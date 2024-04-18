Экскурсии из аэропорта Ессентуков

Найдено 9 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Поездка в горы Северной Осетии: память о Сергее Бодрове
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии с экскурсией к местам съёмок Сергея Бодрова
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 800 за человека
Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 400 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за всё до 6 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100 за человека
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
🚌 На автобусе
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
42003 780 за человека
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
10 июля в 06:00
11 июля в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
    Экскурсия очень понравилась! Мурат нам еще показал потрясающие локации и интересно рассказывал о местных обычаях,традициях,лошадЯх!!! 👍
  • Р
    Резеда
    25 марта 2024
    Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
    Наше путешествие на плато Бермамыт получилось экстремальным, дорога сложная, по сути бездорожье, период года такой, наш гид -водитель Арафат молодец,
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    профессионал, эмоции и адреналин мы получили, джиппинг у нас получился. К сожалению погода нас подвела, на плато был густой туман. Но нас повезли потом на другие локации, где мы увидели красивые ущелья, водохранилище, гору Кольцо, пофоткались. Мы ездили на двух машинах, ребята водители отработали на пять звёзд, погода немного подвела, плато не увидели, поэтому только оценка четыре

  • Л
    Лилия
    9 января 2024
    Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
    Ездили 07.01.2024 осуществлять мою мечту - посетить плато Бермамыт. Комфортная машина, приятная езда, невероятные красоты и вкуснейший воздух. Спасибо нашему гиду Арафату за эту поездку! Впечатлений - масса, особенно от заведения, в котором мы пообедали после поездки, было очень вкусно.
  • А
    Анита
    8 января 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Очень Крутая экскурсия, насыщенная. Гид у нас был прекрасный: увлеченно рассказывал немало занимательных историй, красивая, дорогая машина. Большое спасибо за такое увлекательное путешествие по Осетии.
  • Г
    Галина
    6 января 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Чудесная экскурсия! Внимательный, тактичный и профессиональный гид, дорога комфортная. Северная Осетия невероятная! Вернусь ещё и именно с этой компанией гидов)

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  2. Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
  3. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  4. Приэльбрусье и озеро Гижгит
  5. Путешествие к водопадам Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Из аэропорта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 500 до 7 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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