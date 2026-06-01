Описание тура
Императорский маршрут по Уралу — это захватывающее путешествие сквозь историю династии Романовых и культурное наследие Екатеринбурга.
Вы посетите знаковые места Екатеринбурга, Алапаевска и Ганиной Ямы: Храм-на-Крови, Дом Поклевских-Козелл, театр оперы и балета и музей камнерезного искусства, монастыри и мемориальные комплексы, проедете в уникальном «Императорском поезде».
Путешествие подарит глубокие эмоции, прикосновение к тайнам российской истории, вдохновение от уральского искусства и архитектуры, а также особую атмосферу духовности и величия эпохи Российской империи.
Программа тура по дням
Екатеринбург: обзорная экскурсия, Дом Поклевских-Козелл, театр оперы и балета, гранильная фабрика, ювелирный мастер-класс
Прибытие в г. Екатеринбург.
Самостоятельный проезд в отель
Заселение с 15:00, вещи можно оставить в камере хранения. При наличии свободных мест в отеле возможно раннее заселение.
12:30 Бизнес-ланч в отеле (за дополнительную плату).
13:00-13:15 Встреча с гидом в холле отеля.
13:15-14:30 Обзорная экскурсия на комфортабельном туристическом автобусе по городу Екатеринбургу.
При наборе группы менее 5 человек 1 день будет пешеходный.
Екатеринбургский завод был построен по высочайшему указу Петра I. Дерзкие планы молодой империи помогало воплощать уральское железо. Оно стало «валютой» на международном рынке, восстановило обороноспособность после продолжительной войны.
Появление Монетного двора в Екатеринбурге, в таком удалении от столиц — пример доверия Императора.
Екатеринбургская Императорская гранильная фабрика — старейшая русская фабрика художественной обработки камня.
Находилась в Екатеринбурге, состояла в ведении Императорского кабинета. Уральские самоцветы венчали лучшие ювелирные творения в коллекциях представителей Дома Романовых. Здесь на Урале было найдено первое русское золото.
Посещение памятника Императору Петру I на территории Исторического сквера.
14:30-15:00 Посещение Музейно-выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл».
Экспозиция рассказывает о династии Романовых на русском престоле, России в эпоху царствования Императора Николая II, трагических событиях июля 1918 года в Екатеринбурге и Алапаевске. Также экспозиция рассказывает об истории обнаружения останков и следствии по делу гибели семьи последнего Императора России, на Урале, длившемся более 100 лет.
15:00-16:20 Посещение Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.
Экскурсия. Огромное значение для понимания роли Екатеринбурга, Урала в развитии камнерезного искусства России имеет деятельность Екатеринбургской Императорской гранильной фабрики (ЕИГФ).
На тематической экскурсии по постоянным экспозициям МИКЮИ «Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика», «Малахитовый зал», «Бажовская комната» и спецхрана «Золотая кладовая» Вы узнаете, что история добычи самоцветов, разработки золотоносных и платиновых приисков и развития камнерезного дела на Урале теснейшим образом связана с русским Императорским Домом.
Мастер-класс. Ювелирное и гранильное искусство всегда пользовалось особым расположением у монарших особ в России и Европе: для многих создание украшений было чем-то вроде хобби.
Для путешественников по «Императорскому маршруту» музей предлагает на выбор мастер-классы по сборке украшений:
- Брошь «Любимый цветок Александры»: сборка из готовой фурнитуры броши в виде букетика с белыми цветами.
- Брошь «Букет Елизаветы»: сборка из готовой фурнитуры с цветными элементами броши в духе букетов Иеремии Позье.
16:30-17:30 Посещение Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.
Экскурсия по театру с посещением музея театра «Белый лебедь Екатеринбурга». Театр в жизни Императорской Семьи, театральные традиции, история «императорских» театров.
История Екатеринбургской оперы началась в 1870-е гг., когда культурная жизнь уральской столицы буквально бурлила.
В 1912 г. здание по проекту архитектора Владимира Семенова было готово, а спустя два года опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» открыла новую страницу в театральной жизни города.
17:30 Самостоятельное возвращение в отель (шаговая доступность к отелям, 5 минут).
По желанию, за дополнительную плату (бронируется заранее):
- посещение спектакля в театре оперы и балета;
- гастро-ужин в ресторане «Два Деда. Фазенда».
Екатеринбург - Алапаевск - Верхняя Синячиха - Екатеринбург
07:00 Ранний завтрак (ланч-боксы).
07:30 Трансфер на ж/д-вокзал от отеля (заказывается несколько такси или минивен).
08:10 Начало регистрации на посадку в вагон.
08:23 Отправление из г. Екатеринбурга комфортабельным электропоездом в стилизованном вагоне «Императорский маршрут».
В пути работает аудиогид для двух категорий туристов: взрослый (русский, английский, китайский языки) и детский; обеспечен визуальный контент (фильмы); организована фотозона с костюмами начала ХХ века. В пути следования можно приобрести буфетную и сувенирную продукцию. Каждому туристу выдается информационный буклет-путеводитель.
11:57 Прибытие на железнодорожную станцию г. Алапаевск.
Вводная автобусная экскурсия по г. Алапаевску (без точек выхода).
Посещение дома-музея П. И. Чайковского – великого русского композитора, верноподданного Императорского Дома.
Старинный особняк предоставляет замечательную возможность очутиться в эпохе того времени. Здесь можно увидеть музыкальные инструменты, которыми пользовался юный Чайковский. Узнать о дружбе, которая связывала представителей Императорского Дома Романовых и великого музыкального гения.
Музыкально-акустическое сопровождение каждого зала помогает проникнуться эмоциями и впечатлениями алапаевского детства, которые впоследствии нашли отражение в творчестве знаменитого композитора.
Интерактивная программа «Живые картины» рассказывает о модном развлечении дворянских семей в середине XIX века. Все желающие смогут стать участниками реконструкции дня рождения отца будущего композитора – Ильи Петровича Чайковского (управляющего Алапаевскими заводами с 1849 по 1852 годы).
Участники в стилизованных костюмах представляют несколько «картин» по рисункам основательницы музея В. Б. Городилиной, автора уникального исследования «Жизнь Чайковских в Алапаевске», созданного ею на основе семейной переписки Чайковских. Здесь же проводится фотографирование участников «Живых картин».
13:50 Комплексный обед из блюд уральской кухни.
Посещение музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».
Экскурсия «Изгнаны правды ради…». Ссылка Романовых в Алапаевск, 1918 год.
В здании земской школы в период с мая по июль 1918 года содержались под охраной представители Императорского Дома Романовых: Великий Князь Сергей Михайлович, Великая Княгиня Елисавета Федоровна и другие представители Императорской семьи.
В зале Великой княгини Елисаветы Федоровны представлена театрализованная сцена «Из истории Марфо-Мариинской обители», которая показывает подготовку подарков крестовыми сестрами обители для визита Великой княгини Елисаветы Федоровны в детский приют. В ходе экскурсии посетители включаются в диалог, отвечают на вопросы, и победитель получает приз – вымпел «Милосердие живет в веках».
Осмотр женского монастыря Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны (внешний осмотр, с заходом внутрь по желанию).
Монастырь расположен во дворе исторического здания Напольной школы и берет свое начало с 1998 года. Именно здесь хранится частица мощей Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны, привезенная в 2007 году настоятельницей монастыря из церкви Святой Марии Магдалины в городе Гефсимания, Израиль.
Переезд в с. Верхняя Синячиха (15 км).
Посещение шахты Межной (место остановки и выхода из автобуса, осмотр с экскурсоводом).
Святая Шахта – место, где в ночь на 18 июля 1918 года Святая Елисавета и Великие Князья приняли мученическую кончину. Спустя более чем 80 лет на территории открыт и освящен Мужской монастырь Во Имя Новомученников и Исповедников Российских (самостоятельное посещение с заходом внутрь).
Переезд в г. Алапаевск.
Посещение Памятника Великой Княгине Елисавете Федоровне (место остановки и выхода из автобуса).
Посещение Свято-Троицкого собора. Этот храм в 1918 году посещали Великая Княгиня Елисавета Федоровна и Великие князья, находясь под стражей в Напольной школе.
18:20 Отправление с железнодорожного вокзала г. Алапаевск на комфортабельном электропоезде.
Ужин в вагоне – ланч-боксы.
21:33 Прибытие на железнодорожный вокзал г. Екатеринбурга.
21:40 Трансфер в отель.
Екатеринбург: Храм на Крови, Ганина Яма, Ново-Тихвинский монастырь
08:00-09:30 Завтрак.
Освобождение номеров.
09:30-09:45 Сбор участников в холле отеля.
Можно оставить вещи в камере хранения. Если же в отель возвращаться не планируете, то вещи нужно забрать с собой.
9:45-10:00 Переезд на Царскую улицу.
10:00-10:20 Посещение Храма-Памятника на Крови с экскурсоводом.
Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших был построен на месте дома горного инженера Ипатьева, в котором содержались под арестом и закончил свой земной путь в ночь на 17 июля 1918 года последний Российский Император Николай II, его семья и четверо слуг. Территория, прилегающая к Храму-Памятнику на Крови, получила официальное название «Святой квартал».
10:20-11:30 Переезд в Экспозиционно-выставочный центр Святых Царственных Страстотерпцев «Ганина Яма».
По пути заезд «На границу «Европы-Азии» — один из самых известных символов Екатеринбурга, обозначающий условную границу между Европой и Азией. В XVIII веке основатель Екатеринбурга Василий Татищев предложил проводить границу по Уральским горам.. Фотографии на память. Покупка сувениров.
11:30 Посещение храмового комплекса. Экскурсия по музею, расположенному на территории монастыря.
Именно на территорию Ганиной Ямы 17 июля 1918 года были привезены тела последнего Российского Императора и его семьи.
14:00-14:40 Комплексный обед из блюд уральской кухни.
15:00 Посещение Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь — один из крупнейших в России.
Главный храм – собор Александра Невского, учрежден в 1810 году именным указом Александра I. Александр Невский был покровителем трех российских Императоров. Сестры Ново-Тихвинской обители оказывали всяческую помощь семье последнего российского Императора Николая II в дни, когда семья находилась под арестом в доме горного инженера Ипатьева.
Визит в сувенирный комплекс, покупка сувениров, знакомство с работами монастырских мастеров. Ново-Тихвинский монастырь славится своим качественным и традиционным рукоделием, создаваемым сестрами обители.
17:00 Окончание тура.
Самостоятельный проезд в отель, аэропорт или на ж/д-вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Гранд Авеню» или «Космос» в Екатеринбурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Возраст/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Взрослый (старше 18 лет)
|26 500
|33 000
|Пенсионеры
|26 300
|32 700
Школьники (при предъявлении
справки)
|26 300
|-
Дополнительная ночь в отеле:
- двухместный номер – 9500 руб. /ночь;
- одноместный номер – 7900 руб. /ночь.
Выбор конкретного отеля зависит от даты заезда, более подробную информацию можно уточнить у менеджера перед бронированием.
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель сети «Cosmos Ekaterinburg Hotel» находится в Екатеринбурге и предлагает своим гостям комфортабельные условия проживания с международными стандартами обслуживания.
Всего в отеле 160 номеров, 42 из которых категории повышенной комфортности. Есть специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями.
Ресторан «Магеллан» на территории объекта ежедневно накрывает вкусные завтраки в формате шведского стола. Помимо этого, шеф-повар радует посетителей блюдами европейской и русской кухнями.
Для проведения деловых встреч и мероприятий предоставляется конференц-зал. Так же есть прокат автомобилей, трансфер, бизнес-центр и многое другое.
До большого количества достопримечательностей города можно добраться пешком – Кукольный театр к примеру, от отеля всего в 200 метрах, а Театр оперы и балета – в 400 метрах. Европа, Эпицентр, Акрополь - находятся на расстоянии 200 метров. Кафедральный Собор, зоопарк, музей Мирового Океана - на расстоянии 1,5 км.
Отель «Гранд Авеню»
Современный бизнес-отель «Гранд Авеню by USTA Hotels» 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.
Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.
На территории гостиницы работают ресторан и бар.
Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в номере выбранной категории
- Питание: 1 завтрак в гостинице, 1 завтрак ланч-бокс, 2 обеда, 1 ланч-бокс на ужин во 2 день
- Путешествие в комфортабельном поезде в стилизованном вагоне «Императорский маршрут» (Екатеринбург - Алапаевск - Екатеринбург)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Мастер-класс
- Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
- Питание вне программы: бизнес-ланч в 1-й день тура 1000 руб. /чел. гастроужин в 1-й день тура - 3100 руб. /чел. ужин в 3 день
- Бизнес-ланч в 1-й день тура 1000 руб. /чел
- Гастроужин в 1-й день тура - 3100 руб. /чел
- Ужин в 3 день
- Дополнительные экскурсии и интерактивы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей;
- при посещении церквей и храмов женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах;
- заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования.
Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.