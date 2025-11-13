2 день

Программа на выбор: Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария, Кисловодск или города КМВ

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 07:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.

Питание на маршруте за доп. плату.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

остановка на завтрак за доп. плату;

за доп. плату; в Тебердинском нац. парке небольшая остановка:горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;

домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье , где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;

, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа; поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;

из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату; село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;

в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен; Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;

— остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу; Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);

— самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное); село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:00-19:30.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IV Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;

— одно из Лермонтовских мест Кисловодска; Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);

(бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости); Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;

— ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото; обед на маршруте за доп. плату;

на маршруте за доп. плату; Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант V Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату.

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

