Познакомьтесь с Ессентуками, прогуляйтесь по уютным улочкам, посетите концертный зал Шаляпина и Курортный парк. Откройте для себя красоту Кавказа
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ессентуками - самым молодым курортом Кавказских Минеральных Вод.
Гости смогут насладиться прогулкой по Театральной площади, увидеть концертный зал Шаляпина и светомузыкальный фонтан. Также запланировано читать дальшеуменьшить
посещение краеведческого музея и дачи Зимина в стиле модерн. В Курортном парке вас ждут питьевая галерея источника №17 и живописные гроты. Это отличный шанс для всех, кто хочет открыть для себя богатую историю и культуру региона
Лучшее время для посещения Ессентуков - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года Курортный парк особенно красив. В октябре и апреле также можно насладиться приятной атмосферой, хотя может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Театральная площадь
Концертный зал Шаляпина
Светомузыкальный фонтан
Краеведческий музей
Дача Зимина
Грязелечебница им. Семашко
Курортный парк
Питьевая галерея источника №17
Николаевские ванны
Гроты Мужские и Дамские слезы
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Ессентуки!
Ессентуки — это самый молодой курорт в регионе Кавказских минеральных вод, который готов порадовать вас уникальными впечатлениями. Прогуливаясь по очаровательным улицам города, вы сможете насладиться атмосферой, полной исторического наследия и современной культуры.
Достопримечательности города
Во время вашей прогулки вы сможете увидеть:
Театральную площадь;
Здание концертного зала Шаляпина;
Светомузыкальный фонтан.
С культурной программой
Не пропустите возможность посетить краеведческий музей имени В. П. Шпаковского, где вы сможете погрузиться в историю региона. После этого вас ждет Дача Зимина в стиле модерн, известная также как «Орлиное гнездо» — это архитектурное произведение искусства обязательно оставит у вас незабываемые впечатления.
Заботясь о вашем здоровье
Здесь вы также найдете грязелечебницу имени Семашко, предлагающую процедуры с грязями из Тамбуканского озера, которые известны своими оздоровительными свойствами.
Природа и отдых
Курортный парк является настоящей жемчужиной Ессентуков. В его сердце расположены:
Питьевая галерея источника №17;
Верхние (Николаевские) ванны;
Гроты Мужские и Дамские слезы.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни, пожалуйста, обратите внимание на необходимость предоплаты через сайт Спутник-8. Это поможет обеспечить комфортное и организованное посещение всех запланированных мероприятий.
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям в Ессентуках!
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Театральная площадь
Концертный зал Шаляпина
Светомузыкальный фонтан
Дача Зимина
Грязелечебница им. Семашко
Курортный парк
Питьевая галерея источника №17
Верхние (Николаевские) ванны
Гроты Мужские и Дамские слезы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду комфортное место встречи
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Александр
Были на обзорной экскурсии по Ессентукам и окрестностям с Надеждой 28.01.24г. Посетили великолепный храмовый комплекс близ Ессентуков, увидели 22- метровую статую Христа, аллею апостолов, храмы и часовни. Затем экскурсия продолжилась в центре города - грязелечебница им. Семашко, Николаевские ванны, основные достопримечательности города,парк. Надежда знающий гид, ответственно относящийся к своей работе. Очень рекомендуем!
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Л
Лындюк
Добрый день. Спасибо Татьяне за экскурсию! Мы очень душевно беседовали, прогуливаясь по паркам, было много интересной информации об истории города. Татьяна смогла присоединить нас к группе в грязелечебнице. И совсем неожиданный для нас сюрприз:вызвала такси, чтобы показать * Иерусалим *, это не входило о в программу. Спасибо Татьяне, организатору. Мы рекомендуем данного экскурсовода Татьяну для увлекательной экскурсии.
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Н
Надежда
Добрый день. Спасибо Татьяне за экскурсию! Мы очень душевно беседовали, прогуливаясь по паркам, было много интересной информации об истории города. Татьяна смогла присоединить нас к группе в грязелечебнице. И совсем неожиданный для нас сюрприз:вызвала такси, чтобы показать * Иерусалим *, это не входило о в программу. Спасибо Татьяне, организатору. Мы рекомендуем данного экскурсовода Татьяну для увлекательной экскурсии.
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод, Надежда Викторовна, подробно, интересно, достоверно с исторической точки зрения познакомила нас с историей города- курорта. Подвигом спасения здравниц сотрудниками санаториев в годы окупации в Великой Отечествннной войне. Спасибо огромное, рекомендую всем
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А
Анна
Гид Надежда оставила очень приятное впечатление и провела замечательную экскурсию по Ессентукам. Рассказала много интересных фактов о городе, показала интересные места. Старалась, чтобы было интересно и ребёнку 10 лет. Большое спасибо!
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О
Ольга
Благодарим Надежду за прекрасную экскурсию. Она настоящий профессионал, любящий, то чем она занимается. Рассказывает очень познавательно, подкрепляя свой рассказ фактами и интересными фотографиями. Рекомендуем этого экскурсовода👍👏🙌
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