Лучший выборНа Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму
Откройте для себя уральскую промышленность и культуру, посетив три уникальных города. Узнайте, как металлургия изменила судьбу региона
11 дек в 08:00
16 дек в 08:00
20 800 ₽ за всё до 4 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
11 дек в 15:00
12 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий6 ноября 2025Экскурсия очень понравилась! Удалось попасть на Нижнетагильский металлургический комбинат и своими глазами увидеть процесс выплавки чугуна и стали. Очень впечатляет!
- ККирилл30 октября 2025Замечательная экскурсия и супер экскурсовод. Слушая интересный рассказ Максима, даже не заметили длинной дороги.
- ЕЕлена14 октября 2025Отличная экскурсия, получила массу впечатлений, добралась до мест, до которых ни доехать, ни допрыгать, ни руками не достать!
Рима хороший организатор,
- ВВладимир30 августа 2025Поездка нам очень понравилась: можно было выбрать время выезда; очень комфортный автомобиль; была возможность скорректировать программу экскурсии; получили совет по
- ТТатьяна23 августа 2025Всего за один день успели посетить сразу несколько городов и посмотреть ключевые объекты. Максим - невероятный гид, который может ответить
- ЕЕкатерина26 июля 2025Спасибо нашему гиду Максиму за комфортную поездку, интересную информацию, приятное общение.
- ООльга16 июля 2025Интересная и познавательная экскурсия В Нижний Тагил и Невьянск.
По нашей просьбе Верхнюю Пышму заменили на Ганину Яму, поскольку посещали Нижнетагильский
- ООльга3 мая 2025Экскурсия отличная! Рекомендую! Для тех, кто хочет познакомиться с промышленным кластером на Урале и историей династии Демидовых. Максим аккуратный пунктуальный водитель, интересный рассказчик, внимателен к пожеланиям, автомобиль максимально комфортный. Большое спасибо за увлекательное путешествие!
