ежедневно в 07:30

Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков

Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема

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Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков.

Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.

А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Его величество Эльбрус

Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитые двуглавые вершины. Оцените виды с поляны Азау у подножия горы. При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Сказочные озера Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоема, называемых также Былымские. Вы узнаете, что происходило с искусственными озерами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные виды, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) и минивэне (Hyundai Starex и Hyundai Grand Starex) вместительностью до 6-8 пассажиров
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 13 000 руб. за группу до 4 участников, а если участников больше, то +2800 за каждого следующего человека

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога — 1400 руб. /чел.
  • Питание в кафе и напитки, сувениры

Что надеть и взять с собой

  • Форма одежды: многослойная одежда (куртка/пуховик + кофта/свитер + футболка), штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой: питьевую воду (хотя бы в одну сторону), продукты питания (если не планируете посещать кафе), солнцезащитные очки, наличные деньги, паспорт

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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