Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Описание экскурсии
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его Минги
Тау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива. Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть! Организационные моменты: - заезд на озеро Гижгит (Былым) 10 -12ч. - подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 12.30- 15ч. - 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана. 16ч. выезд обратно в города КМВ - можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Эльбрус
- Пос. Терскол
- Пос. Азау
- Поляна Нарзанов
- Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. /чел. /n детский (6-13 лет включительно) - 1600 руб. /чел.
- Прогулка на снегоходах или ратраках (по желанию) - от 2000 руб. /чел.
- Питание в кафе - от 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочется выразить благодарность компании «Спутник» за организацию поездки на Эльбрус 16.04.2023г!!!
Особая благодарность Владимиру за чудесную, сказочную, душевную, позновательную, а самое главное безопасную поездку! На очень комфортабельном автомобиле, где всё было
Особая благодарность Владимиру за чудесную, сказочную, душевную, позновательную, а самое главное безопасную поездку! На очень комфортабельном автомобиле, где всё было
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С
Всем кто собирается на Эльбрус, очень рекомендую! Поездка в минигруппе очень комфорная. Прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Гид- водитель Александр, очень внимательный, пунктуальный, интеллигентный и образованный человек, что делает общение с ним очень приятным! Поездка на Эльбрус была настолько интересной и красочной, что мечтаю приехать сюда в теплое время! Отдельное спасибо, Виталию, за организацию поездки!!!
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О
Очень понравилось! Конечно в первую очередь незабываемые горы Кавказа и красавец Эльбрус. Но путешествие в мини группе оказалось очень комфортным. Можно было выбирать свой темп, время отдыха и питания, не напрягаясь, что кого-то задержишь. Да и общение сладывается легче. Организаторами было предложено очень хорошее место для обеда, что оказалось важным после в какой-то степени экстремальных подъемов. Всем советую!
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А
Всё вышло просто супер! Не смотря на погодные обстоятельства в виде дождя.
Гид Давид большой молодец… Эльбрус великолепен! Дождь,снег и ветер не помеха😅Озеро Гижгит с высоты птичьего полёта неповторимо.
Однозначно рекомендую!
Гид Давид большой молодец… Эльбрус великолепен! Дождь,снег и ветер не помеха😅Озеро Гижгит с высоты птичьего полёта неповторимо.
Однозначно рекомендую!
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Е
Спасибо огромное за порясающие виды! Все было на высшем уровне! Остались только положительные эмоции. Эльбрус великолепен! Заехали на озеро - это сказка! Спасибо организаторам и нашему гиду Олегу.
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E
Спасибо огромное за порясающие виды! Все было на высшем уровне! Остались только положительные эмоции. Эльбрус великолепен! Заехали на озеро - это сказка! Спасибо организаторам и нашему гиду Олегу.
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