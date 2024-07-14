Путешествие по Миассу на велосипеде - это возможность увидеть город в новом свете.Начав с северной точки (район машгородок), маршрут проходит через музеи, архитектурные памятники и природные ландшафты, завершаясь в старой

части города. Посетите Городской краеведческий музей, Дом купца Смирнова и Ильменский минералогический музей. Узнайте о быте горожан, насладитесь выставками художников и старинными картами. Историческая часть города на берегу реки Миасс и молодой северный район создают уникальный контраст. Экскурсия позволит глубже понять историю и культуру Миасса

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путешествие в Кыштым

Приглашаем вас в удивительное путешествие по городу Кыштым, который по праву называют Уральской Венецией. Это место удивляет своим богатством озёр, которые открывают невероятные виды и возможности для активного отдыха. На лодке вы сможете добраться до любой точки города, наслаждаясь живописными пейзажами.

Уральское Бали

Не упустите шанс посетить уральское Бали и узнать секреты его изумрудных вод. Эти уникальные природные красоты подарят вам незабываемые впечатления и позволят насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.

Город Касли

Следующим пунктом нашего путешествия станет город Касли, известный как столица ажурного художественного литья. Здесь вы сможете увидеть Каслинское литье — мировую марку, символизирующую высшее мастерство в искусстве, архитектуре и скульптуре.

Каслинский некрополь

Также мы посетим Каслинский некрополь, который является старейшим кладбищем в империи и настоящим музеем под открытым небом. Это место погружает в историю и позволяет увидеть удивительные произведения искусства, которые сохранились до наших дней.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой Урала!