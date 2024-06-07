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сиденье удобно. Гид Виталий очень позитивный молодой человек, с грамотной речью, эрудирован. Был прекрасный экскурс в историю кавказских народностей от легенд до наших дней. С погодой повезло. На Эльбрусе увидели всё что планировали. Поездку к озеру не поняла, никто за местом не следит, везде валяется пластик, да и дорога к нему ужасная. Лучше бы больше свободного времени было на Эльбрусе, так как на перекус времени не хватило. Однозначно такую поездку рекомендую.