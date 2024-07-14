Выездная экскурсия в Касли, Кыштым, Уральское Бали (из Екатеринбурга)
Погрузитесь в атмосферу Миасса на велосипедной экскурсии, наслаждаясь музеями, архитектурой и природными ландшафтами города
Путешествие по Миассу на велосипеде - это возможность увидеть город в новом свете.
Начав с северной точки (район машгородок), маршрут проходит через музеи, архитектурные памятники и природные ландшафты, завершаясь в старой читать дальше
части города. Посетите Городской краеведческий музей, Дом купца Смирнова и Ильменский минералогический музей. Узнайте о быте горожан, насладитесь выставками художников и старинными картами. Историческая часть города на берегу реки Миасс и молодой северный район создают уникальный контраст. Экскурсия позволит глубже понять историю и культуру Миасса
5
5 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🚴♂️ Активный отдых
🏛️ Посещение музеев
🌳 Природные ландшафты
🏙️ Архитектура города
🗺️ Историческая часть Миасса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Городской краеведческий музей
Дом купца Смирнова
Ильменский минералогический музей
Описание экскурсии
Путешествие в Кыштым
Приглашаем вас в удивительное путешествие по городу Кыштым, который по праву называют Уральской Венецией. Это место удивляет своим богатством озёр, которые открывают невероятные виды и возможности для активного отдыха. На лодке вы сможете добраться до любой точки города, наслаждаясь живописными пейзажами.
Уральское Бали
Не упустите шанс посетить уральское Бали и узнать секреты его изумрудных вод. Эти уникальные природные красоты подарят вам незабываемые впечатления и позволят насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.
Город Касли
Следующим пунктом нашего путешествия станет город Касли, известный как столица ажурного художественного литья. Здесь вы сможете увидеть Каслинское литье — мировую марку, символизирующую высшее мастерство в искусстве, архитектуре и скульптуре.
Каслинский некрополь
Также мы посетим Каслинский некрополь, который является старейшим кладбищем в империи и настоящим музеем под открытым небом. Это место погружает в историю и позволяет увидеть удивительные произведения искусства, которые сохранились до наших дней.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой Урала!
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Только кроссовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
14 июл 2024
Хочу выразить благодарность Виталию за прекрасно проведённые экскурсии! Виталий просто ходячая энциклопедия! Обо всех местах где были предоставил исчерпывающую информацию.. и про природу, и про горы, и историю Миасса, про заводы, читать дальше
про литьё чугуна и многое другое! Хотелось много где побывать - Виталий предложил как лучше организовать маршрут, сориентировал что и где и что с собой взять и тд. Были на Айских притесах, Озере Зюраткуль, в Таганае, Аракаульсклм озере и шихане, Законсервированной штольне по разбработке слюды, городе Касли, Музее чугуна и ещё много где… Сердечно хочу поблагодарить за восхождение на Хребет Зюраткуль, Двуглавую Сопку в Таганае и Аракульсиц шихан! Это просто незабываемые красоты и впечатления! На протяжении всего пути Виталий всячески поддерживал и помогал, и когда я сомневалась в своих силах убеждал, что смогу - так и получилось! Путешествовать с Виталием комфортно, интересно и безопасно.
В
Виталий
13 июл 2024
В
Виктор
20 июн 2024
Спасибо Виталию за прекрасное путешествие по Южному Уралу! За погружение в историю и красоту природы. За интересные рассказы и заботу! Виталий очень грамотный и эрудированный гид, любящий свой край. Наилучшие рекомендации Виталию, как гида для всех путешествующих! По возможности обязательно воспользуемся его услугами еще раз.
В
Виталий
27 мая 2024
И
Ирина
17 июл 2023
Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом, ни один вопрос не остался без ответа, очень приятный и знающий историю края молодой человек. Рекомендую всем, кто приедет на Южный урал. Также поднялись с Виталием на Ильмен-Тау, много нового узнали о городах Златоуст и Миасс!!!