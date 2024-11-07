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Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков

Посетите гору Муса Ачитара на индивидуальной экскурсии на джипе из Ессентуков
Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай. Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут
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сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века.

Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами.

Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.

5
66 отзывов
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков

Описание экскурсии

Западный Кавказ с его горами и реками Если вы отдыхаете в Кисловодске, то Домбай — настоящий must visit. Пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие на комфортабельном автомобиле по самым лучшим местам! Во время поездки мы с вами:
  • рассмотрим пятитысячник Эльбрус — во всей красе кавказского великана можно увидеть поднимаясь по перевалу Гумбаши. Имейте ввиду — красота пейзажей прямо пропорциональна набираемой высоте: чем выше — тем красивее;
  • заглянем в самый старый христианский храм России. Построенный еще в 965 году на высоком остроге горы Шоана, аскетичный и строгий храм гармонично вписывается в окружающую панораму;
  • разгадаем легенды «черного озера». Несмотря на темный цвет, вода в озере Кара-Кёль очень чистая, так как подпитывается от подземных родников и талых вод. Оно настолько прозрачное, что дно просматривается на несколько метров, а растущие вокруг пихты отражаются в озерной поверхности, как в зеркале;
  • поднимемся на трехтысячник и найдем летающую тарелку. В завершении нашего путешествия мы поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Насладимся видами на все четыре стороны света и исследуем интересные объекты на склонах, среди которых знаменитая гостиница «Тарелка», построенная в виде НЛО.

Каждый день в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Река Уллу Муруджу
  • Христианский храм постройки 965 года
  • Заповедник и озеро с горной форелью и водопадом
  • Посёлок Домбай
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит в цену
  • Заповедник - 400 рублей с человека
  • Канатная дорога - 1200-1600 в зависимости от времени года
Место начала и завершения?
Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
2
3
2
1
Е
Экскурсия была в начале октября, с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, я всем довольна. Рекомендую. Хочу отметить нашего гида Дмитрия как интересного и ненавязчивого рассказчика, а также надежного водителя)) Места, которые
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мы посетили в ходе этой экскурсии, очень живописные, было очень много красивых, по-осенннему, видов. Плюс нам повезло с погодой, было солнечно и сравнительно тепло. Шоанинский храм, сам по себе, меня не впечатлил, но виды на его площадке открываются потрясающие. Озеро Кара-Кель небольшое, но очень живописное, вокруг озера небольшая прогулочная зона. Жаль только, что водоросли в озере не убирали в этом году. На Домбае я была впервые. Инфраструктура, конечно, оставляет желать лучшего, но сам горный массив опять же очень красивый))))

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А
Экскурсия прекрасна! Рекомендую к обязательному посещению! Вы будете любоваться горами на протяжении всей поездки. Сначала панорамой Кавказского хребта с красавцем Эльбрусом на смотровой площадке перевала Гумбаши, потом живописными видами горных
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склонов по дороге на Домбай и, наконец, седыми вершинами, сверкающими на солнце, гор-исполинов Домбая. Дополнительные локации очень порадуют: древний Шаонинский храм,"сырные пещеры", озеро Каракель и живописная горная речка. А если вам повезёт и у вас будет гид Виталий, то на протяжении всей поездки вы узнаете очень много интересного из истории народов Кавказа, их обычаев и культуры.

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И
Наша поездка в Домбай с гидом-водителем Виталием была просто восхитительной. Не буду рассказывать о красотах маршрута - они всем известны и не требуют особого освещения. А вот сама поездка, ее
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организация, проведение и информативность - выше всяких похвал. И вот тут - прямая заслуга Виталия. Все было четко выстроено и точно проведено, без каких-либо накладок и недоразумений. Виталий одинаково виртуозно справлялся с обеими функциями: и как гид, и как водитель. Мы никогда не забудем и приготовленный им кофе «Эльбруссо» (т. е. с видом на Эльбрус), и его увлекательнейший рассказ о Кавказе и населяющих его народах, их нравах и обычаях, и его трогательную заботу о нас, «вверенных ему экскурсантах». Перед под’емом в горы мы все заказали еду в кафе, и после прогулки нас ждал вкуснейший обед за весьма умеренную плату. Ехали мы на очень удобном минивэне «Мерседес», которым Виталий управлял просто виртуозно, и мы чувствовали себя на горных дорогах в полнейшей безопасности. Так что хочется искренне поблагодарить за такую дивную и увлекательную поездку!

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М
Спасибо Дмитрию за такую интересную экскурсию. Всё прошло отлично, но особенно поразила река Уллу Муруджу 😍 Словно из сказки 🔥 Домбай шикарен! Но ветер и дождь не позволили нам подняться
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на самый пик канатной дороги. Безумно хотелось солнца и красивых пиков горных вершин 🤔Тем не менее, мы взяли максимум от этой поездки и кайфанули от того, что нам предоставила небесная канцелярия 😂🤩👍🏻 Поднялись мы на высоту 3008 м, пошли пить глинтвейн и ждать хоть какого-то просветления небес. Продрогли от дождя на открытом подъёмнике 🥶 Дождевик особо не спас ситуацию. Я бы точно не отказалась летом от пары непромокаемых перчаток, теплой куртки и шапки с шарфом. ❄️🧥🧤🧣 Кто поедет, возьмите на заметку, потому что из лета в зиму - это та ещё импровизация 😁 Рекомендую однозначно эту экскурсию 👍🏻 10 из 10😎Не пожалеете)

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Т
Друзья, очень рекомендуем данное путешествие для всех, кому важен комфорт, дружелюбная атмосфера и эрудированный гид! Наш гид Михаил обладает большим количеством информации о крае, легендах и чудесных местах, куда не
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каждый экскурсовод вместе с вами пойдет, да еще и может пройти интересный маршрут по Сырной пещере! Михаил создает атмосферу домашнего общения, ты сразу себя чувствуешь в надежных руках, в заботе и внимании, которое Михаил дарит всем участникам поездки! Спасибо Михаилу за ракурсы фото и видео, на протяжении всей поездки чувствовалась заинтересованность в том, что бы каждый из нас получил лучшее фото своего путешествия! Спасибо Михаилу за комфортное вождение автомобиля и безопасную езду! Во время поездки Михаил обеспечил нас чудесным завтраком и ужином в проверенных местах с национальной кухней, было все вкусно! Спасибо Михаилу за незабываемое путешествие! Рекомендуем Михаила в качестве интересного, надежного гида!!! Наша следующая поездка с Михаилом на Эльбрус! Ура!!!

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Е
Очень понравилось, что забирают на экскурсию от места проживания и привозят. Дмитрий много рассказывал из истории этих мест. Выезжая из Кисловодска проехали фарелиаую ферму, затем была остановка и Дмитрий приготовил
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для нас кофе. Посетили сырную пещеру, внутри не каждый сможет пройти, надо высоко поднимать ноги, песок даёт скольжение, так что учитывайте что за обувь на вас. Очень древний Шоанинский храм построенный к концу X и началу XI в. в. И так мы доехали до горы Домбай. Посетили местную кафешку Шумка, хороший объём порций. Всё вкусно. Желаем процветания.

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