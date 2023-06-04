Е Елена

Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей прекрасный рассказчик, опытный и аккуратный водитель, в общем профессионал и интересный человек. Он был как будто часть нашей компании. После похода напоил кофе. Было очень приятно. Очень рекомендую