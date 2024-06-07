Гижгит – экскурсии в Ессентуках

Найдено 33 экскурсии в категории «Гижгит» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы увидите высокогорное озеро удивительного бирюзового цвета, полюбуетесь окружающей его подковой каменистых скал и попробуете горный чай на травах»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
«озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
«Таинственная лестница и озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000 за всё до 2 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700 за человека
Из Ессентуков - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
7 отзывов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920 за человека
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
скидка
12%
Групповая
12 часов
153 отзыва
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Вы совершите подъем на канатной дороге при желании (оплачивается отдельно) Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784 за человека
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
133 отзыва
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
27 отзывов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Вы убедитесь в том, что пляж у озера Гижгит ни в чём не уступает белоснежным морским побережьям»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1700016 490 за всё до 4 чел.
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
36 отзывов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: По договоренности
«После спуска к подножью нас ждет путь к горному озеру Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
11 часов
3 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 5 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
«За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Ессентуки
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: Каждый день в 7.00 утра
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
23 000 за всё до 6 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«Вы побываете на озере Гижгит с водой изумрудного цвета, сделаете зрелищные фото и узнаете историю места»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
    читать дальше

    завтрак и обед+развлечение на пароплане); - отзвычивый (по просьбе группы завёз в магазин и аптеку); - доброжелательный (давал дельные рекомендации по ходу экскурсии); - с чувством юмора (в пути не скучали). Сама же встреча с Эльбрусом оставила незабываемые впечатления- рекомендую данную экскурсию и гида Мурата!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Спасибо гиду Давиду за увлекательный рассказ о достопримечательностях края. И интересно, и с юмором,и познавательно. По программе - четкий тайминг,увидели всё и немножко больше. Хватило времени и для подъёма на Эльбрус, и на фотосессии. Огромное, просто огромнейшее спасибо за тур!
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Все отлично, но из этой экскурсии мы не видели Адыр-Су, после Эльбруса, сразу на поляну Нарзанов))))
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Ездили 22 мая компанией 8 человек. Экскурсией и гидом Радмиром очень довольны. Транспорт комфортабельный. Рекомендуем данный маршрут, организаторов и гида Радмира.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
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    сиденье удобно. Гид Виталий очень позитивный молодой человек, с грамотной речью, эрудирован. Был прекрасный экскурс в историю кавказских народностей от легенд до наших дней. С погодой повезло. На Эльбрусе увидели всё что планировали. Поездку к озеру не поняла, никто за местом не следит, везде валяется пластик, да и дорога к нему ужасная. Лучше бы больше свободного времени было на Эльбрусе, так как на перекус времени не хватило. Однозначно такую поездку рекомендую.

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гижгит»

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  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Таинственная Кабардино-Балкария
  4. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
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  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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