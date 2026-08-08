Я расскажу историю зарождения курорта, в чем было отличие Ессентукского курорта от других городов и почему здесь часто отдыхали Шаляпин и Рахманинов, а Меньшов решил снять знаменитый эпизод фильма «Любовь
Описание экскурсии
Ессентукский парк: история курорта, целебные источники и музыкальная беседка Приглашаем вас на прогулку по Ессентукскому курортному парку — месту, где уже два века лечат водой и воздухом.
- Вы испытаете акустику в музыкальной беседке.
- Посетите старейшую галерею источника №17.
- Пройдёте по «Площадке штолен», где узнаете, сколько источников существовало в Ессентуках в XIX веке и сколько сохранилось до наших дней/ • Увидите скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» и узнаете, что их объединяет.
- Узнаете историю первого тренажерного зала.
- Попробуете знаменитую воду «Ессентуки №4».
- Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и узнаете, какой за смысл скрыт в декоративных элементах, украшающих фасад.
Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.
Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.
• Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:
- Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста.
- Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий.
- Наличие удобной обуви обязательно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Курортный парк
- Музыкальная беседка
- Беседка «Коренная струя»
- Площадка штолен
- Галерея источника №17
- Театр-парк
- Нижние ванны
- Зал механотерапии
- Скульптура «Мужичок»
- Старинные бюветы источника №4
- Гаазо-Пономаревский источник
- Галерея источника №4
- Скульптура «Орел, терзающий змею»
- Николаевские ванны
- Грязелечебница имени Семашко
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Грязелечебница имени Семашко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста
- Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий
- Наличие удобной обуви обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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