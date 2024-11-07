Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай. Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут
Описание экскурсииЗападный Кавказ с его горами и реками Если вы отдыхаете в Кисловодске, то Домбай — настоящий must visit. Пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие на комфортабельном автомобиле по самым лучшим местам! Во время поездки мы с вами:
- рассмотрим пятитысячник Эльбрус — во всей красе кавказского великана можно увидеть поднимаясь по перевалу Гумбаши. Имейте ввиду — красота пейзажей прямо пропорциональна набираемой высоте: чем выше — тем красивее;
- заглянем в самый старый христианский храм России. Построенный еще в 965 году на высоком остроге горы Шоана, аскетичный и строгий храм гармонично вписывается в окружающую панораму;
- разгадаем легенды «черного озера». Несмотря на темный цвет, вода в озере Кара-Кёль очень чистая, так как подпитывается от подземных родников и талых вод. Оно настолько прозрачное, что дно просматривается на несколько метров, а растущие вокруг пихты отражаются в озерной поверхности, как в зеркале;
- поднимемся на трехтысячник и найдем летающую тарелку. В завершении нашего путешествия мы поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Насладимся видами на все четыре стороны света и исследуем интересные объекты на склонах, среди которых знаменитая гостиница «Тарелка», построенная в виде НЛО.
Каждый день в 7:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Река Уллу Муруджу
- Христианский храм постройки 965 года
- Заповедник и озеро с горной форелью и водопадом
- Посёлок Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Заповедник - 400 рублей с человека
- Канатная дорога - 1200-1600 в зависимости от времени года
Место начала и завершения?
Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия была в начале октября, с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, я всем довольна. Рекомендую. Хочу отметить нашего гида Дмитрия как интересного и ненавязчивого рассказчика, а также надежного водителя)) Места, которые
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А
Экскурсия прекрасна! Рекомендую к обязательному посещению! Вы будете любоваться горами на протяжении всей поездки. Сначала панорамой Кавказского хребта с красавцем Эльбрусом на смотровой площадке перевала Гумбаши, потом живописными видами горных
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И
Наша поездка в Домбай с гидом-водителем Виталием была просто восхитительной. Не буду рассказывать о красотах маршрута - они всем известны и не требуют особого освещения. А вот сама поездка, ее
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М
Спасибо Дмитрию за такую интересную экскурсию. Всё прошло отлично, но особенно поразила река Уллу Муруджу 😍 Словно из сказки 🔥 Домбай шикарен! Но ветер и дождь не позволили нам подняться
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Т
Друзья, очень рекомендуем данное путешествие для всех, кому важен комфорт, дружелюбная атмосфера и эрудированный гид! Наш гид Михаил обладает большим количеством информации о крае, легендах и чудесных местах, куда не
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Е
Очень понравилось, что забирают на экскурсию от места проживания и привозят. Дмитрий много рассказывал из истории этих мест. Выезжая из Кисловодска проехали фарелиаую ферму, затем была остановка и Дмитрий приготовил
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