Предлагаю вам отправиться в незабываемое путешествие! Нас ждут бескрайние панорамы и горные хребты Кабардино-Балкарии, а также белоснежный красавец Эльбрус и изумрудное озеро Гижгит, затерянное среди скалистых утёсов. А еще вы попробуете несколько видом местного нарзана и услышите истории о кавказских традициях.
Описание экскурсииПриглашаю отправится в самобытную и невероятно живописную Кабардино-Балкарию. Вы насладитесь шикарными панорамами Эльбруса и Кавказского хребта, увидите волшебное озеро Гижгит и продегустируете несколько видов местного нарзана. Если вы уже были на нарезанных источниках в регионе, можно заменить локацию на смотровые площадки над Тызыльским ущельем. А еще, Вы услышите о кавказских традициях, кухне и менталитете. Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов — этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
- Поляна нарзанов
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение опытного гида-водителя
Что не входит в цену
- Канатная дорога:/n взрослый - 2100 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Питание в кафе на маршруте
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
- Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик
- Канатная дорога оплачивается отдельно. Времени на канатную дорогу выделяется до 3 часов - этого достаточно, чтобы посетить все уровни канатки без спешки, даже подняться на снегоходе до Приюта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
И
Ирина
24 авг 2025
Ездили на Эльбрус с гидом Екатериной. Наш гид отличный водитель, прекрасный рассказчик, доброжелательная, веселая - мы с детьми остались в восторге. С погодой повезло - солнце, бирюзовое небо, Эльбрус во всей красе, фото супер. Экскурсия замечательная.
Е
Елена
20 авг 2025
Огромное спасибо Сергею за такую замечательную экскурсию! Все прошло на высшем уровне! Отличный водитель, интересный рассказчик. Много интересного узнали про край. Маршрут экскурсии построил так, чтобы мы не попали в очереди на канатную дорогу и на озеро привез туда, где кроме нас никого больше не было. Мы с ребенком остались в восторге и от экскурсии и от Сергея!
М
Марина
9 авг 2025
Все понравилось, очень красиво в Кабардино-Балкарии. Эльбрус потрясающий 🗻🔥💘
Е
Елена
5 ноя 2024
Прекрасная поездка. Николай интересно рассказывает и очень профессионально водит автомобиль! Благодарю 👍
Е
Елена
10 июл 2024
Если сказать коротко, то эта экскурсия 12 часов счастья. Очень красивые виды, незабываемые ощущения при подъеме на Эльбрус. Очень понравился гид Сергей. Старался, чтобы мы ни в чем не напрягались. Все объяснял. Незабываемые впечатления. В долине нарзанов отведали очень вкусную еду.
А
Андрей
7 янв 2024
Огромное спасибо Николаю за интересную и красивую экскурсию. По ходу поменяли маршрут, так как на Эльбрусе было пасмурно. Красивейшие места и отличный рассказчик Николай оставили только положительные эмоции. Отдельное спасибо за ухоженный и доработанный УАЗ Патриот. Рекомендую 100% экскурсию по горам Кавказа и гида Николая.
Т
Татьяна
4 ноя 2023
Прекрасно провели день - интересный маршрут. На Эльбрусе рекомендую покачаться на качелях 😄
Е
Екатерина
23 окт 2023
Отличная экскурсия. Гид Сергей профессионал, рекомендуем.
М
Мария
17 окт 2023
Поездка прошла замечательно. Нас вез гид Николай. Очень интересно рассказывал про все места. Всю поездку сидели с открытым ртом и слушали веселые истории. Советую всем посетить данную экскурсию! Поверьте, вас
Ю
Юрий
8 сен 2023
Поездка прошла великолепно. Гид Максим с обширным кругозором и огромной любовью к своему краю. Добавьте сюда потрясающие навыки вождения (горы, серпантин, равнина) и вы получите коктейль из незабываемых эмоций. Следующая поездка, только с Максимом.
В
Владимир
6 авг 2023
Увлекательная поездка, все соответствует описанию. Рнкомендую однозначно.
В
Витали
12 июл 2023
Спасибо за экскурсию! Все супер:)
A
Ana.stay
23 окт 2022
Спасибо гиду Александру за самые замечательные воспоминания о Кавказе. Комфортная атмосфера, интересные факты и, конечно, невероятные виды. Первая экскурсия была к оз. Гижгит и Эльбрусу, а через пару дней мы
