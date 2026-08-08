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Знакомьтесь, Ессентуки

Я расскажу историю зарождения курорта, в чем было отличие Ессентукского курорта от других городов и почему здесь часто отдыхали Шаляпин и Рахманинов, а Меньшов решил снять знаменитый эпизод фильма «Любовь
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и голуби». Поговорим, как отдыхали и лечились на водах. В чем ценность самой знаменитой минеральной воды «Ессентуки».

Вас ждёт увлекательный рассказ не только о городе Ессентуки, но и обо всем регионе Кавказские Минеральные Воды.

Знакомьтесь, Ессентуки
Знакомьтесь, Ессентуки
Знакомьтесь, Ессентуки

Описание экскурсии

Ессентукский парк: история курорта, целебные источники и музыкальная беседка Приглашаем вас на прогулку по Ессентукскому курортному парку — месту, где уже два века лечат водой и воздухом.
  • Вы испытаете акустику в музыкальной беседке.
  • Посетите старейшую галерею источника №17.
  • Пройдёте по «Площадке штолен», где узнаете, сколько источников существовало в Ессентуках в XIX веке и сколько сохранилось до наших дней/ • Увидите скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» и узнаете, что их объединяет.
  • Узнаете историю первого тренажерного зала.
  • Попробуете знаменитую воду «Ессентуки №4».
  • Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и узнаете, какой за смысл скрыт в декоративных элементах, украшающих фасад.
Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.
Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:.
• Погрузитесь в историю зарождения курорта, узнаете, как лечились на ессентукских водах в XIX веке и как это происходит в наше время. Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко. Важная информация:
  • Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста.
  • Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий.
  • Наличие удобной обуви обязательно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Курортный парк
  • Музыкальная беседка
  • Беседка «Коренная струя»
  • Площадка штолен
  • Галерея источника №17
  • Театр-парк
  • Нижние ванны
  • Зал механотерапии
  • Скульптура «Мужичок»
  • Старинные бюветы источника №4
  • Гаазо-Пономаревский источник
  • Галерея источника №4
  • Скульптура «Орел, терзающий змею»
  • Николаевские ванны
  • Грязелечебница имени Семашко
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Грязелечебница имени Семашко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста
  • Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий
  • Наличие удобной обуви обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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