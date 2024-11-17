Бёрдвотчинг в Ессентуках

Погрузитесь в мир птиц и древних окаменелостей в Ессентуках. Узнайте о пернатых обитателях и найдите уникальные следы прошлого
Экскурсия по Ессентукам предлагает уникальную возможность наблюдать за разнообразием местных птиц и искать древние окаменелости.

Гости узнают о повадках и внешнем виде пернатых, смогут вести дневник наблюдений и познакомятся с программами для бёрдвотчеров.

На маршруте встречаются редкие виды птиц, а также есть шанс найти отпечатки древних моллюсков и аммонитов.

Для детей предусмотрены интерактивные задания и викторины, что делает прогулку увлекательной для всей семьи
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦜 Уникальные виды птиц
  • 🦕 Древние окаменелости
  • 📚 Обучение ведению дневника
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Интерактив для детей
  • 🔭 Монокуляр для каждого участника
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Ближайшие даты:
16
фев17
фев19
фев21
фев22
фев23
фев24
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Городское озеро
  • Горная река

Описание экскурсии

Любительская орнитология

Гуляя вокруг городского озера и вдоль горной реки, мы будем постепенно погружаться в мир пернатых. Разберёмся в их повадках, особенностях внешнего строения, видах перьев. Вы научитесь вести свой дневник для наблюдения и узнаете об основных программах для бёрдвотчеров.

Мы можем встретить единственную воробьиную птицу, умеющую нырять; самую длиннохвостую трясогузку; гуся, который решил остаться жить в Ессентуках; дятла, похожего на попугая, и самую желанную птицу для многих фотоохотников.

Если с вами будут дети, прогулка пройдёт в интерактивном формате. Я покажу ребятам альбатроса в натуральную величину (макет), предложу поискать снегиря, который точно будет ждать их на ветке и никуда не улетит, и устрою интересные викторины.

Любительская палеонтология

Помимо наблюдения за птицами, вы найдёте настоящие древние окаменелости. Ведь миллионы лет назад на этом месте был океан! Вы увидите отпечатки древних раковин моллюсков, а если хорошенько поищете — обзаведётесь трофеем с отпечатком аммонита.

Организационные детали

Я выдам каждому участнику монокуляр. Но если у вас есть бинокль — берите с собой!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
17 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, причем не только для детей. Увидели птиц, которых до этого не встречали или прошли бы мимо, не заметив их. За 2 часа экскурсии научились распознавать несколько видов птиц. Нина по-настоящему увлеченный человек и своей любовью к пернатым заражает окружающих. Рады, что познакомились с ней и ее птичками.
М
1 ноя 2024
В полном восторге от увлекательной экскурсии остались и взрослые и дети!
Нина- очень приятная увлеченная девушка, продумала интересную интерактивную экскурсию! Дала оооочень много полезной информации, «заразила» нас любовью к бердвотчингу!
Всем рекомендуем, особенно тем, кто путешествует с детьми!
В полном восторге от увлекательной экскурсии остались и взрослые и дети!В полном восторге от увлекательной экскурсии остались и взрослые и дети!В полном восторге от увлекательной экскурсии остались и взрослые и дети!

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