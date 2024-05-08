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Авторский тур
4 дня
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
«Тур занял 1 место в финале Всероссийского конкурса гастрономических проектов от Ростуризма в номинации “Лучший гастрономический тур 2022”»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
«Отправляйтесь в большое гастрономическое путешествие вместе с нами»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 31 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
«Поужинаете в ресторане национальной кухни»
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнина8 мая 2024Рада, что есть такой короткий насыщенный тур в Калмыкию. За 3 дня посетили почти все основные туристические локации. Гид и водитель любят свое дело и внимательны к своим туристам.
- ННадежда16 марта 2024Информационный и очень познавательный тур! Полноценный отдых без городских забот и суеты. Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования
- ЖЖанна13 марта 2024Были с супругом в Калмыкии в марте 2024 г. Сказать, что в восторге - это будет МАЛО! Понравилось всё, организация
- ЖЖанна13 марта 2024Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
- ВВалентина9 января 2024Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось
- ММазур20 мая 2022Понравилось очень. Название -гастротур оправдано полностью. Кухня местная, вкусная. Все поездки были хорошо организованы, гидам, водителю-огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 31 300 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Элисты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024