Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города. Увидите крупнейшую обсерваторию России. А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши и Сырная пещера
Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
Шоанинский храм и лик Христа
На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
Аланское городище
На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути.
Обсерватория
Архыз невозможно представить и без крупнейшего российского астрономического центра, откуда ведут наблюдения за Вселенной. Вы осмотрите обсерваторию со стороны, увидите купола с впечатляющими телескопами и выясните, чем уникально архызское учреждение.
Поляна Таулу и поселок Романтик
Затем отправимся к месту у реки Псыш, где начинаются популярные пешие маршруты, ведущие к живописным окрестным местам. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.
Осетинские пироги
Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota
- Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 ₽/человека (по понедельникам музей-заповедник закрыт); канатная дорога — 1000-2000 ₽, в зависимости от выбранного тарифа; питание
- Поездка может начаться в любом городе КМВ
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Красота края завораживает.
Лучше гор могут быть только горы!
Интересные места для православных.
Вам захочется вернуться сюда не раз.
Отдельно хочу отметить работу гида Станислава.
Хорошее вождение авто, приятное
Мы уже опытные туристы на Кавказе, много где были. Сам Архыз нам показался скучноватым (о чем гид нас заранее предупредил), но