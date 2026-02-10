Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектурой. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.
Замок Шато Эркен (30 мин) Вы увидите детище уроженца села Нарткала Тембулата Хусейновича Эркенова (1958-2017).
Черекская теснина (30 мин) Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
Язык дракона (1,5 часа) Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
Башни и древние поселения Верхней Балкарии (2 часа) Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. А напоследок доберёмся до древнего селения и крепости Зылгы. Осмотрим систему оборонительных укреплений 10-11 вв., несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра (30 мин) Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Термальные источники (1 час) В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!
Организационные детали
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3349 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
3
1
2
–
1
–
Наталья
Побывала на этой экскурсии под предводительством прекрасного гида Михаила 👍🏻Экскурсию рекомендую однозначно, были охвачены особо колоритные места 😍 Прекрасная погода, отличный обед на Языке Троля, красоту природы не передать словами. Вообщем 10/10, Михаил отличный рассказчик и знаток истории, ответит на любые вопросы, очень дружелюбный, отзывчивый человек и, самое главное, прекрасный фотограф😁😁 ☝🏻
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И
Ирина
Огромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель Денис и масса положительных эмоций. Красота ущелий и гор, отвесные склоны, живописные долины и бирюзовые реки, милые "хозяева гор" суслики, европейская архитектура замка Шато Эркен и многое другое, однозначно достойны внимания. Всем рекомендую к посещению.
+2
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н
нина
Мы были на экскурсии Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков, с гидом Игорем, нам все понравилось, очень интересная позитивная группа собралась, гид исключительно владеет материалом, читать дальшеуменьшить
из-за того что мы немного опоздали с посадкой, остались без завтрака, но это не повлияло на наше настроение, перекусили пайком в машине, Игорь показал нам интересные виды с комментариями, был хороший обед в интересном месте и фото в горах, гид даже исполнил нам мелодию на каком то маленьком инструменте, похожим на свисток, мы все остались довольны
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Э
Эдуард
Очень понравилась экскурсия. Отдельно 5 звезд водителю Андрею. Знание истории, клиентоориентированность на высшем уровне?
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А
Анастасия
Прекрасная природа, великолепно маршрут, учтены все пожелания во время поездки НО гид все время рассказывает то, что не касается непосредственно маршрута.. Сам честно признался, что знает мало.
Виталий
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте!
Спасибо за обратную связь, примем к сведению, проведем работу, вы первый клиент за 3 года от кого поступила жалоба на данного гида. Остальные гости хвалят его.
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