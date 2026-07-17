ежедневно в 07:30

читать дальше уменьшить природу, про быт местных жителей. Чувствовалось, что человек искренне любит эти места и хочет передать эту любовь гостям.



Маршрут был продуман до мелочей: остановки в самых живописных точках, время на фото, но без лишней спешки.

Виды на Эльбрус — это вообще отдельная история: величественные, захватывающие дух. И благодаря гиду мы увидели их с лучших ракурсов.



Экскурсия превзошла все ожидания. Если будем снова на Кавказе — обязательно поедем с Артемием ещё куда-нибудь. Очень рекомендую!

Огромное спасибо нашему гиду Артемию за экскурсию к Эльбрусу! Это было настоящее приключение. Гид не просто показывал красивые места, а рассказывал про них так, что история оживала: про легенды, про