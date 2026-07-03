Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Представьте себе мир, где горы встречают небо, а истории оживают с каждым шагом.
Эта индивидуальная экскурсия на Большой и Малый Бермамыт из Ессентуков откроет перед вами не только захватывающие панорамы Кавказских
Эта индивидуальная экскурсия на Большой и Малый Бермамыт из Ессентуков откроет перед вами не только захватывающие панорамы Кавказских
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
- 🏞️ Великолепные виды Кавказских гор
- 📸 Лучшие ракурсы для фото
- 🗿 История древнего амфитеатра
- 🌄 Возможность встретить рассвет или закат
- 🎒 Пикник или ночевка на плато
Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прекрасными видами и сделать великолепные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большой Бермамыт
- Малый Бермамыт
- Эльбрус
- Древний амфитеатр
- Скалы Два монаха
- Мост в пропасть
- Альпийские луга
- Дикие пастбища
- Брокенский призрак
- Огни Святого Эльма
Описание экскурсии
Захватывающие дух панорамы
Вы посетите Большой и Малый Бермамыт, расположенные на высоте 2592 и 2644 м. соответственно. Насладитесь неописуемой красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр, скалы Два монаха и мост в пропасть. Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии.
Живописная и увлекательная дорога
В пути вам откроются идиллические виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. Мы остановимся на живописных смотровых площадках, покажем лучшие ракурсы для фото и развлечем вас интересными рассказами. Вы услышите о таинственных природных явлениях «Брокенский призрак» и «Огни Святого Эльма», прикоснетесь к древним легендам и узнаете о кавказских традициях, культуре и быте.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ессентуки Жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1095 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мы побывали на экскурсии "Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики".
Маршрут оказался отлично продуман: не слишком сложный, но при этом очень насыщенный. Мы гуляли у водопадов, пили воду из нарзанных
Маршрут оказался отлично продуман: не слишком сложный, но при этом очень насыщенный. Мы гуляли у водопадов, пили воду из нарзанных
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А
Хочу выразить слова благодарности нашему водителю и гиду Сергею за незабываемое путешествие! Красивые места,интересные беседы,вкусный чай с вкусняшками!
Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям!
Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям!
+1
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все супер!!! Сергей спасибо большое за это путешествие!!! мы в таком восторге, что словами не передать!!!
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Д
Выдалась прекрасная поездка на Бермамыт! Вез гид- водитель, Александр, которому огромное спасибо за проведённый с ним день. Человек очень общительный, внимательный, показывает интересные локации для остановок, фото, пикника, остановит в
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Наше путешествие было небольшим, всего три дня (с 11.06 по 13.06). Но после знакомства с нашими гидами, мы поняли, что три дня-это оооочень мало. Отзывчивые люди. Было такое ощущение, что
+2
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На Кавказе мы были впервые. Поскольку моя жена никогда не была в горах, решили съездить на экскурсию и случайным образом нашли здесь Сергея. Благодаря ему, мы влюбились в Кавказ и
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