Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам

Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках

Основная локация в нашем автомобильном путешествии — оздоровительный комплекс Гедуко.

По пути к нему мы посетим несколько достопримечательностей, а каких — решать вам.

Перед экскурсией мы обсудим программу и составим для вас маршрут мечты.

Во время поездки я расскажу о природе края, познакомлю вас с традициями народа и увлеку легендами о Кавказе.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поездка-конструктор

Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА. Здесь можно как просто расслабиться после насыщенной экскурсии, так и заняться здоровьем, воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами по словам специалистов. Остальную часть программы мы с вами составляем вместе. Ниже я приведу примерный список мест, которые мы можем включить в маршрут:

  • замок Шато Эркен — впечатляющая цитадель посреди водоёма, кусочек Европы на Кавказе;
  • живописные карстовые озёра Шадхурей;
  • озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды;
  • Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе;
  • дорога Шёлкового пути;
  • древние захоронения Эльтюбю, или город мёртвых 11 века;
  • Чегемская теснина и великолепие её водопадов.

В переписке мы обсудим ваши пожелания, чтобы поездка получилась именно такой, какой вы её себе представляли.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Гедуко 250 рублей/будни, 300 рублей/выходные (время пребывания не ограничено). О других расходах будем говорить при составлении программы.
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
  • Я заберу вас из любого места в пределах КМВ

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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