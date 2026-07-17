ежедневно в 07:30

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Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе

Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
5
222 отзыва
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе

Описание экскурсии

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
  • Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
  • Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
  • Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
  • Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».

А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 3200 ₽ за чел., обед в кафе — около 500 ₽
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке
  • Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки
  • На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться
  • Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заберем с вашего местопроживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 222 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
212
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2
2
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1
Анастасия
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только можно пожелать👍. Он так доступно и увлекательно всё объяснял, не было чувства скуки или
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усталости.
Но отдельное спасибо за саму дорогу! Виды были просто шикарные, дух захватывало на каждом повороте. Максим всегда чувствовал, когда группе нужно дать время насладиться моментом: где надо останавливался, давал пофоткаться, спокойно отвечал на вопросы. Никто не чувствовал себя суетливым туристов🫶 Лучший день за последнее время, очень советую! 😊👍

Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только
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А
Огромное спасибо нашему гиду Артемию за экскурсию к Эльбрусу! Это было настоящее приключение. Гид не просто показывал красивые места, а рассказывал про них так, что история оживала: про легенды, про
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природу, про быт местных жителей. Чувствовалось, что человек искренне любит эти места и хочет передать эту любовь гостям.

Маршрут был продуман до мелочей: остановки в самых живописных точках, время на фото, но без лишней спешки.
Виды на Эльбрус — это вообще отдельная история: величественные, захватывающие дух. И благодаря гиду мы увидели их с лучших ракурсов.

Экскурсия превзошла все ожидания. Если будем снова на Кавказе — обязательно поедем с Артемием ещё куда-нибудь. Очень рекомендую!

Огромное спасибо нашему гиду Артемию за экскурсию к Эльбрусу! Это было настоящее приключение. Гид не просто
Огромное спасибо нашему гиду Артемию за экскурсию к Эльбрусу! Это было настоящее приключение. Гид не просто
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Александра
Лучшая экскурсия!

Гид Максим - настоящий профессионал и душа компании. Создал невероятно дружескую атмосферу, рассказывал увлекательно и с душой Погода удивила: за день увидели и дождь, и град, и радугу, и море солнца Всё супер: Гижгит, Нарзаны, канатка, Баксанское ущелье, и сам Эльбрус! Комфортная машина и отличная группа. Огромное спасибо!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!+2
Лучшая экскурсия!
Лучшая экскурсия!
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О
СПАСИБО Максу за лучшую экскурсию нашей жизни!
Очень высокая клиентоориентированность Крутой маршрут и гид В салоне было комфортно, вождение отличное, было весело Все с юмором Плюс вайб за музыку в машине 3 часа нам с годовой хватило и пофоткаться и покушать))
Порекомендуем друзьям ехать только этой экскурсией
СПАСИБО Максу за лучшую экскурсию нашей жизни!
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Antonina
Нам попался потрясающий гид Артемий! Экскурсия была очень интересной и живописной, было очень душевно, комфортно и весело. С гидом мы чувствовали себя в безопасности. Узнали много нового. Мы всей семьей очень довольны, это стоит того! (мы получили массу положительных эмоций и кучу восхитительных фотографий)
Нам попался потрясающий гид Артемий! Экскурсия была очень интересной и живописной, было очень душевно, комфортно и
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Ксения
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные рассказы про историю этих мест и даже больше! Он был готов ответить на любой
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вопрос! Комфортабельный автомобиль. Александр прекрасно водит (чувствовали себя в безопасности, и при этом перемещались четко, не теряя времени).
Большое спасибо за организацию, пунктуальность и комфорт! Не смотря на изменчивую и не очень «фотогеничную» погоду в горах, эмоции остались только положительные! Рекомендую от всей души! 😍

Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные
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