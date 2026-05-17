6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)

Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь…
5
50 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)

Описание экскурсии

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод

В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах

В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу это храм, где покоятся мощи святого Феодосия Кавказского. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе

Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки

Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску

В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска
  • По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты
  • Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле Lada Largus с кондиционером
  • По желанию можно заменить автомобиль на Cherry tiggo 8 pro с панорамной крышей. Доплата — 5000 ₽
  • Питание и напитки не входят в стоимость поездки и оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно продлить — 2000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4006 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
читать дальшеуменьшить

путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
1
3
2
1
О
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
8 часов пролетели с удовольствием и интересом.
Мы были с ребенком 4 года, но маршрут был на столько удобно построен, что ребенок успел
читать дальшеуменьшить

и поспать в дороге, и побегать во время экскурсии.
Теперь о самом главном!
Экскурсовод Карен пунктуально встретил нас в назначенное время. Изначально обсудили какие предпочтения по местам и маршруту.
Карен очень интересный рассказчик, отлично знающий тему экскурсии, историю городов и народов, в которые мы посещали.
Также Карен разносторонне грамотный собеседник, который имеет свою точно зрения, тем самым диалог становился увлекательней и интереснее.
Особенно поразило, как он захватывающе рассказывал биографию М. Ю. Лермонтова.

Однозначно, советуем Карена при выборе экскурсовода. 10 из 10!!!

Р. S: отдельное спасибо Карену за место, где проходил наш обед в Железноводске. Безумно вкусно и на удивление не дорого.

Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Хотим выразить Карену огромную благодарность за интереснейшее проведение экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Сразу отмечу профессионализм гида: Аркадий невероятно эрудирован, глубоко разбирается в истории
читать дальшеуменьшить

и культуре региона. При этом он не перегружает информацией, а подаёт её легко и увлекательно — слушать одно удовольствие. Ещё он оказался очень приятным собеседником: с ним комфортно общаться, он с готовностью отвечал на все вопросы и поддерживал непринуждённую атмосферу.
Маршрут продуман отлично: за день мы успели увидеть всё запланированное без спешки и усталости — темп экскурсии действительно комфортный. Нас было 5 человек, ехали в удобной машине, где всем хватило места.
В итоге получили массу ярких впечатлений и знаний о Кавказе. Очень довольны, однозначно рекомендую эту экскурсию и особенно гида Аркадия.

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день» с гидом Аркадием — это было потрясающе!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Карену за незабываемую индивидуальную экскурсию по Золотому кольцу Кавказа! 🌟 Путешествие было организовано на высшем уровне: комфортный автомобиль, продуманный маршрут и, конечно, потрясающая подача
читать дальшеуменьшить

материала. Карен настоящий профессионал, с глубокими знаниями истории, культуры и обычаев региона.
Мы чувствовали себя не просто туристами, а желанными гостями. Спасибо за внимание к деталям, доброжелательность и отличное настроение на протяжении всего маршрута!
Рекомендуем Карена всем, кто хочет получить максимум впечатлений и узнать Кавказ по-настоящему! 🏔️✨

Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилась.
Узнали много нового о регионе КМВ. Весь день шел дождь, но даже это никак не омрачило нам экскурсию.
В нашей компании была девочка 13 лет и бабушка 65 лет-вмем одинакого было интересно и физически несложно.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа и жизни МЮ Лермонтова. План экскурсии был скорректирован с учетом наших пожеланий.
Очень рекомендую для ознакомления с регионом и его историей!
Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа
Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа
Карен замечательный экскурсовод и невероятно интересный собеседник. Мы узнали много нового и интересного из историки Кавказа
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа. Очень душевно и всем рекомендуем провести время с замечательным человеком, узнать и посмотреть много нового. Всё во время, четко и все наши пожелания были выполнены. Кухня кафе, которое он нам порекомендовал для обеда, вне всяких похвал. Спасибо ему огромное!!!
Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа.
Отличная познавательная поездка. Карен великолепный рассказчик и экскурсовод, ни один вопрос не оставил без развернутого ответа.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)»

Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
На автобусе
9 часов
261 отзыв
Групповая
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
3000 ₽ за человека
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
На машине
Конные прогулки
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
от 16 000 ₽ за экскурсию