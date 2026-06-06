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Дотянуться до Эльбруса - из Ессентуков

Подняться к самой высокой вершине Европы и увидеть долину нарзанов, ущелье Адыр-Су и озеро Гижгит
Приглашаем вас в путешествие по самым впечатляющим местам Приэльбрусья.

По канатной дороге вы подниметесь почти на 4 км над уровнем моря, попробуете нарзан из природных источников, увидите одно из самых красивых озёр Кавказа и ущелье Адыр-Су.

А по пути узнаете историю покорения Эльбруса, услышите местные легенды и полюбуетесь грандиозными горными панорамами.
Дотянуться до Эльбруса - из Ессентуков
Дотянуться до Эльбруса - из Ессентуков
Дотянуться до Эльбруса - из Ессентуков

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Ессентуков

8:00 — Баксанское ущелье. Вы увидите главную транспортную артерию Приэльбрусья и услышите рассказы о народах, которые живут в этих местах.

9:00 — Тырныауз. Мы проедем через бывший центр добычи вольфрама и молибдена, история которого связана с появлением озера Гижгит.

10:30–12:30 — Эльбрус и канатная дорога. Поднимемся на станции «Старый Кругозор», «Мир» и Гара-Баши. С высоты более 3800 м перед вами откроются ледники, Главный Кавказский хребет и грандиозные виды на вершину Эльбруса.

13:00 — долина нарзанов. Вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источников и увидите необычные рыжие склоны, которые окрашены природным железом. Сделаем остановку на обед.

13:30 — ущелье Адыр-Су. Это одно из самых красивых ущелий Приэльбрусья с сосновыми лесами, ледниками и бурной горной рекой. Вы узнаете о знаменитом автомобильном подъёмнике и альпинистских маршрутах Кавказа.

14:30 — озеро Гижгит. Здесь вас ждут потрясающие виды на бирюзовую воду и рассказ о необычной истории озера, которое когда-то было техническим водоёмом горнодобывающего комбината.

15:30 –18:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне или внедорожнике
  • Канатная дорога оплачивается отдельно: взрослые — 2700 ₽ за чел., дети 6–13 лет — 1500 ₽, дети до 5 лет — бесплатно (при наличии подтверждающего документа)
  • Обед и напитки оплачиваются отдельно — от 350 ₽ за чел.
  • Часть маршрута проходит на большой высоте и не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво
Шаво — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.

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