Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»

Индивидуальная экскурсия на Эльбрус из Ессентуков: по следам альпинистов

5
27 отзывов
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Ответы на вопросы
Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Эльбрус
  • Пос. Терскол
  • Пос. Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

  • заезд на озеро Гижгит (Былым) 10 -12ч.
  • подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 12.30- 15ч.
  • 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
  • 16ч. выезд обратно в города КМВ.
  • можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу на Эльбрус — 1600 руб.
  • Питание в кафе — от 500 руб. /чел.
  • Прогулка на снегоходах или ратраках — от 2000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Перед экскурсией обсудите с гидом экипировку и состояние вашего здоровья
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
2
1
Т
23 мая 2023
Поездка на Эльбрус была замечательной, море впечатлений, неимоверная красота. Озеро Гижгит прекрасно, что нельзя сказать к сожалению о его происхождении.
В "долине Нарзанов" попили вырывающегося из под земли настоящего, вкусного нарзана.
Ну и конечно сам Эльбрус, величественный красавец. Вообщем всего увиденного словами не передать.
Поездка в минигруппе была комфортная. Очень удобно, что тебя забирают и обратно привозят по твоему адресу.
Н
18 мая 2023
Интересная насыщенная программа. Гид Андрей в течении поездки все прекрасно рассказывал, шутили, сдружились всей группой. Забирают из отеля, очень удобно.
О
12 мая 2023
А
11 мая 2023
Всё вышло просто супер! Не смотря на погодные обстоятельства в виде дождя.
Гид Давид большой молодец…
Эльбрус великолепен! Дождь,снег и ветер не помеха😅Озеро Гижгит с высоты птичьего полёта неповторимо.
Однозначно рекомендую!
V
8 мая 2023
Экскурсия супер! Очень понравилась организация, все четенько. Очень повезло с погодой и компанией. Буду рекомендовать олнозначно
М
19 апр 2023
Хочется выразить благодарность компании «Спутник» за организацию поездки на Эльбрус 16.04.2023г!!!
Особая благодарность Владимиру за чудесную, сказочную, душевную, позновательную, а самое главное безопасную поездку! На очень комфортабельном автомобиле, где всё было предусмотрено (вода, конфетки, задор и ожидаемый результат от поездки) В результате все без исключения участники оказались не просто довольны, а счастливы, что попали в такое замечательное место!!! О Эльбрус, ты сказка!!!
I
7 апр 2023
С погодой повезло, Эльбрус мы увидели во всей красе. Путь к нему с нижней точки, по-моему, смена 4-х подъемников. Плюс есть возможность доехать почти до самой вершины на снегоходах, были бы время и деньги. Подъем наверх с толпой горнолыжников (что поделать), вниз уже свободно, ведь они скатываются самостоятельно))). Не хватило рассказа сопровождающего по всему пути, для меня лично было мало информации. А в целом экскурсия произвела на всех впечатление!!!
В
2 апр 2023
Р
17 мар 2023
В
28 янв 2023
С
2 дек 2022
Всем кто собирается на Эльбрус, очень рекомендую! Поездка в минигруппе очень комфорная. Прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Гид- водитель Александр, очень внимательный, пунктуальный, интеллигентный и образованный человек, что делает общение с ним очень приятным! Поездка на Эльбрус была настолько интересной и красочной, что мечтаю приехать сюда в теплое время! Отдельное спасибо, Виталию, за организацию поездки!!!
Ю
19 сен 2022
Е
27 авг 2022
Спасибо огромное за порясающие виды! Все было на высшем уровне! Остались только положительные эмоции. Эльбрус великолепен! Заехали на озеро - это сказка! Спасибо организаторам и нашему гиду Олегу.
S
24 авг 2022
Н
10 авг 2022
Ещё 12 отзывов

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