Ессентукский парк: история курорта, целебные источники и музыкальная беседка Приглашаем вас на прогулку по Ессентукскому курортному парку — месту, где уже два века лечат водой и воздухом.

Вы испытаете акустику в музыкальной беседке.

Посетите старейшую галерею источника №17.

Пройдёте по «Площадке штолен», где узнаете, сколько источников существовало в Ессентуках в XIX веке и сколько сохранилось до наших дней/ • Увидите скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» и узнаете, что их объединяет.

Узнаете историю первого тренажерного зала.

Попробуете знаменитую воду «Ессентуки №4».

Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и узнаете, какой за смысл скрыт в декоративных элементах, украшающих фасад.

Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.

Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.

• Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация: