Наша поездка отличается тем, что включает места, которым обычно посвящают два дня.
А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей. Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!
А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей. Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!
Описание экскурсии
Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).
Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.
На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов.
- Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона
- Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус
- После вы прогуляетесь до Амфитеатра
- И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы отведаете горный чай и свежесваренный кофе
Организационные детали
- Поедем на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
- Дополнительные расходы: обед в кафе (можно взять с собой перекус), экосбор в Джилы-Су — 650 ₽ за чел., смотровой мостик — 100 ₽ за чел.
- Можно брать детей старше 5 лет
- Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3258 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была насыщенной.
Немного не повезло с погодой в плане дождя, но с другой стороны удалось посмотреть мощные водопады, реки и природу в разную погоду. А также запомнилась прогулка в дождевиках
Немного не повезло с погодой в плане дождя, но с другой стороны удалось посмотреть мощные водопады, реки и природу в разную погоду. А также запомнилась прогулка в дождевиках
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Спасибо за прекрасную экскурсию! Это целое путешествие длиной в день, наполненный восхитительными видами - горы, ущелья, водопады. . Любопытные суслики🙂 хребты, формировавшие свой облик многие-многие годы, завораживают. . За день мы получили столько эмоций и впечатлений, сколько редко можно получить за обычную, стандартную экскурсию. Отдельное спасибо за массу красивейших фотографий! 🙂
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В
Масса впечатлений, завораживающие виды!
Погода и облачность непредсказуемы, но в этом есть и своя прелесть! Маршрут слегка утомителен- он этого стоит. Организация продумана до мелочей. Благодарю Семёна за увлекательное путешествие!
Погода и облачность непредсказуемы, но в этом есть и своя прелесть! Маршрут слегка утомителен- он этого стоит. Организация продумана до мелочей. Благодарю Семёна за увлекательное путешествие!
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Р
Огромная благодарность за насыщенный, полный занимательных рассказов, приключений, потрясающих, захватывающих дух видов тур!
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