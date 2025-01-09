4 дня
Малахит: Николай II. Романовы. Железнодорожный круиз с с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
«Приглашаем совершить путешествие на новом круизном туристическом поезде «Малахит»»
21 фев в 10:00
30 апр в 10:00
от 47 600₽ за человека
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
30 апр в 10:00
от 61 200₽ за человека
7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
от 97 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья9 января 2025Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
- ААнна8 января 2025Организатор "Большая страна" молодец! Удобный сайт, менеджер всегда на связи, очень удобно и все хорошо организовано.
- ООлег4 января 2025Класс!!
- ННаталья24 декабря 2024Третий раз ездим, все хорошо!
- ЕЕлена17 декабря 2024Только самые приятные впечатления! Спасибо!
- ШШидловская3 декабря 2024Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
- ВВиолетта20 марта 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-летоОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-летоОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-летоОрганизован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Круизы»
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в январе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 47 600 до 97 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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