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Что вас ожидаетПеревал Гумбаши - это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.

Самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм. Где находится христианский форпост, оставленный современным жителям их древними предками? Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана.

Тысячелетняя история собора неспроста началась именно здесь. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.

За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР).

Сентинский и Шоанинский храмы – наиболее известные и старинные представители византийского зодчества, были возведены недалеко от знаменитого Нижнеархызского городища. Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников.

Важная информация• Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.