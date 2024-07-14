Выездная экскурсия в Касли, Кыштым, Уральское Бали (из Екатеринбурга)

Погрузитесь в атмосферу Миасса на велосипедной экскурсии, наслаждаясь музеями, архитектурой и природными ландшафтами города
Путешествие по Миассу на велосипеде - это возможность увидеть город в новом свете.

Начав с северной точки (район машгородок), маршрут проходит через музеи, архитектурные памятники и природные ландшафты, завершаясь в старой
читать дальше

части города. Посетите Городской краеведческий музей, Дом купца Смирнова и Ильменский минералогический музей. Узнайте о быте горожан, насладитесь выставками художников и старинными картами. Историческая часть города на берегу реки Миасс и молодой северный район создают уникальный контраст. Экскурсия позволит глубже понять историю и культуру Миасса

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Активный отдых
  • 🏛️ Посещение музеев
  • 🌳 Природные ландшафты
  • 🏙️ Архитектура города
  • 🗺️ Историческая часть Миасса
    • Выездная экскурсия в Касли, Кыштым, Уральское Бали (из Екатеринбурга)
    Выездная экскурсия в Касли, Кыштым, Уральское Бали (из Екатеринбурга)
    Выездная экскурсия в Касли, Кыштым, Уральское Бали (из Екатеринбурга)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Городской краеведческий музей
  • Дом купца Смирнова
  • Ильменский минералогический музей

    • Описание экскурсии

    Путешествие в Кыштым

    Приглашаем вас в удивительное путешествие по городу Кыштым, который по праву называют Уральской Венецией. Это место удивляет своим богатством озёр, которые открывают невероятные виды и возможности для активного отдыха. На лодке вы сможете добраться до любой точки города, наслаждаясь живописными пейзажами.

    Уральское Бали

    Не упустите шанс посетить уральское Бали и узнать секреты его изумрудных вод. Эти уникальные природные красоты подарят вам незабываемые впечатления и позволят насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.

    Город Касли

    Следующим пунктом нашего путешествия станет город Касли, известный как столица ажурного художественного литья. Здесь вы сможете увидеть Каслинское литье — мировую марку, символизирующую высшее мастерство в искусстве, архитектуре и скульптуре.

    Каслинский некрополь

    Также мы посетим Каслинский некрополь, который является старейшим кладбищем в империи и настоящим музеем под открытым небом. Это место погружает в историю и позволяет увидеть удивительные произведения искусства, которые сохранились до наших дней.

    Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой Урала!

    Каждый день

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Еда, вода
    • Входные билеты в музеи
    Место начала и завершения?
    Екатеринбург, ТЦ Глобус
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Только кроссовки
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Н
    14 июл 2024
    Хочу выразить благодарность Виталию за прекрасно проведённые экскурсии!
    Виталий просто ходячая энциклопедия! Обо всех местах где были предоставил исчерпывающую информацию.. и про природу, и про горы, и историю Миасса, про заводы,
    читать дальше

    про литьё чугуна и многое другое!
    Хотелось много где побывать - Виталий предложил как лучше организовать маршрут, сориентировал что и где и что с собой взять и тд.
    Были на Айских притесах, Озере Зюраткуль, в Таганае, Аракаульсклм озере и шихане, Законсервированной штольне по разбработке слюды, городе Касли, Музее чугуна и ещё много где…
    Сердечно хочу поблагодарить за восхождение на Хребет Зюраткуль, Двуглавую Сопку в Таганае и Аракульсиц шихан! Это просто незабываемые красоты и впечатления!
    На протяжении всего пути Виталий всячески поддерживал и помогал, и когда я сомневалась в своих силах убеждал, что смогу - так и получилось!
    Путешествовать с Виталием комфортно, интересно и безопасно.

    В
    13 июл 2024
    В
    20 июн 2024
    Спасибо Виталию за прекрасное путешествие по Южному Уралу! За погружение в историю и красоту природы. За интересные рассказы и заботу! Виталий очень грамотный и эрудированный гид, любящий свой край. Наилучшие рекомендации Виталию, как гида для всех путешествующих! По возможности обязательно воспользуемся его услугами еще раз.
    В
    27 мая 2024
    И
    17 июл 2023
    Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом, ни один вопрос не остался без ответа, очень приятный и знающий историю края молодой человек. Рекомендую всем, кто приедет на Южный урал.
    Также поднялись с Виталием на Ильмен-Тау, много нового узнали о городах Златоуст и Миасс!!!

    Входит в следующие категории Екатеринбурга

    Похожие экскурсии из Екатеринбурга

    С Екатеринбургом на «ты»
    Пешая
    109 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    С Екатеринбургом на «ты»
    Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
    Начало: У торгового центра Пассаж
    11 ноя в 15:00
    12 ноя в 15:00
    4 000 за всё до 5 чел.
    Екатеринбург: самое интересное
    На машине
    113 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Екатеринбург: самое интересное
    Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
    Начало: По договоренности
    25 ноя в 09:00
    26 ноя в 09:00
    9 500 за всё до 6 чел.
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Пешая
    9 отзывов
    5 часов
    Аудиогид
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
    Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
    Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
    Сегодня в 15:30
    Завтра в 08:00
    390 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Екатеринбурге
    ХорошоТам