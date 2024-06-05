🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты Начало: По договоренности «Чегемские водопады — вы насладитесь красотой балкарской природы, остановитесь в приятном месте на ужин и оцените кавказскую кухню» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 29 отзывов Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По договоренности в любом городе КМВ «На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара Начало: У места вашего проживания в Кисловодске «Дорога к водопаду — отдельное приключение» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Мини-группа 10 часов 18 отзывов Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии Начало: В Ессентуках «Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы» Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30 5000 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа «Гора Кольцо и Медовые водопады» 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами Начало: В месте вашего проживания «Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем» от 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Чегемский день: фантастическая природа и SPA Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края Начало: У места вашего проживания в Ессентуках «А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов» 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой Начало: по договоренности «Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии» от 15 590 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 7 отзывов Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь Начало: От места вашего проживания в городах КМВ «Вы посетите долину водопадов и откроете фактурные пейзажи ледяных потоков, стекающих по стенкам гигантской каменной чаши» Расписание: ежедневно в 07:00 5 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи «Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья»» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона Начало: в вашем отеле в Ессентуках «Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам» от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями «Чегемская теснина и великолепие её водопадов» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед Начало: 8.00 «Чегемские водопады и мекка парапланеристов» 17 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой Начало: По договоренности «Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики Начало: У ж/д вокзала Ессентуков «Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы» 16 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков) Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев Начало: По месту заказчика «Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне» от 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс... «Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров» 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Мини-группа 10 часов 25 отзывов Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы Начало: По договоренности с гидом «Помимо источников минеральной воды, вы увидите необыкновенной красоты водопады, гигантские скалы необыкновенной формы, созданные самой природой и насладитесь видом на Эльбрус» Расписание: Ежедневно в 07:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 33 отзыва Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки «Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам» Расписание: Ежедневно в 14:00 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 28 отзывов Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1 «Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии» Расписание: Каждый день в 7:30 3 700 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 27 отзывов Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит Начало: Ваш отель «Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам» Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 3 отзыва Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1 «Затем поедем через перевал Актопрак, соединяющий Баксанское ущелье с Чегемским, и полюбуемся знаменитыми Чегемскими водопадами» Расписание: Каждый день в 7:30 3 700 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск Начало: Ваш отель «Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест» Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы «Медовые водопады: живое звучание природы Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая» Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 9 часов 63 отзыва Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники Начало: Мы забираем вас по адресу проживания «А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 500 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 6 отзывов Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит Начало: Ваше место проживания (города КМВ) «Наша программа начнется с Чегемских водопадов Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут» Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 400 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске «Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы» Расписание: Ежедневно по расписанию. 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 8 отзывов 3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки «Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью» Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30 2 200 ₽ за человека

8% скидка Мини-группа 12 часов Перевал Актопрак и Чегемские водопады Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки «Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам» Расписание: ежедневно 4200 3 864 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады Начало: Ессентуки «Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады» Расписание: Каждый день с 7:00 16 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков) Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии Начало: По месту заказчика «Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад» от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 11 часов Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит Начало: Ессентуки «Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии» Расписание: каждый день в 07:00 24 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус «Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки «Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам» Расписание: Ежедневно от 22 200 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки «Чегемское ущелье — жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой самого ущелья» Расписание: Ежедневно 24 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит Начало: Ессентуки «Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит» Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

4% скидка Индивидуальная 11 часов Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку Начало: По договоренности «Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне» 15500 14 880 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария Начало: По договоренности «Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки» 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне» Начало: В Ессентуках «Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии» Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30 5000 4 000 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день Начало: В любом удобном для Вас месте «В программе поездки вы увидите местные достопримечательности, мы заедем с Вами на Медовые водопады, которые находятся в долине реки Аликоновка» Расписание: Ежедневно. По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Путешествие к водопадам Джилы-Су Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ) «Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов Тур к водопадам Джилы-Су Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ) «Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния» Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 100 ₽ за человека

Мини-группа 11 часов Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144 «Башенный комплекс • Чегемские водопады • Обед (местная кухня) • Термальные источники (по договоренности) Детали • В группе от 4 до 8 человек» Расписание: Ежедневно в 06:00 4 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках Начало: По договоренности «Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона»» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.