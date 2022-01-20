Провести новогодние каникулы по-особенному уютно и интересно предлагает наш праздничный экскурсионный тур в городе Ессентуки. 6 дней вашего путешествия гарантированно подарят самые незабываемые впечатления!

Программа тура по дням

1 день Встреча, экскурсия по Пятигорску, трансфер в Ессентуки

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды или на ж/д вокзал г. Ессентуки. Групповой трансфер в 12:00. Далее вас ожидает экскурсия по Пятигорску – одному из популярнейших направлений среди туристов. Ведь Пятигорск – это город, который видел множество исторических событий и великих людей, так, например, здесь бывали Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. Но самым значимым среди всех них, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и погиб здесь на дуэли. Вы обязательно посетите места, связанные с его именем – его дом, который остался неизменным с 19 века, а так же место дуэли. Во время экскурсии по городу вы своими глазами увидите и оцените работу швейцарских архитекторов, братьев Джузеппе и Джованни Бернардацци, которые спроектировали и построили город практически с нуля. Обед в кафе города. Вы прогуляетесь по красивому парку «Цветник», где увековечен в статуе известный литературный персонаж Киса Воробьянинов, насладитесь видом, который открывается из беседки Эолова Арфа, а так же бесплатно посетите знаменитое подземное озероПровал, куда предприимчивый Остап Бендер продавал билеты. При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на вершину горы Машук, чтобы насладиться незабываемым видом на город и Кавказский хребет. Прибытие в гостиницу, размещение.

2 день Гора Эльбрус, поляна Нарзанов

Завтрак сухпаек. Ранний выезд на экскурсию. Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным двуглавым Эльбрусом с южной стороны. По дороге вы заедете к знаменитым Чегемским водопадам, расположенным в Чегемском ущелье. От других ущелий Кабардино-Балкарии оно отличается тем, что дорога идет почти по самому дну, теснина очень узкая, шириной около 20 метров с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки. Срываясь со скал и вытекая из многочисленных расщелин, низвергаются с высоты 50-60 метров потоки воды в бурлящий Чегем, в солнечную погоду образуя множество радуг. В зимнее же время водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад. Вашему взору предстанут множество сосулек разного размера — порой их высота достигает несколько десятков метров. Они облепляют скалы, создавая причудливые композиции. Скованная льдом река то и дело прорывается на поверхность, взламывая гигантские глыбы льда и внося новые штрихи в фантастический пейзаж. Продолжение пути на курорт Эльбрус. По прибытии на курорт Вас ожидает подъем на канатной дороге до ст.Мир (4000 метров над уровнем моря) в край снежных вершин и бесконечного небосвода. Если вам повезет, и этот день подарит вам ясную солнечную погоду, вы сможете совсем близко увидеть красавца Эльбруса во всей его красе. Обедать вы будете в кафе с национальной кухней (самостоятельно). Спуск на поляну Азау. Свободное время – рекомендуем вам посетить местный рынок сувениров, где есть возможность приобрести что-то памятное о вашем путешествии. После вы отправитесь на поляну Нарзанов, где продегустируете настоящий природный нарзан, который выходит прямо из земли! Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно.

3 день Термальный источник Суворовский, встреча Нового года

Завтрак в отеле. Поездка на термальный источник Суворовский в 10:00. Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки). После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня у вас будет время набраться сил и подготовиться к встрече Нового года – ведь отмечать его принято до самого утра! Праздничное настроение подарит вам новогоднее представление и концерт на площади с главной елкой. На Новый год для жителей и гостей курорта здесь всегда организуют по-настоящему фееричные мероприятия. Из главных достопримечательностей города можно назвать Курортный парк, грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, а также центр механотерапии – уникальный в своем роде! Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города(услуга за дополнительную плату) – он начнется в 22:00 и закончится, по традиции, только под утро. В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол! В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в новый год, счастливые и полные сил и новых надежд!

4 день Свободное время на курорте

Завтрак в отеле. Этот день каждый сможет провести так, как пожелает – никаких рамок и ограничений! В первый день Нового года у вас есть возможность отправиться на прогулку по городу, побродить по аллеям празднично украшенных скверов и парков, насладиться спокойствием и такой особенной атмосферой, царящими вокруг. Вы можете отправиться к целебным источникам и вдоволь напиться минеральной воды, столь полезной для здоровья. И, конечно, не забудьте отведать разнообразные яства кавказских народов в многочисленных кафе и ресторанах города.

5 день Экскурсия по Железноводску, казачье подворье

Завтрак в отеле. Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья. В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее. Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта. Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня! За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар. Но главное «блюдо» вечера - возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде. Программу продолжит посещение города – курорта Железноводск. Вы совершите прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды). Вы пройдетесь по отреставрированной каскадной лестнице Железноводска, которая теперь официально считается самой протяженной на юге России. Возвращение в Ессентуки. Ужин самостоятельно.

6 день Экскурсия на Медовые водопады, Кисловодск, трансфер в аэропорт