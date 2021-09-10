Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите Большой и Малый Бермамыт, расположенные на высоте 2592 и 2644 м. соответственно. Насладитесь неописуемой красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр, скалы Два монаха и мост в пропасть. Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии.

Живописная и увлекательная дорога

В пути вам откроются идиллические виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. Мы остановимся на живописных смотровых площадках, покажем лучшие ракурсы для фото и развлечем вас интересными рассказами. Вы услышите о таинственных природных явлениях «Брокенский призрак» и «Огни Святого Эльма», прикоснетесь к древним легендам и узнаете о кавказских традициях, культуре и быте.

Организационные детали