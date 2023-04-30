ежедневно в 07:30

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Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков

Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков.

Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.

А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
4.8
24 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков

Описание экскурсии

Баксанское ущелье и его величество Эльбрус

Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы поймете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
  • По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.
  • Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7449 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
1
Ekaterina
Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически от места, где остановились (хотя это не центр Ессентуков, а частный сектор). Нашим гидом
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был Олег, очень располагающий, приятный, с хорошим чувством юмора мужчина, крутой водитель. Немного рассказывал о местной культуре, отвечал на все вопросы, показал отличное место с местной кухней, где попробовали очень вкусные хычины (советуем попробовать - особенно с мясом😋). Красивейший маршрут, стоимость канатки на Эльбрус 1400 рублей, поляна Нарзанов - на любителя (двор с кранами с водой, сувенирные ларьки). Поездка очень понравилась, советуем эту команду! Однако стоит отметить, что это не особо информативная экскурсия, гид выступает больше как водитель, и если хочется больше узнать историю мест и республики КБР, то наверное не подойдет.

Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически
Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически
Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически
Ездили на экскурсию 24 апреля 2023 года. Накануне подтвердили бронь и договорились о встрече, забрали практически
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К
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых пунктах, расположенных по маршруту, Эльбрусе. Вождение аккуратное, на задних сидениях не укачивало. По желанию завозят на Гедуко - минеральные источники, в магазин.
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых
Поездка началась с кофе, сваренного водителем в турке. Дорога прошла незаметно благодаря интересным фактам о населённых
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Л
Маршрут замечательный, захватывает очень много красивых мест, день получается очень насыщенным, так что готовьтесь целый день улыбаться и радоваться! Локации прекрасны, ну а водитель-гид Алексей вообще просто чудо, великолепные познания, чувство юмора на высшем уровне, отдача просто полная, восхищаюсь такими людьми! И в который раз убеждаюсь насколько лучше экскурсии в малых группах)) спасибо большое Алексею и дальнейших успехов! ☺️
Маршрут замечательный, захватывает очень много красивых мест, день получается очень насыщенным, так что готовьтесь целый день
Маршрут замечательный, захватывает очень много красивых мест, день получается очень насыщенным, так что готовьтесь целый день
Маршрут замечательный, захватывает очень много красивых мест, день получается очень насыщенным, так что готовьтесь целый день
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Елена
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые красивые места. И наши завтрак и обед тоже были на высоте! Спасибо большое!
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
Эльбрус великолепен! Нам повезло с погодой и с нашим гидом. Абрек профессионально нас довез, показал самые
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Т
5 звезд за саму природу. Эльбрус и всё по маршруту великолепно.
Есть организационные моменты омрачающие впечатление. За это одну звезду сняла бы.
Организатор не на все вопросы отвечает корректно.
В автомобиле оказались путешественники
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с разной программой. Об этом стало известно уже в пути и нам самим пришлось договариваться об изменениях в маршруте.
Нас не смогли забрать с указанного адреса (но это может и издержки навигатора).
Водитель-гид Денис понравился. Вежлив, аккуратен в вождении, интересный рассказчик. Обратил внимание на нюансы путешествия.
Выбирая этот маршрут нужно всегда помнить, что погодные условия могут внести коррективы в путешествие. Остановленная канатная дорога и застрявшие на ней туристы выбили нас из графика и в полной мере озером мы уже не насладились. Эльбрус прекрасен!

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Владимир
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс - это мини группа. Обязательно надо посетить эти места!
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс
Отличная поездка с гидом Сергеем. Потрясающие виды, интересный рассказ, очень вкусная местная кухня. И огромный плюс
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