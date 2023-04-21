Из Ессентуков - в горный поселок Архыз

Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день

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Архыз — идиллическое горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами.

Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности: Шоанинский храм 10 века, лик Христа на отвесной скале и радиотелескоп. А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
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Описание

Что вас ожидает

Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши

Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году.
По желанию можем посетить музей-заповедник Аланское городище.

Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу

Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Канатная дорога не включена в стоимость — 700 рублей взрослые, 350 рублей дети (6–13 лет)
  • По желанию мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия также может начинаться в Кисловодске (доплата составит 2000 рублей), в Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах (доплата составит 1000 рублей)
  • Стоимость входа в музей-заповедник Аланское городище — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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