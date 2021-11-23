Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА. Здесь можно как просто расслабиться после насыщенной экскурсии, так и заняться здоровьем, воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами по словам специалистов. Остальную часть программы мы с вами составляем вместе. Ниже я приведу примерный список мест, которые мы можем включить в маршрут:
В переписке мы обсудим ваши пожелания, чтобы поездка получилась именно такой, какой вы её себе представляли.