Зал рока Музея Андеграунда и другие культовые рок-места Екатеринбурга

От "Нау" до "Чайфа" - по следам уральского рока сквозь эпохи и железный занавес
Эта экскурсия для тех, кто любит русский рок и хочет узнать о вкладе уральских музыкантов в современную культуру.

Рок-фанаты постарше вспомнят молодость, кассеты и хиты «Смысловых галлюцинаций», «Урфин Джюса» и «Агаты Кристи».

Все участники без исключений поймут, как возник рок-андеграунд, увидят артефакты из личных коллекций музыкантов и сделают огненные снимки в фотозоне.
Зал рока Музея Андеграунда и другие культовые рок-места Екатеринбурга© Светлана
Описание экскурсии

Зал рока в Музее Андеграунда

  • вы подержите в руках легендарную бас-гитару «Урал»
  • увидите музыкальные артефакты времён советских рок-клубов и катушечных магнитофонов
  • услышите редкие записи золотой эпохи русского рока и истории о том, как в он формировался

Рок-гид расскажет:

  • кто создавал в Свердловске гитары-франкенштейны
  • почему рядом со сценическим костюмом Владимира Шахрина находится кофеварка и какое отношение она имеет к группе «Чайф»
  • откуда в коллекции музея очки Егора Летова из «Гражданской обороны»
  • как назывался перформанс Сергея Курёхина и чем он шокировал даже бывалых рокеров

Бар «Вечно молодой» и переход Цоя

После Зала рока познакомимся с культовым баром и отправимся в переход Цоя, где зашифрованы истории об участниках Свердловского рок-клуба и в тёплое время года выступают уличные музыканты.

Вы узнаете:

  • как жилось музыкантам в 80-е
  • что изменилось после открытия рок-клубов
  • как справлялись с дефицитом музыкальных инструментов
  • как рождались названия команд
  • почему исчезли легендарные группы в 90-е
  • как сегодня продолжаются рок-традиции в Екатеринбурге

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Зал рока — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Андеграунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 976 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью
читать дальше

у некоторых из музыкантов. В 2020 году вместе с историографом рок-клуба Дмитрием Карасюком, автором многих книг о свердловских рок-группах, мы составили пеший маршрут по центру города, чтобы сохранить эту легендарную историю. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится Музей Свердловского рок-клуба, а пока я показываю некоторые точки на карте Екатеринбурга, без которых невозможно представить себе Свердловск 80-х и рок-музыку, родившуюся тогда.

