По канатной дороге вы подниметесь почти на 4 км над уровнем моря, попробуете нарзан из природных источников, увидите одно из самых красивых озёр Кавказа и ущелье Адыр-Су.
А по пути узнаете историю покорения Эльбруса, услышите местные легенды и полюбуетесь грандиозными горными панорамами.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Ессентуков
8:00 — Баксанское ущелье. Вы увидите главную транспортную артерию Приэльбрусья и услышите рассказы о народах, которые живут в этих местах.
9:00 — Тырныауз. Мы проедем через бывший центр добычи вольфрама и молибдена, история которого связана с появлением озера Гижгит.
10:30–12:30 — Эльбрус и канатная дорога. Поднимемся на станции «Старый Кругозор», «Мир» и Гара-Баши. С высоты более 3800 м перед вами откроются ледники, Главный Кавказский хребет и грандиозные виды на вершину Эльбруса.
13:00 — долина нарзанов. Вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источников и увидите необычные рыжие склоны, которые окрашены природным железом. Сделаем остановку на обед.
13:30 — ущелье Адыр-Су. Это одно из самых красивых ущелий Приэльбрусья с сосновыми лесами, ледниками и бурной горной рекой. Вы узнаете о знаменитом автомобильном подъёмнике и альпинистских маршрутах Кавказа.
14:30 — озеро Гижгит. Здесь вас ждут потрясающие виды на бирюзовую воду и рассказ о необычной истории озера, которое когда-то было техническим водоёмом горнодобывающего комбината.
15:30 –18:00 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне или внедорожнике
- Канатная дорога оплачивается отдельно: взрослые — 2700 ₽ за чел., дети 6–13 лет — 1500 ₽, дети до 5 лет — бесплатно (при наличии подтверждающего документа)
- Обед и напитки оплачиваются отдельно — от 350 ₽ за чел.
- Часть маршрута проходит на большой высоте и не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4100 ₽