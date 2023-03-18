ежедневно в 07:30

Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков. Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы. А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.

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Описание

Что вас ожидает

Его величество Эльбрус

Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитые двуглавые вершины. Оцените виды с поляны Азау у подножия горы. При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Сказочные озера Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоема, называемых также Былымские. Вы узнаете, что происходило с искусственными озерами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные виды, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!

Организационные детали

Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) и минивэне (Hyundai Starex и Hyundai Grand Starex) вместительностью до 6-8 пассажиров

По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 13 000 руб. за группу до 4 участников, а если участников больше, то +2800 за каждого следующего человека

Дополнительные расходы

Канатная дорога — 1400 руб. /чел.

Питание в кафе и напитки, сувениры

Что надеть и взять с собой