Гастрономические туры Элисты

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Элисте, цены от 31 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
«Тур занял 1 место в финале Всероссийского конкурса гастрономических проектов от Ростуризма в номинации “Лучший гастрономический тур 2022”»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 700 за человека
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
«Отправляйтесь в большое гастрономическое путешествие вместе с нами»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 31 300 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
«Поужинаете в ресторане национальной кухни»
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инина
    8 мая 2024
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Рада, что есть такой короткий насыщенный тур в Калмыкию. За 3 дня посетили почти все основные туристические локации. Гид и водитель любят свое дело и внимательны к своим туристам.
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Информационный и очень познавательный тур! Полноценный отдых без городских забот и суеты. Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования
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    буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней. Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии. Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней. Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.

  • Ж
    Жанна
    13 марта 2024
    Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
    Были с супругом в Калмыкии в марте 2024 г. Сказать, что в восторге - это будет МАЛО! Понравилось всё, организация
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    тура, мероприятия, бесподобно вкусная калмыкская кухня! А главное это люди, которые сделали наш отдых незабываемым! Спасибо за заботу, внимание и такое тёплое отношение к гостям! Рекомендую всём, кто хочет бесконечного позитива, обязательно посетите Калмыкию!

  • Ж
    Жанна
    13 марта 2024
    Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
    Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
    Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось
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    покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

  • М
    Мазур
    20 мая 2022
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Понравилось очень. Название -гастротур оправдано полностью. Кухня местная, вкусная. Все поездки были хорошо организованы, гидам, водителю-огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Гастрономические»

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  3. Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 31 300 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Элисты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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