Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
Домбай — высокогорный курортный поселок.
Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
Озеро Туманлы-Кёль — самое известное, прекрасное и доступное озеро в Домбае.
Важно знать:
Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
Канатная дорога открытая.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Стандартный билет
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Сопровождение гида-водителя
Что не входит
Еда
Канатная дорога (1600 руб. )
Пропуска на эко маршруты (300 руб. )
Место начала и завершения
вход в парк напротив жд вокзала Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по набору группы
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.