Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Лучшие виды на Эльбрус, зеленые луга, скалы и местные легенды на автомобильной экскурсии

4.9
8 отзывов
На подготовленном внедорожнике мы отправимся к одной из самых красивых смотровых площадок Северного Кавказа — плато Бермамыт.

Вы оцените мощь и величие Кавказских гор, раскроете секреты древнего амфитеатра и узнаете о загадочном «Брокенском призраке».

А также услышите о традициях и обычаях Карачаево-Черкесии.
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите Большой и Малый Бермамыт, расположенные на высоте 2592 и 2644 м. соответственно. Насладитесь неописуемой красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр, скалы Два монаха и мост в пропасть. Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии.

Живописная и увлекательная дорога

В пути вам откроются идиллические виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. Мы остановимся на живописных смотровых площадках, покажем лучшие ракурсы для фото и развлечем вас интересными рассказами. Вы услышите о таинственных природных явлениях «Брокенский призрак» и «Огни Святого Эльма», прикоснетесь к древним легендам и узнаете о кавказских традициях, культуре и быте.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать. Детали уточняйте в личном сообщении.
🚩 Начало и место завершения: Ессентуки Жд вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
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8 реальных отзывов от туристов

Елена
10 сен 2021
Спасибо огромное Сергею за потрясающую экскурсию!
Анна
28 авг 2021
Благодарю Сергея за замечательный день в горах! Мы поехали на Бермамыт встречать закат, но выехали пораньше и так избежали толп туристов. Дорога на Бермамыт - это бездорожье, потрясывало и покачивало нас в стороны, но Сергей - опытный водитель, вез нас максимально «нежно» и аккуратно, насколько это возможно по бездорожью. Прекрасно ориентируется в местности. Учтив и внимателен к своим туристам, -мы оделись не по погоде (на закате температура +10 градусов, берите теплую одежду. ) и для таких, как мы, у Сергея припасены куртки и горячий чай в термосе) На закат приехало много машин с туристами, но мы заняли очень удачное положение и были почти одни. Одним Бермамытом экскурсия не ограничилась, по дороге мы заехали еще на парочку смотровых площадок.
Единственное, хотелось рассказа, не про мифы, а про местность, людей. Всецело Рекомендую!
Ю
17 авг 2021
Добрый день! Ездили на экскурсию с Сергеем, хотим порекомендовать его как отличного гида! Ездили с ребёнком, попросили на дорогах не торопиться и все было отлично! В горах ехали аккуратно, ребёнок не испугался. На случай холодной погоды у Сергея есть куртки, дождевики на случай дождя, а также чай с рогаликами со сгущенкой) Рекомендует на каком фоне сделать лучшие фото! Нам очень понравилось!
а
3 авг 2021
Эмоции зашкаливают!
О
2 авг 2021
отличная экскурсия на Плато. Перед экскурсией обсуждали с Гидом ехать на рассвет или закат. Сергей давал время, чтобы запечатлить виды. Погода менялась по минутам, не все удалось увидеть из-за тумана.
Хотелось бы чтобы экскурсия была дополнена какой-то информативной частью о самом плато, об окружающих вершинах.
Л
8 июля 2021
Ездили на экскурсию с Сергеем. Все очень понравилось. Сергей старался показать все самое интересное, куда обычные автобусные экскурсии не возят. Масса положительных впечатлений! Сергей очень опытный и аккуратный водитель. Надеюсь в следуещем году снова воспользоваться его услугами гида и водителя.
Т
4 июня 2021
Наконец-то, моя мечта исполнилась и мы всей семьей совершили экскурсию на плато Бермамыт. Погода соответствовала путешествию. Водитель- гид Сергей ровно в 12 часов ждал нас в назначенное время. Сергей очень внимательный, предусмотрел тёплые куртки для путешественников. Время летело быстро за увлекательными рассказами гида о природе, людях края. Незабываемое впечатление оказал на нас величественный природный объект, вызывая страх и восхищение. Возвращаясь, Сергей порекомендовал посетить туристические объекты, которые вызывают интерес у путешественников. Благодарим Сергея за проведённую экскурсию и креативные фото. Желаем успехов Сергею
С
29 мая 2021
Экскурсия супер! Нам повезло с погодой и гидом. Сергей отлично управляет автомобилем, по таким дорогам было нестрашно. Рассказал про все ньюансы экскурсии и был отличным фотографом! Спасибо!

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