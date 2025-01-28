Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков

Сырная пещера, перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
Предлагаем отправиться в группе до 8 человек туда, где соседствуют острые пики гор, леса, бурные реки и альпийские поляны — на Домбай. По пути к нему у нас будет несколько остановок в живописных локациях.

А на самом Домбае вы сможете подняться по канатной дороге на гору-трёхтысячник Мусса-Ачитара, с которой вам откроется вид на Кавказский хребет и не только.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Стартуем из Ессентуков в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии. Путь до первой остановки займёт где-то полтора часа.

1️⃣ Гумбаши. Чтобы преодолеть этот перевал, мы сначала едем по серпантину вверх, пересекаем плато на высоте более 2000 м и потом спускаемся снова по серпантину. Это очень красивое место, мы обязательно остановимся, чтобы насладиться видами, в том числе на Эльбрус.

2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута. Её причудливые формы определили такое «съедобное» название и служат прекрасным фоном для фотографий.

3️⃣ Шоанинский храм 10 века расположен на отроге горы Шоана. Живописные окрестности и довольно аскетичное убранство делают это место особенным, и вы это почувствуете.

4️⃣ Озеро Кара-Кёль. Небольшой, но очаровательный водоём на территории Тебердинского заповедника. Пейзажи здесь напоминают Швейцарские Альпы — вы оцените отражение гор в тёмных (название озера переводится как «чёрное») водах.

5️⃣ Домбай. И вот мы здесь, в нашем главном месте назначения! У вас будет время подняться на канатке на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м), полюбоваться видами, пообедать, а также отыскать местную достопримечательность — «Тарелку». Эта футуристическая гостиница стала рукотворным символом Домбая. После чего отправляемся в обратный путь. На прощание становимся среди леса у горной реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой.

Где-то в 7 вечера мы вернёмся в Ессентуки.

Организационные детали

Условия проведения

  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • Трансфер включён в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в кафе: средний чек — 500-700 руб.
  • Подъём на специальных машинах к Шоанинскому храму — 200 руб. /чел.
  • Канатная дорога — 2300 руб. /стандартный билет

Подготовка и дополнительные опции

  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате (19000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника)

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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