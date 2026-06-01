1 день

Екатеринбург: обзорная экскурсия, Дом Поклевских-Козелл, театр оперы и балета, гранильная фабрика, ювелирный мастер-класс

Прибытие в г. Екатеринбург.

Самостоятельный проезд в отель

Заселение с 15:00, вещи можно оставить в камере хранения. При наличии свободных мест в отеле возможно раннее заселение.

12:30 Бизнес-ланч в отеле (за дополнительную плату).

13:00-13:15 Встреча с гидом в холле отеля.

13:15-14:30 Обзорная экскурсия на комфортабельном туристическом автобусе по городу Екатеринбургу.

При наборе группы менее 5 человек 1 день будет пешеходный.

Екатеринбургский завод был построен по высочайшему указу Петра I. Дерзкие планы молодой империи помогало воплощать уральское железо. Оно стало «валютой» на международном рынке, восстановило обороноспособность после продолжительной войны.

Появление Монетного двора в Екатеринбурге, в таком удалении от столиц — пример доверия Императора.

Екатеринбургская Императорская гранильная фабрика — старейшая русская фабрика художественной обработки камня.

Находилась в Екатеринбурге, состояла в ведении Императорского кабинета. Уральские самоцветы венчали лучшие ювелирные творения в коллекциях представителей Дома Романовых. Здесь на Урале было найдено первое русское золото.

Посещение памятника Императору Петру I на территории Исторического сквера.

14:30-15:00 Посещение Музейно-выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл».

Экспозиция рассказывает о династии Романовых на русском престоле, России в эпоху царствования Императора Николая II, трагических событиях июля 1918 года в Екатеринбурге и Алапаевске. Также экспозиция рассказывает об истории обнаружения останков и следствии по делу гибели семьи последнего Императора России, на Урале, длившемся более 100 лет.

15:00-16:20 Посещение Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

Экскурсия. Огромное значение для понимания роли Екатеринбурга, Урала в развитии камнерезного искусства России имеет деятельность Екатеринбургской Императорской гранильной фабрики (ЕИГФ).

На тематической экскурсии по постоянным экспозициям МИКЮИ «Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика», «Малахитовый зал», «Бажовская комната» и спецхрана «Золотая кладовая» Вы узнаете, что история добычи самоцветов, разработки золотоносных и платиновых приисков и развития камнерезного дела на Урале теснейшим образом связана с русским Императорским Домом.

Мастер-класс. Ювелирное и гранильное искусство всегда пользовалось особым расположением у монарших особ в России и Европе: для многих создание украшений было чем-то вроде хобби.

Для путешественников по «Императорскому маршруту» музей предлагает на выбор мастер-классы по сборке украшений:

Брошь «Любимый цветок Александры»: сборка из готовой фурнитуры броши в виде букетика с белыми цветами. Брошь «Букет Елизаветы»: сборка из готовой фурнитуры с цветными элементами броши в духе букетов Иеремии Позье.

16:30-17:30 Посещение Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Экскурсия по театру с посещением музея театра «Белый лебедь Екатеринбурга». Театр в жизни Императорской Семьи, театральные традиции, история «императорских» театров.

История Екатеринбургской оперы началась в 1870-е гг., когда культурная жизнь уральской столицы буквально бурлила.

В 1912 г. здание по проекту архитектора Владимира Семенова было готово, а спустя два года опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» открыла новую страницу в театральной жизни города.

17:30 Самостоятельное возвращение в отель (шаговая доступность к отелям, 5 минут).

По желанию, за дополнительную плату (бронируется заранее):

посещение спектакля в театре оперы и балета;

гастро-ужин в ресторане «Два Деда. Фазенда».

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