, внимателен к пожеланиям, автомобиль максимально комфортный. Большое спасибо за увлекательное путешествие!

  1. На Марс и обратно - за один день
  2. Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
  3. В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга
  4. Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
