Рождественский комбинированный тур по Кавказу

Рождественские каникулы на Кавказе в формате гибкого тура-конструктора — это горная сказка, которую мы можем подарить себе и своим близким в этом путешествии! Сами выбираем куда отправиться: подняться по канатной дороге и восхититься горными видами Эльбруса или Домбая, посетить Медовые водопады и узнать их легенду, отправиться расслабляться к термальным источникам или погрузиться в истории городов-курортов.
Рождественский комбинированный тур по Кавказу



Программа тура по дням

1 день

Встреча. Программа на выбор: "Пятигорск" по Лермонтовским местам или "Суворовские бани"

Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.

Вариант I Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 15:00.

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Вариант II «Суворовские бани» в 15:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Внимание! Дополнительные расходы.

Встреча. Программа на выбор: "Пятигорск" по Лермонтовским местам или "Суворовские бани"

2 день

Программа на выбор: Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария, Кисловодск или города КМВ

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 07:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.

Питание на маршруте за доп. плату.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак за доп. плату;
  • в Тебердинском нац. парке небольшая остановка:горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
  • домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:00-19:30.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IV Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
  • обед на маршруте за доп. плату;
  • Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант V Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату.

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Программа на выбор: Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария, Кисловодск или города КМВ

3 день

Программа на выбор: экскурсия "Медовые водопады", Железноводск или поездка "Суворовские бани"

Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия «Железноводск» в 14:00.

По программе экскурсии:

Прогулка по Железноводскому курортному парку: ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача Эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновкий и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Окончание экскурсии в 18:00.

Вариант III Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Внимание! Дополнительные расходы.

Программа на выбор: экскурсия "Медовые водопады", Железноводск или поездка "Суворовские бани"

4 день

Программа на выбор: "Медовые водопады", экскурсия "Два монастыря" или "Пятигорск" по Лермонтовским местам

Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия «Два монастыря» в 13:00.

По программе экскурсии посещаются Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь на горе Бештау и Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в окрестностях города Ессентуки.

Во время экскурсии у всех туристов будет возможность посетить монастыри, приложиться к местным святыням, заказать требы, набрать освященной воды, купить памятные подарки для себя и близких.

И, конечно, в ходе экскурсии все паломники смогут узнать историю возникновения монашества, историю появления на Ставропольской земле монастырей и познакомиться с укладом монашеской жизни.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Вариант IIIЭкскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание в 17:30.

Программа на выбор: "Медовые водопады", экскурсия "Два монастыря" или "Пятигорск" по Лермонтовским местам

5 день

Отъезд

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 58 200

Комфорт 63 200

Стандарт 40 650

Комфорт 43 150

Под запросПод запрос34 750
«Машук»

Эконом 48 150

Стандарт 50 650

Эконом 38 100

Стандарт 38 600

Под запросПод запрос35 850
«Наутилус»Стандарт 45 650

Стандарт 37 350

Полулюкс 40 000

Полулюкс 36 950Полулюкс 36 950
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук — стандарт.

Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.

Варианты проживания

Бештау

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Бештау


Отель «Наутилус»

4 ночи

Расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»


Машук

4 ночи

Находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Машук


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа
  • Групповой трансфер из аэропорта Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Личные расходы
  • Дополнительные расходы на экскурсиях, канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и услуги местных экскурсоводов:
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
  • 1 час купания - 700 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь;
  • очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Гость должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

