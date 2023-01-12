Выходные на водах Кавказа

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Город Ессентуки примет вас со всем своим южным гостеприимством и даст возможность насладиться размеренной жизнью курорта.

В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск и Ессентуки) с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен.
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
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Что вас ожидает:

Полный релакс
Полный релакс
Отдохнем и расслабимся на термальных источниках, которые придадут сил и здоровья на весь год
Целебная минеральная вода
Целебная минеральная вода
Попробуем минеральную воду из местных источников, которые известны во всем мире за свои целебные свойства
Подъем на канатке
Подъем на канатке
Сможем подняться по канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 метров

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Ессентуки

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

12:00 групповой трансфер в Ессентуки.

Посещение Цандеровского института механотерапии (тренажеры работают до 13:00), в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!

Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.

Обед.

После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.

Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Размещение в отеле.

Свободное время на курорте.

18:20-22:00 предлагаем поездку в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа” (дополнительная плата — 1 000 руб. /чел.), бронирование при покупке тура.

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Входной билет — 500 рублей, оплата на месте.

Экскурсия по г. ЕссентукиЭкскурсия по г. ЕссентукиЭкскурсия по г. ЕссентукиЭкскурсия по г. Ессентуки
2 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Завтрак в отеле (сух. паёк).

06:30 — отправление на экскурсию.

Трансфер на поляну Азау (время в пути — 3,5 часа).

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (дополнительная плата — 1 400 руб. /чел. на месте).

Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия.

Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1 000 руб. /чел. на месте), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Со смотровых площадок можно полюбоваться красотой озера Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.

После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Посещение Поляны Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.

Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

22:00 — ориентировочное время возвращения в Ессентуки.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
3 день

Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи оставляем в камере хранения отеля.

09:00 — 12:30 отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (дополнительная плата — 150 руб. /чел. на месте), который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.

У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.

Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.

Вы также подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет.

Также гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.

Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, желающих оздоровиться.

При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (дополнительная плата — 400 руб. /чел. на месте), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

12:30 возвращение в Ессентуки.

Свободное время на курорте.

15:30 групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 18:00.

Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещениеМесто в двухместном номереОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Дополнительная ночь

Цена за двухместный номер

Отель Курортный 4*

стандарт

23000

27000

нет

5400

Отель Курортный 4*

Комфорт

27000

37000

19000

6000

Варианты проживания

Отель «Курортный»

2 ночи

Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

К услугам гостей бар и бизнес-зона.

До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер: аэропорт — гостиница — аэропорт
  • Размещение 2 ночи в номере выбранной категории c завтраком
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, экскурсия в Музей Лермонтова, зал механотерапии
  • Экосборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Индивидуальные трансферы (от 2 000 рублей)
  • Посещение термального комплекса “Жемчужины Кавказа” — 1 500 рублей
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Билеты на канатную дорогу (Чегет — от 1000 руб., Эльбрус — от 1400 руб.)
  • Катание на ратраке (от 5000 руб.)
  • Входной билет в домик Лермонтова — 150 рублей
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Встреча:

Групповой трансфер из аэропорта / ж / д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00.

От ж / д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Возможен приезд на ж/д вокзал Ессентуки, трансфер до отеля за доп. плату.

Проводы:

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж / д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 18:00 часов по местному времени.

Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 2000 рублей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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Можно с детьми
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