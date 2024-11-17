Гости узнают о повадках и внешнем виде пернатых, смогут вести дневник наблюдений и познакомятся с программами для бёрдвотчеров.
На маршруте встречаются редкие виды птиц, а также есть шанс найти отпечатки древних моллюсков и аммонитов.
Для детей предусмотрены интерактивные задания и викторины, что делает прогулку увлекательной для всей семьи
5 причин купить эту экскурсию
- 🦜 Уникальные виды птиц
- 🦕 Древние окаменелости
- 📚 Обучение ведению дневника
- 👨👩👧👦 Интерактив для детей
- 🔭 Монокуляр для каждого участника
Что можно увидеть
- Городское озеро
- Горная река
Описание экскурсии
Любительская орнитология
Гуляя вокруг городского озера и вдоль горной реки, мы будем постепенно погружаться в мир пернатых. Разберёмся в их повадках, особенностях внешнего строения, видах перьев. Вы научитесь вести свой дневник для наблюдения и узнаете об основных программах для бёрдвотчеров.
Мы можем встретить единственную воробьиную птицу, умеющую нырять; самую длиннохвостую трясогузку; гуся, который решил остаться жить в Ессентуках; дятла, похожего на попугая, и самую желанную птицу для многих фотоохотников.
Если с вами будут дети, прогулка пройдёт в интерактивном формате. Я покажу ребятам альбатроса в натуральную величину (макет), предложу поискать снегиря, который точно будет ждать их на ветке и никуда не улетит, и устрою интересные викторины.
Любительская палеонтология
Помимо наблюдения за птицами, вы найдёте настоящие древние окаменелости. Ведь миллионы лет назад на этом месте был океан! Вы увидите отпечатки древних раковин моллюсков, а если хорошенько поищете — обзаведётесь трофеем с отпечатком аммонита.
Организационные детали
Я выдам каждому участнику монокуляр. Но если у вас есть бинокль — берите с собой!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Нина- очень приятная увлеченная девушка, продумала интересную интерактивную экскурсию! Дала оооочень много полезной информации, «заразила» нас любовью к бердвотчингу!
Всем рекомендуем, особенно тем, кто путешествует с детьми!