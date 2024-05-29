1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Эльбрус в мини группе
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400₽ за человека
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Природа горного комплекса Кабардино-Балкарии
Начало: Ул. Первомайская, д. 144, Ессентуки
Расписание: четверг, воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
13 июня в 06:40
2 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7.00 утра
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
- ЭЭль26 мая 2024В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
- РРенита25 мая 2024Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
- ППолина24 мая 2024Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ААлина22 мая 2024Экскурсия замечательная, одна из лучших, которую посещала. Красивые места, которые нужно увидеть своими глазами! Гид Валерий создал прекрасную атмосферу для
- ААлина19 мая 2024Ездили с гидом Артемом, отличная экскурсия, удобно что есть заезд на завтрак, т. к утром не успеваешь покушать) Организация экскурсии супер,времени на локациях предостаточно, грамотная речь гида, много интересной информации. Остались довольны рекомендуем!!!
- ААлина19 мая 2024Ездили на экскурсии с Мишей, понравилось) хорошая организация, весело, основной задачей было-полёт на параплане, успели до закрытия полётов из за непогоды! Все отлично!!
- ТТАТЬЯНА17 мая 2024Ездили 16 мая на Эльбрус с Романом. В полном восторге от экскурсии. Роман интересно рассказывал о местах,которые проезжали,отвечал на все
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кабардино-Балкария»
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