Индивидуальная экскурсия по Кавказу: Архыз - удивительный уголок природы
Тур в уникальный уголок природы, расположенный в лесистых горах Западного Кавказа.
Здесь вы сможете насладиться потрясающими заснеженными скалами, девственными заповедными лесами и чистейшими горными реками.
Ущелья, уходящие величественными альпийскими лугами к снежной гряде Главного Кавказского Хребта, создают неповторимо красивые пейзажи, которые поразят вас своей красотой.
Здесь вы сможете насладиться потрясающими заснеженными скалами, девственными заповедными лесами и чистейшими горными реками.
Ущелья, уходящие величественными альпийскими лугами к снежной гряде Главного Кавказского Хребта, создают неповторимо красивые пейзажи, которые поразят вас своей красотой.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Аанское городище и три древних храма
- Наскальный лик Христа
- Горнолыжный курорт Архыз
Описание
Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа Общепризнанно, что путь из региона Кавказских минеральных вод до Архыза, считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесской республике. Дорога лежит по долине реки Подкумок на перевал Гум-Баши, через смотровую площадку, с которой открывается великолепная панорама межгорной котловины с расположенными в ней горными аулами Верхняя и Нижняя Мара. Высота перевала, по которому проложена горная дорога, составляет 2.145 метров над уровнем моря. Отсюда, в ясную погоду, открывается пожалуй один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья – плато Бийчесын. Шоанинский храм Преодолев перевал, мы спускаемся в долину реки Кубани, где на левом берегу, которой, на высоте 1.040 метров, располагается уникальная достопримечательность – древний храм. Он построен более 1.000 лет назад на скале Шоана, и в народе его принято называть Шоанинским. Храм посвящен великому Георгию Победоносцу, или по-местному Уастырджи, и является ярким напоминанием о древних аланах проживавших здесь когда-то, их повседневной жизни, культуре и верованиях. Аланское городище и три древних храма Посещение Архыза – это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и удивительные памятники глубокой старины. Следующей остановкой по пути нашего маршрута, станет древний музей-заповедник – Нижне-Архызское или как его ещё называют – Аланское городище. Здесь мы окунёмся в древнейшую историю Архыза, узнаем о духовной жизни алан, увидим аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма IХ века, которые относят к числу древних христианских памятников на территории России. Все три храма в настоящее время полностью или частично отреставрированы и открыты для туристов. Наскальный лик Христа и 500 ступеней После посещения Аланского городища, мы поднимемся к наскальному изображению лика Христа. Это удивительное место каждый год привлекает верующих с разных уголков планеты. Наскальное изображение окутано мифами и легендами и до сих пор не установлено его происхождение. Лик Христа – это одна из самых высокорасположенных икон в мире и самое крупное изображение Иисуса из находящихся на территории России. Ученые склоняются к мнению, что эта икона может оказаться самым древним образом Спасителя в стране. К наскальному лику Христа ведёт удобная лестница, состоящая из более 500 ступеней. Горнолыжный курорт Архыз Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен новейший и самый молодой горнолыжный курорт «Архыз». Тут находится современная гондольная канатная дорога – «Млечный путь». Она поднимет нас на высоту 2.240 метров над уровнем моря к вершине хребта Абишира-Ахуба. Этим подъемником пользуются не только лыжники, но и отдыхающие в любое время года. Сверху открываются красивые виды на горы, есть смотровые площадки и кафе. Мы полюбуемся потрясающей панорамой Главного Кавказского хребта, а также местной вершиной София. Важная информация: За дополнительную плату +2000 руб. возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв. м. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Это даёт возможность воздействовать на организм комплексно: расслаблять и тонизировать, ускорять метаболизм, а также оказывать омолаживающий внешний эффект. Площадь самого крупного бассейна составляет 300 кв. м. Комплекс находится у источников целебной минеральной воды, она служит главным лекарством для посетителей с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, кожи и внутренних органов всего организма. В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Аанское городище и три древних храма
- Наскальный лик Христа
- Горнолыжный курорт Архыз
Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
Что не входит
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, термальные комплексы и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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