1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Проведите день на природе, наслаждаясь кавказскими пейзажами. Узнайте о народах Кабардино-Балкарии и их традициях, прогуляйтесь к священной горе Уллу-Тау
Начало: По договоренности
«От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау»
17 июня в 06:00
18 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
16 часов
Мать-гора Уллу-Тау
Начало: Ессентуки, ваш адрес
«Об экскурсии Уникальная гора Уллу-Тау на территории Кабардино-Балкарии расположена в национальном заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: каждые четверг, суббота с 25 мая 2024 года
18 июня в 06:30
25 июня в 06:30
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: По договорённости
«После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау»
Завтра в 06:30
16 июня в 08:30
65005 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей прекрасный рассказчик, опытный и аккуратный водитель, в общем профессионал и интересный человек. Он был как будто часть нашей компании. После похода напоил кофе. Было очень приятно. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Уллу-Тау»
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