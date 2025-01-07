3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
««Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни»
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
7500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: У метро «Чкаловская»
«Его можно использовать в качестве защиты помещения от негатива — гармонизирующие звуки благотворно воздействуют на пространство»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
22 янв в 15:00
24 янв в 11:00
1800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свердловский рок и всё, что с ним связано
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Начало: На перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Розы Люксембург
«Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 января 2025Свое знакомство с городом начали именно с этой экскурсии. Узнали много нового, посетили значимые места легендарного рок-клуба. Экскурсия проходит в классном формате, с прослушиванием песен музыкантов.
- ННина19 ноября 2024Всем, кто помнит и любит Нау, Агату Кристи, ЧайФ, Смысловые галлюцинации - в обязательном порядке! Помимо удовольствия от общения со
- ООлеся29 октября 2024Даже холодна погода не испортила впечатление от экскурсии: интересно, познавательно и душевно! Светлана прекрасный рассказчик и чудесный человек! Рады знакомству и благодарны за приятное общение 🌹
- ООльга4 июля 2024Шикарный мастер-класс!!! В мастерской атмосфера уюта, красоты, волшебства и ароматы!!! Мастер-класс проводила Татьяна-очень приятная, умная, симпатичная, веселая, прекрасный преподаватель и
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музыкальные»
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