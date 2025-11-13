Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Легенды Северного Кавказа приглашают вас на свидание! Каждое из мест, которое мы посетим, можно назвать «визитной карточкой» края.



Вы увидите озеро Гижгит, прекрасное в любую пору года, и живописное Баксанское ущелье, виды которого покоряют каждого.



«Гвоздем» программы станет двуглавый красавец-Эльбрус, рассмотреть который вы сможете со всех ракурсов: у подножия и со склонов. 5 257 отзывов

Групповая экскурсия
257 отзывов
Длитель­ность 12 часов
Размер группы 1-8 человек
Когда Ежедневно в 07:00
26% Скидка на заказ 5000 выгода 1300 ₽ 3700 ₽ за человека

Описание экскурсии В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы совершите подъем на канатной дороге при желании (оплачивается отдельно) Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Эльбрус

Баксанское ущелье

Озеро Гижгит

Тырнауз

Поляна Азау

Поляна Нарзанов

Ущелье Адыр Су Что включено Услуги гида

Транспортное сопровождение Что не входит в цену Питание (около 700 - 800 руб. /чел.) Также вы можете взять перекус с собой.

Канатная дорога (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона), /n дети до 5 лет - бесплатно Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках Завершение: Ваш адрес в Ессентуках Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 07: 00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки

На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур

Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах

Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки