1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Это путешествие раскроет перед вами 3 колоритные грани Карачаево-Черкесии: литературные тропы Лермонтова, заповедные пейзажи Медовых водопадов и быт «Карачаевского подворья»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо
Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
«Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
«Медовые водопады: живое звучание природы Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
Расписание: Пятница, Воскресенье 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«В программе поездки вы увидите местные достопримечательности, мы заедем с Вами на Медовые водопады, которые находятся в долине реки Аликоновка»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина17 мая 2024Понравились медовые водопады! Гора кольцо - неоднозначные впечатления.
- ООльга10 мая 2024Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
- ЮЮлия10 мая 20244.05.24 г. компанией из 4 взрослых и ребенка посетили экскурсию с Аркадием на комфортном 7-местном автомобиле. По нашей просьбе Аркадий
- ЛЛариса4 мая 2024Замечательный экскурсовод, очень интересно слушать. Хороший водитель. От экскурсии были в восторге. Красивые горы, водопады. Масса впечатлений.
- ССветлана24 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
- AAlexandrа21 апреля 2024Посетили 4 города, получили много интересной информации.
- ООксана25 марта 2024Все очень понравилось.
- ГГалина2 февраля 2024Интересное путешествие, Иван -аккуратный водитель, хороший рассказчик. Гастрономическая часть тоже оставила след и удовольствие в памяти.. Не пожалеете, берите тур. Мы были семьей,3 человека. Здорово. . Фото чуть позже
- ЛЛариса9 января 2024Вместе с Аркадием и компанией из трёх человек посетили значимые города КМВ и природные достопримечательности. Маршрут отлично распланирован, короткие переезды
- ВВячеслав5 декабря 2023Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной, наша семья в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Медовые водопады»
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