Индивидуальная экскурсия на Эльбрус из Ессентуков: по следам альпинистов
Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Эльбрус
- Пос. Терскол
- Пос. Азау
- Поляна Нарзанов
- Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!
Организационные моменты:
- заезд на озеро Гижгит (Былым) 10 -12ч.
- подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 12.30- 15ч.
- 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
- 16ч. выезд обратно в города КМВ.
- можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Билеты на канатную дорогу на Эльбрус — 1600 руб.
- Питание в кафе — от 500 руб. /чел.
- Прогулка на снегоходах или ратраках — от 2000 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш адресЗавершение: По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Перед экскурсией обсудите с гидом экипировку и состояние вашего здоровья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 мая 2023
Поездка на Эльбрус была замечательной, море впечатлений, неимоверная красота. Озеро Гижгит прекрасно, что нельзя сказать к сожалению о его происхождении.
В "долине Нарзанов" попили вырывающегося из под земли настоящего, вкусного нарзана.
Ну и конечно сам Эльбрус, величественный красавец. Вообщем всего увиденного словами не передать.
Поездка в минигруппе была комфортная. Очень удобно, что тебя забирают и обратно привозят по твоему адресу.
В "долине Нарзанов" попили вырывающегося из под земли настоящего, вкусного нарзана.
Ну и конечно сам Эльбрус, величественный красавец. Вообщем всего увиденного словами не передать.
Поездка в минигруппе была комфортная. Очень удобно, что тебя забирают и обратно привозят по твоему адресу.
Н
Наталия
18 мая 2023
Интересная насыщенная программа. Гид Андрей в течении поездки все прекрасно рассказывал, шутили, сдружились всей группой. Забирают из отеля, очень удобно.
О
Оксана
12 мая 2023
А
Антон
11 мая 2023
Всё вышло просто супер! Не смотря на погодные обстоятельства в виде дождя.
Гид Давид большой молодец…
Эльбрус великолепен! Дождь,снег и ветер не помеха😅Озеро Гижгит с высоты птичьего полёта неповторимо.
Однозначно рекомендую!
Гид Давид большой молодец…
Эльбрус великолепен! Дождь,снег и ветер не помеха😅Озеро Гижгит с высоты птичьего полёта неповторимо.
Однозначно рекомендую!
V
Vik-khar
8 мая 2023
Экскурсия супер! Очень понравилась организация, все четенько. Очень повезло с погодой и компанией. Буду рекомендовать олнозначно
М
Марина
19 апр 2023
Хочется выразить благодарность компании «Спутник» за организацию поездки на Эльбрус 16.04.2023г!!!
Особая благодарность Владимиру за чудесную, сказочную, душевную, позновательную, а самое главное безопасную поездку! На очень комфортабельном автомобиле, где всё было предусмотрено (вода, конфетки, задор и ожидаемый результат от поездки) В результате все без исключения участники оказались не просто довольны, а счастливы, что попали в такое замечательное место!!! О Эльбрус, ты сказка!!!
Особая благодарность Владимиру за чудесную, сказочную, душевную, позновательную, а самое главное безопасную поездку! На очень комфортабельном автомобиле, где всё было предусмотрено (вода, конфетки, задор и ожидаемый результат от поездки) В результате все без исключения участники оказались не просто довольны, а счастливы, что попали в такое замечательное место!!! О Эльбрус, ты сказка!!!
I
Irina
7 апр 2023
С погодой повезло, Эльбрус мы увидели во всей красе. Путь к нему с нижней точки, по-моему, смена 4-х подъемников. Плюс есть возможность доехать почти до самой вершины на снегоходах, были бы время и деньги. Подъем наверх с толпой горнолыжников (что поделать), вниз уже свободно, ведь они скатываются самостоятельно))). Не хватило рассказа сопровождающего по всему пути, для меня лично было мало информации. А в целом экскурсия произвела на всех впечатление!!!
В
Вохменцева
2 апр 2023
Р
Рузания
17 мар 2023
В
Владислав
28 янв 2023
С
Светлана
2 дек 2022
Всем кто собирается на Эльбрус, очень рекомендую! Поездка в минигруппе очень комфорная. Прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Гид- водитель Александр, очень внимательный, пунктуальный, интеллигентный и образованный человек, что делает общение с ним очень приятным! Поездка на Эльбрус была настолько интересной и красочной, что мечтаю приехать сюда в теплое время! Отдельное спасибо, Виталию, за организацию поездки!!!
Ю
Юлия
19 сен 2022
Е
Елена
27 авг 2022
Спасибо огромное за порясающие виды! Все было на высшем уровне! Остались только положительные эмоции. Эльбрус великолепен! Заехали на озеро - это сказка! Спасибо организаторам и нашему гиду Олегу.
S
Sataeva-guzel
24 авг 2022
Н
Наталья
10 авг 2022
Ещё 12 отзывов
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