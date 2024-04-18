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профессионал, эмоции и адреналин мы получили, джиппинг у нас получился. К сожалению погода нас подвела, на плато был густой туман. Но нас повезли потом на другие локации, где мы увидели красивые ущелья, водохранилище, гору Кольцо, пофоткались. Мы ездили на двух машинах, ребята водители отработали на пять звёзд, погода немного подвела, плато не увидели, поэтому только оценка четыре