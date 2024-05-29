Экскурсии в Кабардино-Балкарию из Ессентуков

Найдено 32 экскурсии в категории «Кабардино-Балкария» в Ессентуках, цены от 2 400 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Групповая
12 часов
102 отзыва
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Эльбрус или «Путешествие к спящему вулкану»
Групповая
10 часов
61 отзыв
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Групповая
9 часов
41 отзыв
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500 за человека
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Групповая
7 часов
132 отзыва
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500 за человека
Эльбрус и Чегет из Ессентуков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
110 отзывов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400 за человека
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Эльбрус в мини группе
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Эльбрус в мини группе
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Эльбрус и Чегет
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500 за человека
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы Домбая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
11 часов
3 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека
Верхняя Балкария
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 500 за всё до 7 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510 за человека
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864 за человека
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300 за человека
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7.00 утра
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
23 000 за всё до 6 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Групповая
12 часов
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Индивидуальная
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880 за всё до 4 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
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    когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
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    дорога чего стоит, истинный джипинг, очень повезло с погодой, днём ранее шёл град, а я даже солнечное гало сняла 😎 ребятам гидам отдельный респект!! Алим и Мурик - Вы нереально крутые и веселые, очень повезло попасть именно к вам. Ещё раз пожелаю вам побольше адекватных туристов))) Шикарный день - жемчужина отпуска.

  • Э
    Эль
    26 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
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    о каждом туристе. Мне даже предоставили плед, дабы не мёрзла на ветру. Гид был великолепным, шикарное чувство юмора и идеальное вождение по далеко непростым дорогам… Это была отдельная феерия чувств. Отдельно хочется отметить кафе в котором мы остановились - бесподобный шашлык, баранина просто таяла во рту, а домашний сыр выше всех похвал. Сама экскурсия была шикарной, нам очень повезло даже увидеть Эльбрус без облаков. При этом мы насладились сменой погоды: от ветра и дождя до палящего солнца! Не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые возникали. Даже не хватало воздуха от красоты природных явлений. Спасибо организаторам и гиду!!!

  • Р
    Ренита
    25 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
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    коровок, он остановил пару раз машину для этого. А какие были виды. Головокружительные. Фнтастические. Жаль не показался красавец Эльбрус. Спасибо огромное за организацию и неповторимые эмоции

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
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    травяным чаем, чак чаком,вкусными свежеприготовленными хачанами. Верхняя Балкария угостила меня вкусным блюдом Жау баур. Могучие горы, великолепные виды, горный воздух -ещё раз обязательно вернусь на Кавказ. Спасибо вам за организацию туров в малых группах, очень комфортно. Ездус вами уже третий раз.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • А
    Алина
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Экскурсия замечательная, одна из лучших, которую посещала. Красивые места, которые нужно увидеть своими глазами! Гид Валерий создал прекрасную атмосферу для
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    доброжелательного общения. По дороге очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно. Прекрасное владение маршрутом, которое позволило нигде не спешить и насладиться моментом. За музыкальное сопровождение отдельное спасибо. Однозначно рекомендую данную экускурсию)

  • А
    Алина
    19 мая 2024
    Эльбрус или «Путешествие к спящему вулкану»
    Ездили с гидом Артемом, отличная экскурсия, удобно что есть заезд на завтрак, т. к утром не успеваешь покушать) Организация экскурсии супер,времени на локациях предостаточно, грамотная речь гида, много интересной информации. Остались довольны рекомендуем!!!
  • А
    Алина
    19 мая 2024
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Ездили на экскурсии с Мишей, понравилось) хорошая организация, весело, основной задачей было-полёт на параплане, успели до закрытия полётов из за непогоды! Все отлично!!
  • Т
    ТАТЬЯНА
    17 мая 2024
    Эльбрус или «Путешествие к спящему вулкану»
    Ездили 16 мая на Эльбрус с Романом. В полном восторге от экскурсии. Роман интересно рассказывал о местах,которые проезжали,отвечал на все
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    вопросы,заботился и опекал туристов на всем протяжении маршрута,мы забыли в машине пакет с сувенирами, на следующий день он нам передал со своим товарищем,привез в отель,хотя мы отдыхаем в др. городе. Спасибо большое за гостеприимство!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кабардино-Балкария»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
  2. Эльбрус или «Путешествие к спящему вулкану»
  3. На Джилы-Су по самой красивой дороге
  4. Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
  5. Эльбрус и Чегет из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Кабардино-Балкария" можно забронировать 32 экскурсии от 2 400 до 24 500 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 565 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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