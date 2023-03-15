Поездка в Домбай

Домбай - популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта

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Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай.

Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
Поездка в Домбай
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Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Посёлок Домбай
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай. Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Что вас ожидаетПеревал Гумбаши - это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.
Самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм. Где находится христианский форпост, оставленный современным жителям их древними предками? Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана.
Тысячелетняя история собора неспроста началась именно здесь. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР).
Сентинский и Шоанинский храмы – наиболее известные и старинные представители византийского зодчества, были возведены недалеко от знаменитого Нижнеархызского городища. Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников.
Важная информация• Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Контакты:
  • Instagram:@kavkazexpert
  • VK: KavkaZ Expert
  • Telegram: KavkaZ Expert
  • Тел: 8(962)028-53-33, 8(909)761-93-33
  • W/A: 8(962)028-53-33, 8(909)761-93-33
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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