1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы увидите высокогорное озеро удивительного бирюзового цвета, полюбуетесь окружающей его подковой каменистых скал и попробуете горный чай на травах»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
«озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
«Таинственная лестница и озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
12%
Групповая
12 часов
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Вы совершите подъем на канатной дороге при желании (оплачивается отдельно) Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Вы убедитесь в том, что пляж у озера Гижгит ни в чём не уступает белоснежным морским побережьям»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: По договоренности
«После спуска к подножью нас ждет путь к горному озеру Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
«За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Ессентуки
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: Каждый день в 7.00 утра
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«Вы побываете на озере Гижгит с водой изумрудного цвета, сделаете зрелищные фото и узнаете историю места»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ВВера27 мая 2024Спасибо гиду Давиду за увлекательный рассказ о достопримечательностях края. И интересно, и с юмором,и познавательно. По программе - четкий тайминг,увидели всё и немножко больше. Хватило времени и для подъёма на Эльбрус, и на фотосессии. Огромное, просто огромнейшее спасибо за тур!
- ИИрина24 мая 2024Все отлично, но из этой экскурсии мы не видели Адыр-Су, после Эльбруса, сразу на поляну Нарзанов))))
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ЛЛариса22 мая 2024Ездили 22 мая компанией 8 человек. Экскурсией и гидом Радмиром очень довольны. Транспорт комфортабельный. Рекомендуем данный маршрут, организаторов и гида Радмира.
- ТТатьяна21 мая 2024Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
- ЛЛидия19 мая 2024Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гижгит»
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