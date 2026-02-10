Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектурой. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.

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Описание экскурсии

Замок Шато Эркен (30 мин)

Вы увидите детище уроженца села Нарткала Тембулата Хусейновича Эркенова (1958-2017).

Черекская теснина (30 мин)

Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!

Язык дракона (1,5 часа)

Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии (2 часа)

Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. А напоследок доберёмся до древнего селения и крепости Зылгы. Осмотрим систему оборонительных укреплений 10-11 вв., несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озёра (30 мин)

Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.

Термальные источники (1 час)

В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!

Организационные детали