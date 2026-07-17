Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
Описание экскурсии
- Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
- Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
- Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
- Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
- Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».
А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 3200 ₽ за чел., обед в кафе — около 500 ₽
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке
- Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки
- На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться
- Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заберем с вашего местопроживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 222 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие😍😍! Наш гид Максим — лучший рассказчик, которого только можно пожелать👍. Он так доступно и увлекательно всё объяснял, не было чувства скуки или
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А
Огромное спасибо нашему гиду Артемию за экскурсию к Эльбрусу! Это было настоящее приключение. Гид не просто показывал красивые места, а рассказывал про них так, что история оживала: про легенды, про
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Лучшая экскурсия!
Гид Максим - настоящий профессионал и душа компании. Создал невероятно дружескую атмосферу, рассказывал увлекательно и с душой Погода удивила: за день увидели и дождь, и град, и радугу, и море солнца Всё супер: Гижгит, Нарзаны, канатка, Баксанское ущелье, и сам Эльбрус! Комфортная машина и отличная группа. Огромное спасибо!
Гид Максим - настоящий профессионал и душа компании. Создал невероятно дружескую атмосферу, рассказывал увлекательно и с душой Погода удивила: за день увидели и дождь, и град, и радугу, и море солнца Всё супер: Гижгит, Нарзаны, канатка, Баксанское ущелье, и сам Эльбрус! Комфортная машина и отличная группа. Огромное спасибо!
+2
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О
СПАСИБО Максу за лучшую экскурсию нашей жизни!
Очень высокая клиентоориентированность Крутой маршрут и гид В салоне было комфортно, вождение отличное, было весело Все с юмором Плюс вайб за музыку в машине 3 часа нам с годовой хватило и пофоткаться и покушать))
Порекомендуем друзьям ехать только этой экскурсией
Очень высокая клиентоориентированность Крутой маршрут и гид В салоне было комфортно, вождение отличное, было весело Все с юмором Плюс вайб за музыку в машине 3 часа нам с годовой хватило и пофоткаться и покушать))
Порекомендуем друзьям ехать только этой экскурсией
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Нам попался потрясающий гид Артемий! Экскурсия была очень интересной и живописной, было очень душевно, комфортно и весело. С гидом мы чувствовали себя в безопасности. Узнали много нового. Мы всей семьей очень довольны, это стоит того! (мы получили массу положительных эмоций и кучу восхитительных фотографий)
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Экскусия просто супер! Прошла на одном дыхании. Нашему гиду Александру - Мега респект! Очень интересные, познавательные рассказы про историю этих мест и даже больше! Он был готов ответить на любой
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