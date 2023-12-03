Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков

Групповая экскурсия в Ессентуках

Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями

Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектурой. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Ближайшие даты:
3
дек
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дек
5
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6
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7
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Черекская теснина

Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!

Язык дракона

Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии

Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. А напоследок доберёмся до древнего селения и крепости Зылгы. Осмотрим систему оборонительных укреплений 10-11 вв., несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озёра

Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.

Термальные источники

В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
  • В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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