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Озеро Гижгит это должен увидеть каждый человек на земле это прям разрыв ❤Ну и конечно же хочется сказать пару слов о нашем гиде Михаиле это человек с большой буквы, расскажет всё подробно о всех местах которые проезжаем, с ним очень легко в общении, наша группа была просто в восторге от Михаила, Миш ты в ❤ Лучший,всегда спросит как себя чувствуешь, если что то надо всегда поможет, подскажет, кто поедет с Михаилом не пожалеете не на минуту, ну а наше обратное возвращение домой мы запомним навсегда ❤❤❤Спасибо вам большое 🙏Компания у нас собралась конечно супер 👍