Экскурсия по Ессентукам предлагает уникальную возможность наблюдать за разнообразием местных птиц и искать древние окаменелости. Гости узнают о повадках и внешнем виде пернатых, смогут вести дневник наблюдений и познакомятся с программами для бёрдвотчеров. На маршруте встречаются редкие виды птиц, а также есть шанс найти отпечатки древних моллюсков и аммонитов. Для детей предусмотрены интерактивные задания и викторины, что делает прогулку увлекательной для всей семьи

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Описание экскурсии

Любительская орнитология

Гуляя вокруг городского озера и вдоль горной реки, мы будем постепенно погружаться в мир пернатых. Разберёмся в их повадках, особенностях внешнего строения, видах перьев. Вы научитесь вести свой дневник для наблюдения и узнаете об основных программах для бёрдвотчеров.

Мы можем встретить единственную воробьиную птицу, умеющую нырять; самую длиннохвостую трясогузку; гуся, который решил остаться жить в Ессентуках; дятла, похожего на попугая, и самую желанную птицу для многих фотоохотников.

Если с вами будут дети, прогулка пройдёт в интерактивном формате. Я покажу ребятам альбатроса в натуральную величину (макет), предложу поискать снегиря, который точно будет ждать их на ветке и никуда не улетит, и устрою интересные викторины.

Любительская палеонтология

Помимо наблюдения за птицами, вы найдёте настоящие древние окаменелости. Ведь миллионы лет назад на этом месте был океан! Вы увидите отпечатки древних раковин моллюсков, а если хорошенько поищете — обзаведётесь трофеем с отпечатком аммонита.

Организационные детали

Я выдам каждому участнику монокуляр. Но если у вас есть бинокль — берите с собой!