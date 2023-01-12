1 день

Экскурсия по г. Ессентуки

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

12:00 групповой трансфер в Ессентуки.

Посещение Цандеровского института механотерапии (тренажеры работают до 13:00), в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!

Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.

Обед.

После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.

Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Размещение в отеле.

Свободное время на курорте.

18:20-22:00 предлагаем поездку в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа” (дополнительная плата — 1 000 руб. /чел.), бронирование при покупке тура.

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Входной билет — 500 рублей, оплата на месте.