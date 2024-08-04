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Главное в Архызе: поездка из Ессентуков

Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
В программе мы собрали самые яркие достопримечательности Архыза, без которых его невозможно представить.

Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города. Увидите крупнейшую обсерваторию России. А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
5
4 отзыва
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши и Сырная пещера

Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».

Шоанинский храм и лик Христа

На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.

Аланское городище

На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути.

Обсерватория

Архыз невозможно представить и без крупнейшего российского астрономического центра, откуда ведут наблюдения за Вселенной. Вы осмотрите обсерваторию со стороны, увидите купола с впечатляющими телескопами и выясните, чем уникально архызское учреждение.

Поляна Таулу и поселок Романтик

Затем отправимся к месту у реки Псыш, где начинаются популярные пешие маршруты, ведущие к живописным окрестным местам. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.

Осетинские пироги

Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota
  • Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 ₽/человека (по понедельникам музей-заповедник закрыт); канатная дорога — 1000-2000 ₽, в зависимости от выбранного тарифа; питание
  • Поездка может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1157 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
О
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.

Красота края завораживает.
Лучше гор могут быть только горы!
Интересные места для православных.
Вам захочется вернуться сюда не раз.

Отдельно хочу отметить работу гида Станислава.
Хорошее вождение авто, приятное
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и ненавязчивое общение, предупредительность.
Достаточный и не перегруженный рассказ. На каждой остановке мы смогли провести ровно столько времени, сколько нам было нужно. Вдоль насладиться видами и надышаться чистейшим воздухом рая.

Море эмоций, фотографий и воспоминаний в копилку.

Станислав, спасибо!

Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
Съездили сегодня по маршруту с гидом Станиславом.
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А
Хорошая подуманная экскурссия позволяет получить полное представление об интересных и значимых местах главных городов Кавказских минеральных вод. Гид Роман провел нашу эксурссию на высоком уровне, мы осмотрели все достопримечательности, которые
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хотели увидеть, получили новые неизвестные нам сведения об истории Кавказа и многочисленных его гостях и путешественниках, с которыми неразрывно связана культура и история нашей страны. Мы были первый раз на кавказских водах, благодаря экскурсси у на сложилось понимание где и как удобнее останавливаться, лечиться, какой город больше подходит для более продолжительного посещения. При этом эксурссия проводилась на комфортабельном внедорожнике. Большое спасибо гиду, кроме того что он знает и любит свой край, он приятный собеседник и аккуратный водитель.

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Александр
Спасибо Роману за отличный день, красивые виды и вкусный чай!
Мы уже опытные туристы на Кавказе, много где были. Сам Архыз нам показался скучноватым (о чем гид нас заранее предупредил), но
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по дороге до и после него мы останавливались в необычных и красивых местах, поэтому общие впечатления от экскурсии остались только положительные! Понравилось, что Роман чутко реагировал на пожелания, спрашивал, что нам интересно и делал остановки, где нам хотелось.
Отдельная благодарность за аккуратное вождение. Особенно на обратном пути, когда было уже темно, а по дорогам гуляли коровы и внезапно выбегали собаки.

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Е
Все чудесно. Гид Николай приехал вовремя, машина хорошая, ухоженная. По пути рассказал интересные факты. Показал красивые места, рассказал, где вкусно поесть. Очень внимательный и заботливый.
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