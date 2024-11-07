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организация, проведение и информативность - выше всяких похвал. И вот тут - прямая заслуга Виталия. Все было четко выстроено и точно проведено, без каких-либо накладок и недоразумений. Виталий одинаково виртуозно справлялся с обеими функциями: и как гид, и как водитель. Мы никогда не забудем и приготовленный им кофе «Эльбруссо» (т. е. с видом на Эльбрус), и его увлекательнейший рассказ о Кавказе и населяющих его народах, их нравах и обычаях, и его трогательную заботу о нас, «вверенных ему экскурсантах». Перед под’емом в горы мы все заказали еду в кафе, и после прогулки нас ждал вкуснейший обед за весьма умеренную плату. Ехали мы на очень удобном минивэне «Мерседес», которым Виталий управлял просто виртуозно, и мы чувствовали себя на горных дорогах в полнейшей безопасности. Так что хочется искренне поблагодарить за такую дивную и увлекательную поездку!