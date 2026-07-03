Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

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Большой и Малый Бермамыт

Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Представьте себе мир, где горы встречают небо, а истории оживают с каждым шагом.

Эта индивидуальная экскурсия на Большой и Малый Бермамыт из Ессентуков откроет перед вами не только захватывающие панорамы Кавказских
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гор, но и позволит прикоснуться к древним легендам и традициям Карачаево-Черкесии.

В пути вас ждут живописные альпийские луга, удивительные рассказы о "Брокенском призраке" и "Огнях Святого Эльма". Экскурсия на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot станет вашим незабываемым приключением

5
69 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
  • 🏞️ Великолепные виды Кавказских гор
  • 📸 Лучшие ракурсы для фото
  • 🗿 История древнего амфитеатра
  • 🌄 Возможность встретить рассвет или закат
  • 🎒 Пикник или ночевка на плато

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прекрасными видами и сделать великолепные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт

Что можно увидеть

  • Большой Бермамыт
  • Малый Бермамыт
  • Эльбрус
  • Древний амфитеатр
  • Скалы Два монаха
  • Мост в пропасть
  • Альпийские луга
  • Дикие пастбища
  • Брокенский призрак
  • Огни Святого Эльма

Описание экскурсии

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите Большой и Малый Бермамыт, расположенные на высоте 2592 и 2644 м. соответственно. Насладитесь неописуемой красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр, скалы Два монаха и мост в пропасть. Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии.

Живописная и увлекательная дорога

В пути вам откроются идиллические виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. Мы остановимся на живописных смотровых площадках, покажем лучшие ракурсы для фото и развлечем вас интересными рассказами. Вы услышите о таинственных природных явлениях «Брокенский призрак» и «Огни Святого Эльма», прикоснетесь к древним легендам и узнаете о кавказских традициях, культуре и быте.

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ессентуки Жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1095 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
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3
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2
1
О
Мы побывали на экскурсии "Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики".
Маршрут оказался отлично продуман: не слишком сложный, но при этом очень насыщенный. Мы гуляли у водопадов, пили воду из нарзанных
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источников, любовались видами и даже встретили горных сусликов — дети были довольны.
Отдельное спасибо нашему гиду — он не просто рассказывал интересные факты, а умел подать их так, что было всё понятно.
Организация тоже на высоте: комфортный транспорт, удобные остановки, достаточно времени на каждой локации, чтобы спокойно всё рассмотреть и нафотографироваться.
Для поездки с детьми — идеальный вариант: безопасно, увлекательно и невероятно красиво. Теперь это одно из наших самых любимых воспоминаний! ❤️ Однозначно рекомендую эту экскурсию всем семьям!

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А
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай с вкусняшками!
Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям!
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай+1
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай
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￼￼тать￼￼￼яна
все супер!!! Сергей спасибо большое за это путешествие!!! мы в таком восторге, что словами не передать!!!
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Д
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним день. Человек очень общительный, внимательный, показывает интересные локации для остановок, фото, пикника, остановит в
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любом месте, если заметили красивый вид. Забрал нас из Ессентуков от дома И Бермамыт был прекрасен. Стояла отличная погода, вначале было видно Эльбрус. Все прошло как нельзя лучше)
P.S. туалет самый красивый в нашей жизни

Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним
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Дарья
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими гидами, мы поняли, что три дня-это оооочень мало. Отзывчивые люди. Было такое ощущение, что
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мы прилетели к дальним родственникам😀. С Сергеем мы были на связи еще до нашего прилета. Экскурсии корректировались с учетом погодных условий. С аэропорта нас забрал коллега Сергея, Владимир. И по нашей просьбе повез нас завтракать. После такого завтрака мы поняли, что наше мини путешествие будет классным. На второй день, с гостиницы, нас забрал Сергей. И если после Эльбруса, я думала, что нас уже ничем не удивить, то я ошибалась. Джилы Су, Эшкаконское водохранилище (пикник от Сергея😍)и закаты на плато Бермамыт (горячий чай из самовара) в самое сердце. 😍😍😍 До встречи, Кавказ! ♥️ До встречи, наши замечательные гиды!

Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими+2
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими
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Алексей
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на экскурсию и случайным образом нашли здесь Сергея. Благодаря ему, мы влюбились в Кавказ и
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в горы! На мой взгляд, у Сергея есть самое замечательное качество, которое сможет сделать вашу поездку уникальной - он безгранично любит, я бы даже сказал, фанатеет от того, чем занимается! А ещё он очень душевный человек! Не бойтесь ездить с ним по бездорожью - он просто ас, а джиппинг сам по себе удовольствие! Да и погоду он прекрасно чувствует! Если скажет, что надо ехать рано утром, не поленитесь, вставайте смело и мчите навстречу приключениям! Насчет еды не переживайте - Сергей знает секретные места, где вас очень вкусно накормят местной едой! Ну а про его самовар и чудесный чай уже ходят легенды! Насчет Бермамыта. Решайте сами, что вам более интересно, закат или рассвет, но в горах волшебно всё! Сергей, искренние благодарности тебе! До новых встреч!

На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на
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