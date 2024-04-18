1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Поездка в горы Северной Осетии: память о Сергее Бодрове
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии с экскурсией к местам съёмок Сергея Бодрова
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
42003 780₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
10 июля в 06:00
11 июля в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Мурат нам еще показал потрясающие локации и интересно рассказывал о местных обычаях,традициях,лошадЯх!!! 👍
- РРезеда25 марта 2024Наше путешествие на плато Бермамыт получилось экстремальным, дорога сложная, по сути бездорожье, период года такой, наш гид -водитель Арафат молодец,
- ЛЛилия9 января 2024Ездили 07.01.2024 осуществлять мою мечту - посетить плато Бермамыт. Комфортная машина, приятная езда, невероятные красоты и вкуснейший воздух. Спасибо нашему гиду Арафату за эту поездку! Впечатлений - масса, особенно от заведения, в котором мы пообедали после поездки, было очень вкусно.
- ААнита8 января 2024Очень Крутая экскурсия, насыщенная. Гид у нас был прекрасный: увлеченно рассказывал немало занимательных историй, красивая, дорогая машина. Большое спасибо за такое увлекательное путешествие по Осетии.
- ГГалина6 января 2024Чудесная экскурсия! Внимательный, тактичный и профессиональный гид, дорога комфортная. Северная Осетия невероятная! Вернусь ещё и именно с этой компанией гидов)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Из аэропорта»
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