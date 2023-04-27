К вершинам Седой горы
Посещение горы Чегет, подъем на кресельной канатной дороге до 3100 м над уровнем моря с видом на Эльбрус, Баксанское ущелье и вершину Донгуз-Орун со льдом «Семерка».
Затем подъем на закрытой канатной дороге до 3847 м над уровнем моря на поляну Азау, с великолепными видами на горы Кавказа и Грузии. После экскурсия на поляну нарзанов для пробы минеральной воды. Рассказ о всех объектах включен в маршрут.
Затем подъем на закрытой канатной дороге до 3847 м над уровнем моря на поляну Азау, с великолепными видами на горы Кавказа и Грузии. После экскурсия на поляну нарзанов для пробы минеральной воды. Рассказ о всех объектах включен в маршрут.
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Гора Чегет
- Пос. Азау
- Ст. Мир/ст. Гарабаши
- Гора Эльбрус
- Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Искусство путешествий — не только увидеть мир, но и почувствовать его настоящую красоту
И поездка на гору Чегет в Ингушетии — это именно тот случай, когда вы не просто совершаете подъем на кресельной канатной дороге на высоту 3100 метров над уровнем моря, но и открываете великолепные виды на сам Эльбрус, Баксанское ущелье, на вершину Донгуз-Орун со знаменитым ледником «Семерка».
Но поездка не останавливается на этом. Далее вы отправитесь на поляну Азау к подножью Эльбруса, где на закрытой канатной дороге поднимитесь на высоту 3847 метров над уровнем моря. Там открываются величественные виды на горы Главного Кавказского Хребта и горы Грузии. В такой высоте вы будете чувствовать себя как на вершине мира, наслаждаясь яркими и неповторимыми пейзажами.
После того, как вы посмотрите на все панорамы гор, вы отправитесь на поляну нарзанов, где сможете попробовать минеральную воду в естественных месторождениях у подножья гор. Это будет прекрасным завершением вашего незабываемого путешествия. И помимо всего этого, экскурсионный маршрут сопровождается полноценным рассказом о посещаемых объектах, что позволит вам окунуться в историю и культуру этого удивительного края.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома на комфортном автомобиле
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе
- Билеты на канатную дорогу
- Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана
- Дополнительные расходы:
- Канатная дорога на г. Чегет — 900 руб.
- Канатная дорога на г. Эльбрус — 1400 руб.
- Экосбор — 200 руб
- Место начала и завершения?
- Обговаривается индивидуально с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Экскурсии по Кавказу
Парки
Похожие туры из Ессентуков
Мини-группа
10 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
в районе ж/д вокзала
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
31002 790₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
Завтра
28 апр
30 апр
1 мая
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Поездка в мини-группе в край ледников, хвойных лесов и альпийских лугов
у ж/д вокзала Ессентуков
30 апр
10 мая
11 мая
13 мая
4 800₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии