Домбай - Кавказская Швейцария

На Кавказе есть своя Швейцария - Домбай

На Кавказе есть своя Швейцария — Домбай.

Здесь находится один из лучших российских горнолыжных курортов.

Но интересен Домбай не только любителям зимнего спорта.

По живописности этот тур может уверенно соревноваться с экскурсией на Эльбрус.

Многие даже скажут, что Домбай круче.

Одно можно сказать однозначно: Домбай — это любовь на всю жизнь, место куда Вам обязательно захочется вернуться!
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария
Домбай - Кавказская Швейцария

Что вы увидите 🤩

  • перевал Гумбаши
  • сырные скалы
  • река Уллу-Муруджу
  • пос. Домбай
  • хребет Мусса-Ачитара (канатка)
  • озеро Туманлы-Кёль

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
  • Озеро Туманлы-Кёль — самое известное, прекрасное и доступное озеро в Домбае.

Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартный билет
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя
Что не входит
  • Еда
  • Канатная дорога (1600 руб. )
  • Пропуска на эко маршруты (300 руб. )
Место начала и завершения
вход в парк напротив жд вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по набору группы
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В любой день по набору группы

Виталий В.
Виталий В.
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