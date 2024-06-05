1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы насладитесь красотой балкарской природы, остановитесь в приятном месте на ужин и оцените кавказскую кухню»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Дорога к водопаду — отдельное приключение»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
«Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
«А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Вы посетите долину водопадов и откроете фактурные пейзажи ледяных потоков, стекающих по стенкам гигантской каменной чаши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
«Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
«Чегемская теснина и великолепие её водопадов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы
Начало: По договоренности с гидом
«Помимо источников минеральной воды, вы увидите необыкновенной красоты водопады, гигантские скалы необыкновенной формы, созданные самой природой и насладитесь видом на Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо
Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Затем поедем через перевал Актопрак, соединяющий Баксанское ущелье с Чегемским, и полюбуемся знаменитыми Чегемскими водопадами»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
«Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
«Медовые водопады: живое звучание природы Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
«А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
«Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы»
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
«Чегемское ущелье — жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой самого ущелья»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
«Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«В программе поездки вы увидите местные достопримечательности, мы заедем с Вами на Медовые водопады, которые находятся в долине реки Аликоновка»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Башенный комплекс • Чегемские водопады • Обед (местная кухня) • Термальные источники (по договоренности) Детали • В группе от 4 до 8 человек»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона»»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Высокогорный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 72-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ННикита21 мая 2024Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
- ЮЮлия21 мая 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Очень шикарные виды на Кавказский хребет и на красавец Эльбрус. Красивые виды, локации. Отдельное спасибо гиду,
- ААлина19 мая 2024Ездили на экскурсии с Мишей, понравилось) хорошая организация, весело, основной задачей было-полёт на параплане, успели до закрытия полётов из за непогоды! Все отлично!!
- ГГалина17 мая 2024Понравились медовые водопады! Гора кольцо - неоднозначные впечатления.
- ООльга10 мая 2024Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
- ЮЮлия10 мая 20244.05.24 г. компанией из 4 взрослых и ребенка посетили экскурсию с Аркадием на комфортном 7-местном автомобиле. По нашей просьбе Аркадий
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Водопады»
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