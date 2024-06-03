Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 21 экскурсия в категории «Чегемские водопады» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы насладитесь красотой балкарской природы, остановитесь в приятном месте на ужин и оцените кавказскую кухню»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
«А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
«Чегемская теснина и великолепие её водопадов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
27 отзывов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Затем поедем через перевал Актопрак, соединяющий Баксанское ущелье с Чегемским, и полюбуемся знаменитыми Чегемскими водопадами»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Башенный комплекс • Чегемские водопады • Обед (местная кухня) • Термальные источники (по договоренности) Детали • В группе от 4 до 8 человек»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 5 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Индивидуальная
14 часов
Высокогорный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 72-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Индивидуальная
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
«Чегемское ущелье — жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой самого ущелья»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
«Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • А
    Алина
    19 мая 2024
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Ездили на экскурсии с Мишей, понравилось) хорошая организация, весело, основной задачей было-полёт на параплане, успели до закрытия полётов из за непогоды! Все отлично!!
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    1. Погода наконец-то нам улыбнулась и не было тумана. Да, пасмурно, но виды все равно невероятные! 2. Перевал Актопрак! Лучше один
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    раз увидеть, как говорится. 3. Озеро Гиджит! Тишина, красота и лягушки! 4. Аул и некрополь отдельная история, место где можно соприкоснуться с историей 5. Отдельное спасибо Давиду, нашему гиду. Рассказал и о фактах и о легендах, очень интересно и заботливо! Красавчик!

  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    На этой экскурсии видели красивое озеро, живописные ущелья и горные пастбища. Очень военные дороги, по которым приходится ездить на внедорожниках.
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    Вытрясают душу даже на таком транспорте. Выезжали в пасмурную погоду, но когда заехали в ущелье погода изменилась. Появилось солнце и потеплело. Было много очень красивых живописных мест. Гид обо всех местах подробно и интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Названия всех мест не запоминал, но все, что было описано по этой программе мы проехали. Потом за дополнительную плату проехали на великолепный водопад, которого не было в этой программе. Ничуть не пожалели. И в конце программы остановились у Чегемского водопада. Место тоже интересное, но испорчено коммерцией. В этой части ущелья слишком мало места для всей этой компании торговых палаток и кафе. Их оттуда, конечно, надо убрать. Они впечатление о самом Чегемском водопаде подпортили. Очень большое количество людей, транспорта, палаток и едален. Было бы куда лучше, если бы это все переместить за пределы ущелья. Но в целом нам экскурсия понравилась, даже с учётом очень тряской дороги местами. И нам повезло с гидом Михаилом. Он свою работу выполнил на отлично.

  • В
    Валерия
    26 апреля 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Выражаю огромнейшую искреннюю благодарность гиду Михаилу! Такому гиду надо памятник ставить! Человек невероятной энергии! Экскурсия прошла на одном дыхании: очень
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    позитивно, интересно, познавательно, информации масса! Человек знает огромное, просто грандиознейшее количество информации об этом регионе, расскажет о каждом камне, о каждой горе! Запомнить всё просто нереально, а он помнит и рассказывает, будучи за рулем! Водит как Бог, как говорится едет туда «где волки ходить бояться». Завозит в потрясные места, покажет самые красивые локации, расскажет и порекомендует куда сходить, что посмотреть, где покушать и не только! Забирают, как правило, прямо из места вашей локации. Заранее всё расскажут и напишут, везде на связи, не переживайте, про Вас не забудут. По ближайшим городам знает всё и вся. Когда вы забронируете эту экскурсию и увидите, что у вас гид Михаил, знайте! Вы не пожалеете ни о чем! Вы потратите этот день на горы и историю! Самое главное - будьте позитивны и открыты всему новому!

  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Таинственная Кабардино-Балкария
    Всё было супер…. экскурсия оооочень впечатляющая. Два ущелья и таких великолепных за один день- это интересно. В чём вся прелесть?
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    В чём разница экскурсии индивидуальной и общей… да в том что на каждый наш "Ох" была остановка и фотосессия, интересные легенды республик, очень вкусная кухня по рекомендации гида и конечно же сама атмосфера общения во время поездки. Всё супер. рекомендую 🙂

  • Ю
    Юнона
    22 апреля 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод, он же водитель, ехали быстро и аккуратно, все рассказал и показал. Особенно здорово, что экскурсия была в небольшом формате - 6 человек на внедорожнике, очень удобно.
  • К
    Ксения
    12 апреля 2024
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Потрясающая экскурсия) посетили все запланированные локации, полетали на зиплайне в парадроме Чегем) хотелось полетать еще на парапланах, но не было
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    теплого ветра. Наш гид Михаил был готов вернуться на обратном пути, но только ветер он поменять не мог) а вот все остальное в поездке было под его контролем) была хорошая погода и Михаил предложил нам расширение экскурсии - посмотрели еще один чудесный водопад в приграничье Грузии) От экскурсии только лучшие впечатления! Михаилу огромное спасибо за профессионализм, интересные факты и заботу)

  • Я
    Ярослав
    21 марта 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    Все понравилось: живописные виды, общение с гидом, дорога. Природа завораживает, рекомендую посетить

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Чегемские водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
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  4. Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 21 экскурсию от 3 700 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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