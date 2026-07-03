Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Представьте себе мир, где горы встречают небо, а истории оживают с каждым шагом.Эта индивидуальная экскурсия на Большой и Малый Бермамыт из Ессентуков откроет перед вами не только захватывающие панорамы Кавказских

гор, но и позволит прикоснуться к древним легендам и традициям Карачаево-Черкесии. В пути вас ждут живописные альпийские луга, удивительные рассказы о "Брокенском призраке" и "Огнях Святого Эльма". Экскурсия на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot станет вашим незабываемым приключением

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прекрасными видами и сделать великолепные фотографии.

Сейчас август — это идеальное время.