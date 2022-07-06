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Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков

Восхитительные виды на хребет Мусса-Ачитара: экскурсия по Домбаю из Ессентуков
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.

Со мной
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вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.

5
84 отзыва
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.

• Шоанинский храм. Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
  • Еда
  • Канатная дорога - 2900 руб.
  • Пропуска на эко маршруты - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хотели бы сказать искреннее и большое спасибо за волшебный день! Мы сразу поняли и до конца поездки сохранили чувство, что нам очень повезло. В группе помимо нас оказалось всего 4
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человека. Эта экскурсия считается групповой, но по ощущениям, действительно, как индивидуальная. Программа была составлена интересно (поэтому и выбрали её, сравнивая с другими).

Все виды природы, все остановки вызывали чувство восхищения. Нам повезло: была солнечная погода и великолепный обзор) С Перевала Гумбаши с его цветами и разнотравьем сказочный вид на Эльбрус. Полазили в «сырных скалах». Посетили Тебердинский биосферный заповедник - проехали вдоль реки Ганачхир и к озеру Туманлы-Кёль (это было по желанию участников группы). Побывали в удивительном храме на скале 10 века, загадали желание, позвонив в колокол. Звон разнесся по всем горам и ущельям.
Домбай… Я была в горах в Италии, Домбай совершенно не уступает. Он очень красив. Лично нам понравились именно открытые одноместные и двухместные советские подъемники и сам процесс подъема, как и место назначения. Широта пространства, горы, воздух, красота. Домбай стоит увидеть.

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Н
Лучше гор могут быть только горы. Домбай рекомендую посмотреть всем!!! Красота не описать словами!! В группе 6 человек, очень удобно/ рекомендую/, с замечательным экскурсоводом Тамарой, маршрут не казался сложным. Забирают
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и возвратились к дому, очень удобно. Гид Тамара сопровождала по всему маршруту, учитывая индивидуальные просьбы, сделала поездку незабываемой!!! Все продумано, санитарные остановки, кафешки со вкусной едой! Огромное спасибо Тамаре и как опытному водителю. ВСЕ БЫЛО СУПЕР!!

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С
Ездили с гидом Тамарой. Рекомендую очень. Во-первых, потрясающая девушка, рассказывающая увлекательно и ненавязчиво историю, легенды и факты края. Во-вторых, сама экскурсия на Домбай великолепна. По пути квест в сырных пещерах
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с памятным видео от гида. Ну и сам Домбай - это нечто! Прям вот хочется сюда вернуться. Благодарю Тамару и всю нашу компанию этого дня, кстати говоря, нас было 6 человек, и все замечательные люди и внимательные люди. Очень повезло. Если поеду куда, то только с Томой))

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С
Ездили с гидом Тамарой. Рекомендую очень. Во-первых, потрясающая девушка, рассказывающая увлекательно и ненавязчиво историю, легенды и факты края. Во-вторых, сама экскурсия на Домбай великолепна. По пути квест в сырных пещерах
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с памятным видео от гида. Ну и сам Домбай - это нечто! Прям вот хочется сюда вернуться. Благодарю Тамару и всю нашу компанию этого дня, кстати говоря, нас было 6 человек, и все замечательные люди и внимательные люди. Очень повезло. Если поеду куда, то только с Томой))

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R
Экскурсия очень понравилась, ездили после Эльбруса. К сожалению Эльбрус не смог удивить, но Домбай это просто огонь. Мой глаз просто радовался насколько все красиво, зелено, ярко, сочно. И конечно большая
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благодарность Роману-нашему гиду(который потомственный казак). Настоящий профессионал своего дела. Смог примирить и развеселить негативно настроенных туристов))) На все вопросы смог ответить. Очень ответственный, всегда соблюдал нормы безопасности. В общем мы остались довольны.

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Н
Отличные впечатления от экскурсии. Помимо Домбая, особенно поразил и запомнился действующий старинный Шоанинский храм на закате (расположен на скале) и маленькая колокольня, до которой необходимо пройти сквозь храм и по
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узкой скальной дорожке. В вечерних лучах солнца звук колокола смешивается с пением сверчков, и неспешное парение птиц в небосводе создаёт ощущение блаженства. Огромная благодарность гиду Елене за чудесное завершение насыщенного дня.

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