Эта экскурсия для тех, кто любит русский рок и хочет узнать о вкладе уральских музыкантов в современную культуру.
Рок-фанаты постарше вспомнят молодость, кассеты и хиты «Смысловых галлюцинаций», «Урфин Джюса» и «Агаты Кристи».
Все участники без исключений поймут, как возник рок-андеграунд, увидят артефакты из личных коллекций музыкантов и сделают огненные снимки в фотозоне.
Рок-фанаты постарше вспомнят молодость, кассеты и хиты «Смысловых галлюцинаций», «Урфин Джюса» и «Агаты Кристи».
Все участники без исключений поймут, как возник рок-андеграунд, увидят артефакты из личных коллекций музыкантов и сделают огненные снимки в фотозоне.
Описание экскурсии
Зал рока в Музее Андеграунда
- вы подержите в руках легендарную бас-гитару «Урал»
- увидите музыкальные артефакты времён советских рок-клубов и катушечных магнитофонов
- услышите редкие записи золотой эпохи русского рока и истории о том, как в он формировался
Рок-гид расскажет:
- кто создавал в Свердловске гитары-франкенштейны
- почему рядом со сценическим костюмом Владимира Шахрина находится кофеварка и какое отношение она имеет к группе «Чайф»
- откуда в коллекции музея очки Егора Летова из «Гражданской обороны»
- как назывался перформанс Сергея Курёхина и чем он шокировал даже бывалых рокеров
Бар «Вечно молодой» и переход Цоя
После Зала рока познакомимся с культовым баром и отправимся в переход Цоя, где зашифрованы истории об участниках Свердловского рок-клуба и в тёплое время года выступают уличные музыканты.
Вы узнаете:
- как жилось музыкантам в 80-е
- что изменилось после открытия рок-клубов
- как справлялись с дефицитом музыкальных инструментов
- как рождались названия команд
- почему исчезли легендарные группы в 90-е
- как сегодня продолжаются рок-традиции в Екатеринбурге
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Зал рока — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Андеграунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 976 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСвердловский рок: места притяжения
Перенеситесь в Свердловск 80-х, ощутите дух творчества и бунта. Пройдите по следам легендарных рок-групп и насладитесь атмосферой тех лет
Начало: У Дворца молодежи
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
27 ноя в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и прогулка
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, попробуйте уральские деликатесы и насладитесь прогулкой по историческим местам города
Начало: Около ТЦ «Европа»
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.