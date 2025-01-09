Круизы и туры по воде в Екатеринбурге

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Екатеринбурге, цены от 47 600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Малахит: Николай II. Романовы. Железнодорожный круиз с с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Малахит: Николай II. Романовы. Железнодорожный круиз с с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
«Приглашаем совершить путешествие на новом круизном туристическом поезде «Малахит»»
21 фев в 10:00
30 апр в 10:00
от 47 600 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
30 апр в 10:00
от 61 200 за человека
В Сибирь. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
от 97 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим
  • А
    Анна
    8 января 2025
    Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
    Организатор "Большая страна" молодец! Удобный сайт, менеджер всегда на связи, очень удобно и все хорошо организовано.
  • О
    Олег
    4 января 2025
    Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
    Класс!!
  • Н
    Наталья
    24 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Третий раз ездим, все хорошо!
    Третий раз ездим, все хорошо!
  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Только самые приятные впечатления! Спасибо!
  • Ш
    Шидловская
    3 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
    Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Круизы»

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  2. Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
  3. В Сибирь. Железнодорожный круиз
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в январе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 47 600 до 97 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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