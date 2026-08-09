Замок "Шато Эркен" водопад Тыжынты язык Тролля голубое озеро Церик-Кёль Черекская Теснина Верхняя Балкария
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Черекская теснина Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
- Язык Тролля Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
- Башни и древние поселения Верхней Балкарии Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала»), площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм.
- Голубые озёра Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
• Термальные источники В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки! Важная информация:
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике * Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой * Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
- В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок «Шато Эркен»
- Водопад Тыжынты
- Язык Тролля
- Голубое озеро Церик-Кёль
- Черекская Теснина
- Верхняя Балкария
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида.
Что не входит в цену
- 150 руб//чел вход в заповедник
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников
- В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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