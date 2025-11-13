Легенды Северного Кавказа приглашают вас на свидание! Каждое из мест, которое мы посетим, можно назвать «визитной карточкой» края.
Вы увидите озеро Гижгит, прекрасное в любую пору года, и живописное Баксанское ущелье, виды которого покоряют каждого.
«Гвоздем» программы станет двуглавый красавец-Эльбрус, рассмотреть который вы сможете со всех ракурсов: у подножия и со склонов.
Описание экскурсииВ гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы совершите подъем на канатной дороге при желании (оплачивается отдельно) Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Важная информация: Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 07: 00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Тырнауз
- Поляна Азау
- Поляна Нарзанов
- Ущелье Адыр Су
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание (около 700 - 800 руб. /чел.) Также вы можете взять перекус с собой.
- Канатная дорога (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона), /n дети до 5 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках
Завершение: Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07: 00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 257 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 ноя 2025
Видели красоту 😍 в общем хочу сказать, что Вы большие молодцы, что этим занимаетесь!
Гид Виталий отличный 👍 машина супер 🙌
Приедем еще ❤️
Л
Людмила
12 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично! Спасибо огромное гиду Владиславу за его интересный рассказ по местам которые посетили, было интересно его слушать. Отвечал на все вопросы подробно, было познавательно и увлекательно. Нам
С
Сергей
5 ноя 2025
Поездка прошла великолепно, гид все интересно рассказывал и показывал, в машине было комфортно, все очень понравилось!
О
Оксана
4 ноя 2025
Эта самая потрясающая,увлекательная,интересная экскурсия! Демьян-профессионал своего дела и отличный собеседник:начиная от безопасного вождения авто,заканчивая интересными фактами из истории! Если кто -то раздумывает ехать или нет-мой ответ 100% да!
О
Ольга
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия получилась, душевная. Эльбрус прекрасен!! Гид Павел очень интересно и много рассказывал!! на Эльбрусе Павел рекомендовал кафе, где пообедать - очень вкусно и большие порции! Вождение комфортное. Однозначно рекомендую!!
Г
Галина
2 ноя 2025
Это незабываемое путешествие! Опасалась отправляться в такую длительную экскурсию с 3 детьми 12, 10 и 8 лет. Но все опасения были напрасны. Благодаря нашему гиду Сергею, его рассказам, тщательно спланированному
А
Алтын
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Иван мастер своего дела, интересно рассказывал и очень аккуратно водил машину. Живописная дорога и великолепные горы, всем рекомендую!
М
Мария
1 ноя 2025
Очень понравилось!!! 100%отличный гид Айказ!!! рекомендую
В
Виталий
1 ноя 2025
А
Анастасия
1 ноя 2025
Е
Екатерина
29 окт 2025
Все понравилось, гид Виталий очень интересно рассказывал
И
Инна
29 окт 2025
Экскурсия на Домбай в сопровождении гида Виталия прошла на все 200!
Такие красоты и Эльбрус и Домбай,храм!
Виды огонь🔥
Хочу отменить, что Виталий рассказывает интересные факты по пути как туда так и обратно
Рекомендую!проведете время с пользой и красотой!
Т
Татьяна
22 окт 2025
Очень понравился гид Айказ, лучший гид, который нам встречался 🔥
Интересно рассказывал про все места, куда мы заезжали, и которые были по пути.
По пути была очень живописная дорога, берите данный тур,не пожалеете.
М
Михаил
21 окт 2025
Ездили на Эльбрус 18 октября. Экскурсовод- водитель Олег. Предварительно связались, договорились обо всем. Подъехал вовремя, внимательный, пунктуальность, интересно, не монотонно рассказывал обо всем, водит уверенно и аккуратно, моя супруга боится ездить с другими водителями, но здесь ей понравилось. по пути заехали в кафе, вкусно поели. С погодой повезло, солнечно. А природа и горы, они великолепны!
С
Сазонова
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, очень повезло с погодой. Горы, да и вся природа потрясающая. Пооучили огромное удовольствие и массу впечатлений. Рекомендую всем. Отдельное спасибо нашему гиду, Олегу, организация поездки на 5+
Входит в следующие категории Ессентуков
