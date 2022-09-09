Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С

Путешествие начинается с Кармадонского ущелья

Путешествие начинается с Кармадонского ущелья.

Это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка.

Вы своими глазами увидите последствия жуткой катастрофы, в которой погибла и съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего.

Далее будем двигаться через Горную Санибу, посмотрим Даргавский «Город мёртвых» – крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник. Также вы увидите популярные арт-объекты республики и живописные Мидаграбинские водопады. А если пожелаете, сможем побывать и у лавочки счастья на перевале Архон
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
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Что вас ожидает 🤩

  • Кармадонское ущелье
  • Место гибели и памятник Бодрова-младшего
  • Мидаграбинские водопады
  • Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
  • Арт-объект буква Аланского алфавита
  • Арт-объект «Снежный Барс»
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
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Описание

В программе

Кармадонское ущелье

Практически из любой точки Владикавказа взору открываются потрясающие по своей красоте и величавости горы. Не зря его называют «синим городом»: обрамленный ультрамарином гор, он покоряет сердце путешественника с первого взгляда. Но иногда красота эта становится убийственной.
Столетия идут, наука развивается, но стало ли людям безопаснее находиться рядом с этими творениями природы? Возможно ли предотвращать такие трагедии, как кармадонская? Что вообще тогда, в 2002 году, произошло, почему сползающий в ущелье ледник Колка застал всех врасплох? На все эти вопросы вам ответит профессиональный водитель-гид, который будет вас сопровождать всю дорогу.

Мидаграбинские водопады

Это жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами.

Город мертвых

Даргавс — город мёртвых в Северной Осетии, который таит в себе много тайн и легенд. Это место является одним из самых жутких и загадочных в России. Оно находится посреди гор Кавказа. Неудивительно, что про это место ходит много легенд, которые вы можете узнать в процессе этого незабываемого тура.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Находится вблизи поселка Верхний Фиагдон, который, в свою очередь, расположен на территории Куртатинского ущелья в Алагирском районе Северной Осетии. Монастырь окружен горами абсолютно со всех своих сторон и официально является самым высокогорным и южным православным монастырем на всей территории страны.

Организационные детали:

  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель-гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за Даргавс
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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