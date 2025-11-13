Программа тура по дням
Встреча. Программа на выбор: "Пятигорск" по Лермонтовским местам или "Суворовские бани"
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.
Вариант I Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 15:00.
Окончание в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Вариант II «Суворовские бани» в 15:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор: Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария, Кисловодск или города КМВ
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 07:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.
Питание на маршруте за доп. плату.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак за доп. плату;
- в Тебердинском нац. парке небольшая остановка:горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
- домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:00-19:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IV Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
- обед на маршруте за доп. плату;
- Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант V Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату.
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Программа на выбор: экскурсия "Медовые водопады", Железноводск или поездка "Суворовские бани"
Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия «Железноводск» в 14:00.
По программе экскурсии:
Окончание экскурсии в 18:00.
Вариант III Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор: "Медовые водопады", экскурсия "Два монастыря" или "Пятигорск" по Лермонтовским местам
Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия «Два монастыря» в 13:00.
По программе экскурсии посещаются Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в окрестностях города Ессентуки.
Во время экскурсии у всех туристов будет возможность посетить монастыри, приложиться к местным святыням, заказать требы, набрать освященной воды, купить памятные подарки для себя и близких.
И, конечно, в ходе экскурсии все паломники смогут узнать историю возникновения монашества, историю появления на Ставропольской земле монастырей и познакомиться с укладом монашеской жизни.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Вариант IIIЭкскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
Окончание в 17:30.
Отъезд
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|4-местное
|Доп. место
|«Бештау»
Стандарт 58 200
Комфорт 63 200
Стандарт 40 650
Комфорт 43 150
|Под запрос
|Под запрос
|34 750
|«Машук»
Эконом 48 150
Стандарт 50 650
Эконом 38 100
Стандарт 38 600
|Под запрос
|Под запрос
|35 850
|«Наутилус»
|Стандарт 45 650
Стандарт 37 350
Полулюкс 40 000
|Полулюкс 36 950
|Полулюкс 36 950
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус»
Расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Машук
Находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа
- Групповой трансфер из аэропорта Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Личные расходы
- Дополнительные расходы на экскурсиях, канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и услуги местных экскурсоводов:
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
- 1 час купания - 700 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь;
- очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Гость должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.