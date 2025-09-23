Тур в живописное ущелье Адыр-Су: к местам силы горы Уллу-Тау! Если Эльбрус нарекают отцом, то Уллу-Тау — матерью. Мать-гора Уллу-Тау — не только туристическое, но и культовое место. Многие выбирают Уллу-Тау среди других горных хребтов Кавказа ради живописных пейзажей, заснеженных склонов и многочисленных ледников, которые украшают ущелье Адыр-Су. Сюда приезжают паломники, альпинисты, путешественники для активного отдыха, знакомства с природой Кавказа, с целью прошения об исполнении желаний! Тур проходит в индивидуальном формате и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь за впечатлениями!

Баксанское ущелье

Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края.

Докторский перевал и подъемник

Свернув из Баксанского ущелья к реке Адыр-Су мы встретим скалу с громадным подъемником. Название перевалу "Докторский" дали не случайно. Чтобы взобраться наверх нужно преодолеть 360 ступенек, если подниматься не спеша, любуясь видами и наслаждаясь насыщенным воздухом - прогулка определенно имеет оздоровительный характер! Вдоль лестницы построили подъемник для автомобилей. Подъемник представляет собой специальную стальную платформу, передвигающуюся под углом 45 градусов по смонтированным рельсам.

По ущелью Адыр-Су к альплагерям

Преодолев перевал, мы окажемся в ущелье Адыр-Су. Название ущелья буквально переводится как «река с хребта». Многие считают это ущелье - самым живописным на Северном Кавказе. Ущелье отличается действительно разнообразным миром растений. По мнению некоторых исследователей, число культур здесь достигает 3000 видов: начало ущелья славится красивыми хвойными лесами, в некоторых местах вперемешку с лиственными деревьями, чаще березами. Мы продолжим движение на нашем автомобиле вдоль реки и через 13 км. окажемся у альплагерей "Уллу-Тау" и "Джайлык". Поднимаясь все выше и выше, вы заметите, что лесов становится меньше, и их сменяют зеленые альпийские луга.

Средневековый некрополь

Впереди нас ждет еще одна атмосферная часть экскурсии. От села Эль-Тюбю мы поднимемся к Фардык-Кешене, или «Городу мёртвых». Несмотря на мрачноватое название, это уникальный археологический объект, очень популярный среди туристов. Внимание привлекают необычные склепы XIII-XVIII вв. Мы обязательно исследуем это таинственное место, а еще полюбуемся замечательным видом, который открывается с высоты некрополя на Чегемские горные долины. Увидим заснеженные вершины Главного Кавказского хребта и массив Ак-Кая.

Лёгкий трекинг к местам силы

Оставив автомобиль в альплагере (который основали на высоте 2380 метров в 1936 году) и минуя пограничный пост, мы окажемся в пограничной зоне с Грузией. Нам предстоит не сложная, однако поражающая своими видами прогулка (длинной 1,5 км. в одну сторону) к камням желаний:"мужскому" и "женскому", Возле альплагеря «Уллу-Тау» течёт Серебряный ручей. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами, поэтому её прозвали «живой». Неподалёку от Серебряного ручья расположен своеобразный мемориал — на скале укреплены десятки металлических табличек с именами погибших альпинистов. Легенды гласят, что Уллу-Тау – своеобразный мост для общения с Богом. А еще говорят, что на склонах горы живут ангелы. Балкарцы издревле приходили сюда, чтобы вымолить ребенка. Также к подножию Уллу-Тау привозили неизлечимых больных в поисках спасения. Данный тур оставит вам множество незабываемых впечатлений! Важная информация:• Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.