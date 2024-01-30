Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Ессентуков - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года Курортный парк особенно красив. В октябре и апреле также можно насладиться приятной атмосферой, хотя может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть закрыты.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ессентуками - самым молодым курортом Кавказских Минеральных Вод.Гости смогут насладиться прогулкой по Театральной площади, увидеть концертный зал Шаляпина и светомузыкальный фонтан. Также запланировано

посещение краеведческого музея и дачи Зимина в стиле модерн. В Курортном парке вас ждут питьевая галерея источника №17 и живописные гроты. Это отличный шанс для всех, кто хочет открыть для себя богатую историю и культуру региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Ессентуки!

Ессентуки — это самый молодой курорт в регионе Кавказских минеральных вод, который готов порадовать вас уникальными впечатлениями. Прогуливаясь по очаровательным улицам города, вы сможете насладиться атмосферой, полной исторического наследия и современной культуры.

Достопримечательности города

Во время вашей прогулки вы сможете увидеть:

Театральную площадь;

Здание концертного зала Шаляпина;

Светомузыкальный фонтан.

С культурной программой

Не пропустите возможность посетить краеведческий музей имени В. П. Шпаковского, где вы сможете погрузиться в историю региона. После этого вас ждет Дача Зимина в стиле модерн, известная также как «Орлиное гнездо» — это архитектурное произведение искусства обязательно оставит у вас незабываемые впечатления.

Заботясь о вашем здоровье

Здесь вы также найдете грязелечебницу имени Семашко, предлагающую процедуры с грязями из Тамбуканского озера, которые известны своими оздоровительными свойствами.

Природа и отдых

Курортный парк является настоящей жемчужиной Ессентуков. В его сердце расположены:

Питьевая галерея источника №17;

Верхние (Николаевские) ванны;

Гроты Мужские и Дамские слезы.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни, пожалуйста, обратите внимание на необходимость предоплаты через сайт Спутник-8. Это поможет обеспечить комфортное и организованное посещение всех запланированных мероприятий.

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям в Ессентуках!