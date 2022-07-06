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человека. Эта экскурсия считается групповой, но по ощущениям, действительно, как индивидуальная. Программа была составлена интересно (поэтому и выбрали её, сравнивая с другими).



Все виды природы, все остановки вызывали чувство восхищения. Нам повезло: была солнечная погода и великолепный обзор) С Перевала Гумбаши с его цветами и разнотравьем сказочный вид на Эльбрус. Полазили в «сырных скалах». Посетили Тебердинский биосферный заповедник - проехали вдоль реки Ганачхир и к озеру Туманлы-Кёль (это было по желанию участников группы). Побывали в удивительном храме на скале 10 века, загадали желание, позвонив в колокол. Звон разнесся по всем горам и ущельям.

Домбай… Я была в горах в Италии, Домбай совершенно не уступает. Он очень красив. Лично нам понравились именно открытые одноместные и двухместные советские подъемники и сам процесс подъема, как и место назначения. Широта пространства, горы, воздух, красота. Домбай стоит увидеть.