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собеседник! Она предоставила все материалы. Основа посоха идеально подготовлена, много материалов для оформления. Процесс изготовления прошел очень увлекательно: с чаепитием и дегустацией авторского варенья. Татьяна донесла информацию очень понятно (в интернете казалось сложно), помогла с выбором дизайна и изготовлением. Я из другого города, но если еще приеду, обязательно запишусь на какой-нибудь мастер-класс еще и именно в эту мастерскую! Уходить не хотелось. Очень рекомендую!!!