Экскурсии выходного дня в Ессентуках

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Ессентуках, цены от 3 704 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
120 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
6 июля в 07:30
7 июля в 07:30
43003 870 за человека
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 20:00
Завтра в 02:00
1680015 960 за всё до 4 чел.
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
6 июля в 07:00
7 июля в 07:00
41153 704 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус это прям в ❤
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    Озеро Гижгит это должен увидеть каждый человек на земле это прям разрыв ❤Ну и конечно же хочется сказать пару слов о нашем гиде Михаиле это человек с большой буквы, расскажет всё подробно о всех местах которые проезжаем, с ним очень легко в общении, наша группа была просто в восторге от Михаила, Миш ты в ❤ Лучший,всегда спросит как себя чувствуешь, если что то надо всегда поможет, подскажет, кто поедет с Михаилом не пожалеете не на минуту, ну а наше обратное возвращение домой мы запомним навсегда ❤❤❤Спасибо вам большое 🙏Компания у нас собралась конечно супер 👍

  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Всё было великолепно.
  • А
    Алексей
    20 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Поездка на Джилы-Су очень понравилась. Мы уже были там ранее, однако Шаво за время маршрута рассказал нам много нового и показал несколько новых локаций. Спасибо большое, надеемся встретиться на других маршрутах!
    Поездка на Джилы-Су очень понравилась. Мы уже были там ранее, однако Шаво за время маршрута рассказалПоездка на Джилы-Су очень понравилась. Мы уже были там ранее, однако Шаво за время маршрута рассказалПоездка на Джилы-Су очень понравилась. Мы уже были там ранее, однако Шаво за время маршрута рассказалПоездка на Джилы-Су очень понравилась. Мы уже были там ранее, однако Шаво за время маршрута рассказал
  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
  • В
    Владислав
    12 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
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    на обзорках с отличным видом, посмотрели водопады, покормили сусликов, а также попили воды из источников. Единственное, нам не удалось увидеть пик Эльбруса из-за непогоды, но это никак не повлияло на общие впечатления.

    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За
  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
  • А
    Андрей
    20 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
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    чистом и исправном УАЗе Патриоте. На другом технике после прошедшего накануне ливня было проблематично проехать. Многое рассказал о природе и обычаях, жизни местного населения. На Плато показал лучшие ракурсы для фотографирования и почти везде мы были первыми на локациях. Огромное спасибо Руслану за это путешествие. Все было здорово!!!

    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас
  • Е
    Евгений
    9 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Сергей очень приятный человек и интересный рассказчик! Хорошо знает местность, показал очень красивые не туристические места, подсказывал с какой точки получатся классные кадры, остались очень довольны, рекомендуем, планируем к Сергею попасть и на другие экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
  3. Большой и Малый Бермамыт
  4. Мы едем к тебе, Домбай
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 704 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год на выходные, 232 ⭐ отзыва, цены от 3704₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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