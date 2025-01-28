А на самом Домбае вы сможете подняться по канатной дороге на гору-трёхтысячник Мусса-Ачитара, с которой вам откроется вид на Кавказский хребет и не только.
Описание экскурсии
Стартуем из Ессентуков в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии. Путь до первой остановки займёт где-то полтора часа.
1️⃣ Гумбаши. Чтобы преодолеть этот перевал, мы сначала едем по серпантину вверх, пересекаем плато на высоте более 2000 м и потом спускаемся снова по серпантину. Это очень красивое место, мы обязательно остановимся, чтобы насладиться видами, в том числе на Эльбрус.
2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута. Её причудливые формы определили такое «съедобное» название и служат прекрасным фоном для фотографий.
3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана. Живописные окрестности и довольно аскетичное убранство делают это место особенным, и вы это почувствуете.
4️⃣ Озеро Кара-Кёль. Небольшой, но очаровательный водоём на территории Тебердинского заповедника. Пейзажи здесь напоминают Швейцарские Альпы — вы оцените отражение гор в тёмных (название озера переводится как «чёрное») водах.
5️⃣ Домбай. И вот мы здесь, в нашем главном месте назначения! У вас будет время подняться на канатке на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м), полюбоваться видами, пообедать, а также отыскать местную достопримечательность — «Тарелку». Эта футуристическая гостиница стала рукотворным символом Домбая. После чего отправляемся в обратный путь. На прощание становимся среди леса у горной реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой.
Где-то в 7 вечера мы вернёмся в Ессентуки.
Организационные детали
Условия проведения
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Трансфер включён в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание в кафе: средний чек — 500-700 руб.
- Подъём на специальных машинах к Шоанинскому храму — 200 руб. /чел.
- Канатная дорога — 2300 руб. /стандартный билет
Подготовка и дополнительные опции
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽