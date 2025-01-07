Музыкальные – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Екатеринбурге, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Свердловский рок: легенды андеграунда
Пешая
86 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
««Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни»
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
7500 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: У метро «Чкаловская»
«Его можно использовать в качестве защиты помещения от негатива — гармонизирующие звуки благотворно воздействуют на пространство»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
22 янв в 15:00
24 янв в 11:00
1800 за человека
Свердловский рок и всё, что с ним связано
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свердловский рок и всё, что с ним связано
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Начало: На перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Розы Люксембург
«Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 января 2025
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Свое знакомство с городом начали именно с этой экскурсии. Узнали много нового, посетили значимые места легендарного рок-клуба. Экскурсия проходит в классном формате, с прослушиванием песен музыкантов.
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  • Н
    Нина
    19 ноября 2024
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Всем, кто помнит и любит Нау, Агату Кристи, ЧайФ, Смысловые галлюцинации - в обязательном порядке! Помимо удовольствия от общения со
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    Светланой - кладезем знаний о городе и об эпохе - вспомните Ту Самую музыку и увидите то, что сами бы не нашли. Светлана замечательный гид, поможет советом, даст рекомендации по коллегам и другим тематическим экскурсиям и с удовольствием ответит на самые разные вопросы. Рекомендую от всего сердца.

  • О
    Олеся
    29 октября 2024
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Даже холодна погода не испортила впечатление от экскурсии: интересно, познавательно и душевно! Светлана прекрасный рассказчик и чудесный человек! Рады знакомству и благодарны за приятное общение 🌹
  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Мастер-класс по созданию посоха дождя
    Шикарный мастер-класс!!! В мастерской атмосфера уюта, красоты, волшебства и ароматы!!! Мастер-класс проводила Татьяна-очень приятная, умная, симпатичная, веселая, прекрасный преподаватель и
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    собеседник! Она предоставила все материалы. Основа посоха идеально подготовлена, много материалов для оформления. Процесс изготовления прошел очень увлекательно: с чаепитием и дегустацией авторского варенья. Татьяна донесла информацию очень понятно (в интернете казалось сложно), помогла с выбором дизайна и изготовлением. Я из другого города, но если еще приеду, обязательно запишусь на какой-нибудь мастер-класс еще и именно в эту мастерскую! Уходить не хотелось. Очень рекомендую!!!

    Шикарный мастер-класс!!! В мастерской атмосфера уюта, красоты, волшебства и ароматы!!! Мастер-класс проводила Татьяна-очень приятная, умная, симпатичная

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музыкальные»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
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  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в январе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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