На Кавказе есть своя Швейцария — Домбай.



Здесь находится один из лучших российских горнолыжных курортов.



Но интересен Домбай не только любителям зимнего спорта.



По живописности этот тур может уверенно соревноваться с экскурсией на Эльбрус.



Многие даже скажут, что Домбай круче.



Одно можно сказать однозначно: Домбай — это любовь на всю жизнь, место куда Вам обязательно захочется вернуться!