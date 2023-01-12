В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск и Ессентуки) с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен.
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Что вас ожидает:
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Экскурсия по г. Ессентуки
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
12:00 групповой трансфер в Ессентуки.
Посещение Цандеровского института механотерапии (тренажеры работают до 13:00), в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!
Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.
Обед.
После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.
Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Размещение в отеле.
Свободное время на курорте.
18:20-22:00 предлагаем поездку в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа” (дополнительная плата — 1 000 руб. /чел.), бронирование при покупке тура.
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.
В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Входной билет — 500 рублей, оплата на месте.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Завтрак в отеле (сух. паёк).
06:30 — отправление на экскурсию.
Трансфер на поляну Азау (время в пути — 3,5 часа).
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (дополнительная плата — 1 400 руб. /чел. на месте).
Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия.
Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1 000 руб. /чел. на месте), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Со смотровых площадок можно полюбоваться красотой озера Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.
После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Посещение Поляны Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.
Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.
22:00 — ориентировочное время возвращения в Ессентуки.
Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи оставляем в камере хранения отеля.
09:00 — 12:30 отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (дополнительная плата — 150 руб. /чел. на месте), который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.
У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.
Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.
Вы также подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет.
Также гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.
Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, желающих оздоровиться.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (дополнительная плата — 400 руб. /чел. на месте), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
12:30 возвращение в Ессентуки.
Свободное время на курорте.
15:30 групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Дополнительная ночь
Цена за двухместный номер
Отель Курортный 4*
стандарт
23000
27000
нет
5400
Отель Курортный 4*
Комфорт
27000
37000
19000
6000
Варианты проживания
Отель «Курортный»
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер: аэропорт — гостиница — аэропорт
- Размещение 2 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, экскурсия в Музей Лермонтова, зал механотерапии
- Экосборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Питание, не включенное в программу тура
- Индивидуальные трансферы (от 2 000 рублей)
- Посещение термального комплекса “Жемчужины Кавказа” — 1 500 рублей
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Билеты на канатную дорогу (Чегет — от 1000 руб., Эльбрус — от 1400 руб.)
- Катание на ратраке (от 5000 руб.)
- Входной билет в домик Лермонтова — 150 рублей
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как организован трансфер в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта / ж / д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00.
От ж / д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Возможен приезд на ж/д вокзал Ессентуки, трансфер до отеля за доп. плату.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж / д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 18:00 часов по местному времени.
Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 2000 рублей.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Вы - профессионалы своего дела)