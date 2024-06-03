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Вытрясают душу даже на таком транспорте. Выезжали в пасмурную погоду, но когда заехали в ущелье погода изменилась. Появилось солнце и потеплело. Было много очень красивых живописных мест. Гид обо всех местах подробно и интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Названия всех мест не запоминал, но все, что было описано по этой программе мы проехали. Потом за дополнительную плату проехали на великолепный водопад, которого не было в этой программе. Ничуть не пожалели. И в конце программы остановились у Чегемского водопада. Место тоже интересное, но испорчено коммерцией. В этой части ущелья слишком мало места для всей этой компании торговых палаток и кафе. Их оттуда, конечно, надо убрать. Они впечатление о самом Чегемском водопаде подпортили. Очень большое количество людей, транспорта, палаток и едален. Было бы куда лучше, если бы это все переместить за пределы ущелья. Но в целом нам экскурсия понравилась, даже с учётом очень тряской дороги местами. И нам повезло с гидом Михаилом. Он свою работу выполнил на отлично.