ежедневно в 07:30

Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.
Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит
По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы поймете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.
Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)
Сувенирная продукция
Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7449 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ekaterina
Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически от места, где остановились (хотя это не центр Ессентуков, а частный сектор). Нашим гидом читать дальшеуменьшить
был Олег, очень располагающий, приятный, с хорошим чувством юмора мужчина, крутой водитель. Немного рассказывал о местной культуре, отвечал на все вопросы, показал отличное место с местной кухней, где попробовали очень вкусные хычины (советуем попробовать - особенно с мясом😋). Красивейший маршрут, стоимость канатки на Эльбрус 1400 рублей, поляна Нарзанов - на любителя (двор с кранами с водой, сувенирные ларьки). Поездка очень понравилась, советуем эту команду! Однако стоит отметить, что это не особо информативная экскурсия, гид выступает больше как водитель, и если хочется больше узнать историю мест и республики КБР, то наверное не подойдет.
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К
Калюжный
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых пунктах, расположенных по маршруту, Эльбрусе. Вождение аккуратное, на задних сидениях не укачивало. По желанию завозят на Гедуко - минеральные источники, в магазин.
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Л
Лилия
Маршрут замечательный, захватывает очень много красивых мест, день получается очень насыщенным, так что готовьтесь целый день улыбаться и радоваться! Локации прекрасны, ну а водитель-гид Алексей вообще просто чудо, великолепные познания, чувство юмора на высшем уровне, отдача просто полная, восхищаюсь такими людьми! И в который раз убеждаюсь насколько лучше экскурсии в малых группах)) спасибо большое Алексею и дальнейших успехов! ☺️
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Елена
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые красивые места. И наши завтрак и обед тоже были на высоте! Спасибо большое!
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Т
Татьяна
5 звезд за саму природу. Эльбрус и всё по маршруту великолепно. Есть организационные моменты омрачающие впечатление. За это одну звезду сняла бы. Организатор не на все вопросы отвечает корректно. В автомобиле оказались путешественники читать дальшеуменьшить
с разной программой. Об этом стало известно уже в пути и нам самим пришлось договариваться об изменениях в маршруте. Нас не смогли забрать с указанного адреса (но это может и издержки навигатора). Водитель-гид Денис понравился. Вежлив, аккуратен в вождении, интересный рассказчик. Обратил внимание на нюансы путешествия. Выбирая этот маршрут нужно всегда помнить, что погодные условия могут внести коррективы в путешествие. Остановленная канатная дорога и застрявшие на ней туристы выбили нас из графика и в полной мере озером мы уже не насладились. Эльбрус прекрасен!
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Владимир
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс - это мини группа. Обязательно надо посетить эти места!
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