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о каждом туристе. Мне даже предоставили плед, дабы не мёрзла на ветру. Гид был великолепным, шикарное чувство юмора и идеальное вождение по далеко непростым дорогам… Это была отдельная феерия чувств. Отдельно хочется отметить кафе в котором мы остановились - бесподобный шашлык, баранина просто таяла во рту, а домашний сыр выше всех похвал. Сама экскурсия была шикарной, нам очень повезло даже увидеть Эльбрус без облаков. При этом мы насладились сменой погоды: от ветра и дождя до палящего солнца! Не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые возникали. Даже не хватало воздуха от красоты природных явлений. Спасибо организаторам и гиду!!!