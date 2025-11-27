Светлана — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 976 туристов

читать дальше у некоторых из музыкантов. В 2020 году вместе с историографом рок-клуба Дмитрием Карасюком, автором многих книг о свердловских рок-группах, мы составили пеший маршрут по центру города, чтобы сохранить эту легендарную историю. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится Музей Свердловского рок-клуба, а пока я показываю некоторые точки на карте Екатеринбурга, без которых невозможно представить себе Свердловск 80-х и рок-музыку, родившуюся тогда.

Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью