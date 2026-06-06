Приглашаем вас в путешествие по самым впечатляющим местам Приэльбрусья. По канатной дороге вы подниметесь почти на 4 км над уровнем моря, попробуете нарзан из природных источников, увидите одно из самых красивых озёр Кавказа и ущелье Адыр-Су. А по пути узнаете историю покорения Эльбруса, услышите местные легенды и полюбуетесь грандиозными горными панорамами.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Ессентуков

8:00 — Баксанское ущелье. Вы увидите главную транспортную артерию Приэльбрусья и услышите рассказы о народах, которые живут в этих местах.

9:00 — Тырныауз. Мы проедем через бывший центр добычи вольфрама и молибдена, история которого связана с появлением озера Гижгит.

10:30–12:30 — Эльбрус и канатная дорога. Поднимемся на станции «Старый Кругозор», «Мир» и Гара-Баши. С высоты более 3800 м перед вами откроются ледники, Главный Кавказский хребет и грандиозные виды на вершину Эльбруса.

13:00 — долина нарзанов. Вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источников и увидите необычные рыжие склоны, которые окрашены природным железом. Сделаем остановку на обед.

13:30 — ущелье Адыр-Су. Это одно из самых красивых ущелий Приэльбрусья с сосновыми лесами, ледниками и бурной горной рекой. Вы узнаете о знаменитом автомобильном подъёмнике и альпинистских маршрутах Кавказа.

14:30 — озеро Гижгит. Здесь вас ждут потрясающие виды на бирюзовую воду и рассказ о необычной истории озера, которое когда-то было техническим водоёмом горнодобывающего комбината.

15:30 –18:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали