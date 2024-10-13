Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ

Туда, где парят орлы
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При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура. Тур на Северный Кавказ с посещением курортных
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городов.

Почувствуем себя одним из представителей Лермонтовского общества, прогуляемся по бывшему Курортному бульвару, на котором сохранились постройки XIX века.

Мы поднимемся на высоту 3848 м на Эльбрус и посетим восхитительное Цейское ущелье с его волшебными видами, шумными водопадами и сияющими ледниками. Отправившись в Железноводск, мы поймем, почему исследователи его называли «Маленькой Швейцарией».

Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пятигорск и Железноводск

Прибытие в аэропорт г. Минеральные Воды в 11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Размещение в выбранной гостинице.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за дополнительную плату.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия по городам–курортам Пятигорск и Железноводск.

Экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями городов–курортов Пятигорска и Железноводска.

Пятигорск и Железноводск — города–курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб. Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей–заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города–курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

Отправившись в этот чудный уголок региона, Вы поймете, почему исследователи его называли «Маленькой Швейцарией».

Попробуете минеральную воду, которую пил поэт. Вы услышите загадочную историю открытия этого ключа и узнаете, причем здесь кабардинский князь.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Возращение в гостиницу.

Ужин —оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Прибытие. Пятигорск и ЖелезноводскПрибытие. Пятигорск и ЖелезноводскПрибытие. Пятигорск и ЖелезноводскПрибытие. Пятигорск и Железноводск
2 день

Архыз

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Романтика Архыза».

Вы посетите удивительное место с загадочным названием находится в горах Северного Кавказа.

В Архызе есть все, что может удивить и порадовать каждого: горы, покрытые сверкающими ледниками, вековыми пихтовыми лесами и альпийскими лугами, древние аланское городище и наконец, современный горнолыжный курорт «Романтик», где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность — 3800 м на высоту 2504 м над уровнем моря.

С верхней площадки открываются восхитительные виды.

Из Архыза не уезжают без сувениров, а их в Архызе много.

Это и вкуснейшие архызские грибы, природные различные минералы, вязанные из натуральной шерсти вещи, сборы горных чаев, горного меда.

Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.

Возращение в гостиницу.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

АрхызАрхызАрхызАрхыз
3 день

Цейское ущелье

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Цей — сказочный и таинственный».

Мы приглашаем Вас посетить Цейское ущелье, которое является одним из красивейших ущелий Северной Осетии и Кавказа.

В Ардонском ущелье Вас встретит величественная скульптура Уастырджи — покровителя мужчин, воинов и путников, который в пантеоне осетинских языческих божеств особенно почитаем.

Вы увидите место слияния рек Ардон и Цейлон, а при въезде в Цейское ущелье Вас встретит огромная скульптура мифологического покровителя флоры и фауны аланского эпоса — Афсати, как бы показывая Вам, что эти места охраняются им.

У селения Верхний Цей находится святое, сакральное место — святилище Реком.

Какие праздники и обряды связаны с Рекомом — Вам расскажут наши экскурсоводы.

По пути Вы встретите наскальные портреты высоко почитаемых осетинами И. В. Сталина и К. Л. Хетагурова.

Вы подниметесь по самой длинной канатной дороге на Северном Кавказе, на высоту 2 500 м над у. м. и окажетесь у подножия Сказского ледника.

Услышите легенду о горе Монах, которая считается хранителем Цея.

Далее Вы отправитесь к горячему термальному источнику Бирагзанг.

Уникальный химический состав термальной воды благотворно влияет на весь организм в целом.

В кафе у Вас будет возможность отведать знаменитые осетинские пироги.

Экскурсоводы познакомят Вас с историей, культурой, легендами, обычаями, традициями и нравами Осетии.

Чтобы ощутить энергетику сакральных мест Осетии и чистоту суровых, но прекрасных высокогорных красот, надо побывать в Цее.

Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге — 400 рублей; купание – 300 рублей. Иметь при себе купальные принадлежности.

Возращение в гостиницу.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Цейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущелье
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Обед и ужин — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Возможен заказ дополнительных экскурсий.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Эльбрус

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы»

Вы посетите главную достопримечательность КавказаЭльбрус.

Уникальная и самая загадочная гора Кавказского курорта привлекает миллионы туристов со всех уголков России и зарубежных стран.

Он является самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список 7 чудес России.

Участвуя в данной экскурсии, Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

На горе Чегет в 1964 году была построена первая канатная дорога.

И поднявшись по ней, со смотровой площадки горы Чегет, Вам откроется самая лучшая панорама на Эльбрус и получатся великолепные фотографии.

Так же Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус.

И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпит минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе, где во время обеда, Вы сможете попробовать блюда национальной балкарской кухни и знаменитый кавказский шашлык.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

ЭльбрусЭльбрусЭльбрусЭльбрус
6 день

Кисловодск и Ессентуки

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за дополнительную плату.

Обзорная экскурсия по двум городам–курортам Кисловодск и Ессентуки, в ходе которой Вы услышите историю открытия вод, историю развития курортной местности, познакомитесь с основными достопримечательностями городов, их архитектурными стилями, попробуете воды этих курортов: Ессентуки 17, 4 и знаменитый Кисловодский нарзан.

Именно благодаря нарзану, известному с давних пор, возник курорт Кисловодск.

Это самый большой парк Европы, это первый парк Кавказских Минеральных Вод, заложенный в 1823 году.

Вы совершите прогулку по старой части парка, где увидите: Зеркальный пруд, Стеклянную струю, Лермонтовскую площадку и Нарзанную галерею.

Посетив Нарзанную галерею, попробуете знаменитый нарзан — напиток богатырей.

От нарзана проследуете к минеральным источникам города–курорта Ессентуки.

Это самый молодой курорт Кавказских Минеральных Вод, потому что поздно по сравнению с другими курортами были оценены его воды.

1823 год, профессор А. П. Нелюбин открывает миру уникальные воды Ессентукского курорта: Ессентуки 17 и Ессентуки 4, который в настоящее время считается одним из лучших бальнеогрязевых курортов по лечению гастроэнтерологических заболеваний и обмена веществ.

На центральной аллее курортного парка, называемой в честь князя М. С. Воронцова, внимание привлекает фахверковая конструкция Механотерапии с чудом сохранившимися аппаратами для лечения позвоночника и суставов, разработанными шведским физиотерапевтом Г. Цандером.

Верхнюю часть парка украшает здание Императорских ванн с 1898 г., в котором сохранились 7 из 32–х каменных ванн из итальянского зеленого мрамора, в которых предполагалось лечение членов императорской семьи.

Символом Ессентуки является поистине роскошное здание Грязелечебницы в стиле античного неоклассицизма (древнеримских терм IV в. н. э.).

Возращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Кисловодск и ЕссентукиКисловодск и ЕссентукиКисловодск и ЕссентукиКисловодск и Ессентуки
7 день

Отъезд

Завтрак в гостинице проживания.

Освобождение номеров.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт/ ж/д вокзал Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения1-местное размещение2-местное размещение2-местное размещение + дополнительное место3-местное размещение4-местное размещениеМногоместное размещение
Хостел «Жить Просто 1» / «Жить Просто 2» (без завтрака)
Место в многоместном номере 23300
2-местный номер (санузел на этаже)2960023700
Гостиница Маск
Стандарт8050049200
Полулюкс8680052300 46000
Семейный11190064900 5440049200
Бизнес-отель Маск (пос. Иноземцево)
Стандарт711004760043700
Делюкс751004960045000
Полулюкс829005350047600
Люкс1182007110059400
Бизнес Люкс1182007110059400
Семейный люкс13390079000 6070051500
Конгресс-отель Интурист
01.10.2024 — 24.12.2024
Стандарт 1-местный53900
Стандарт 2-местный5550039000
Джуниор сюит641004330037900
Джуниор сюит комфорт758004920041900
Люкс962005700047100
01.06.2024 — 30.09.2024; 01.11.2024 — 04.11.2024
Стандарт 1-местный60900
Стандарт 2-местный6250042900
Джуниор сюит735004840041900
Джуниор сюит комфорт876005550046600
Люкс1119006490052800
Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс — дети до 2х лет проживают без предоставления места и питания Бесплатно, дети 2-6 лет — дополнительное место бесплатно, оплачивается завтрак — 700 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
Гостиница Бештау
01.11.2024 — 27.12.2024
Стандарт6640044900
Комфорт743004880044200
Люкс / Люкс Бизнес860005470048100
Семейный9390058600 4680041000
13.05.2024 — 31.10.2024
Стандарт7040046800
Комфорт782005080045500
Люкс / Люкс Бизнес900005660049400
Семейный9780060600 4810041900
Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
Гостиница Машук
06.11.2024 — 27.12.2024
Эконом413003270033100
Стандарт445003550034900
Комфорт 2-комнатный6570043700 3640035800
Семейный 3-комнатный8050051100 4130036400
18.06.2024 — 24.10.2024
Эконом476003680035900
Стандарт492003820036800
Комфорт 2-комнатный7820050000 4060038900
Семейный 3-комнатный9820060000 4720040900
07.06.2024 — 17.06.2024; 25.10.2024 — 05.11.2024
Эконом508003920037400
Стандарт547004020038100
Комфорт 2-комнатный8680054300 4340041100
Семейный 3-комнатный10800064900 5050043300
Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет рассчитывается дополнительно.
Парк-отель Бугарь
Стандарт 1-местный54700
Стандарт 2-местный625004330037400
Люкс884005310045300
Гостиница Классик
Стандарт3900029200
Полулюкс4290031200
Люкс468003310029300
Хостел/Гостиница HoCo (без завтрака)
Место в капсульном номере 24100
Стандарт4130029600
Пансионат Искра
09.01.2024 — 01.09.2024
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный492004020039400
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт49200
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК578004570044600
2-мест. 2-комн. 1 кат629004920047900
01.09.2024 — 28.12.2024
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный566004450043300
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт53100
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК629004920045400
2-мест. 2-комн. 1 кат684005310051700
Гостиница VILLA LAZIO
Стандарт570003940036100
Делюкс649004330038700
Люкс727004720041300
Гостиница Ориент
Стандарт4370031900
Полулюкс515003590032500
Люкс594003980035300
Гостиница Кристэлла
Стандарт7070044300
Стандарт Эксклюзив7350045700
Полулюкс/Бизнес Люкс743004600044000
Гостиница Даллас
Стандарт5430037800
Стандарт улучшенный5820039800
Полулюкс645004290039400
Люкс комфорт700004570041200
Спа-отель Бристоль
Стандарт 1-местный53100
Стандарт6640044900
Стандарт Премиум7580049600
Мини Сюит8050051900
Люкс без балкона978006060052100
Гостиница Пятигорск
Стандарт 1-местный44500
Стандарт5860039800
Полулюкс6490042900
Джуниор Сьют6800043700
Люкс 2-комнатный6960045300
Апартаменты (без завтрака, есть собственная кухня)
Стандарт453003150033500 29600

Варианты проживания

Маск

6 ночей

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Машук

6 ночей

Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.

На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.

В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Бештау

6 ночей

8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).

БештауБештауБештауБештауБештауБештау

Интурист

6 ночей

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Хостел

6 ночей

Бугарь

6 ночей

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Классик

6 ночей

Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

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НоСо

6 ночей

Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.

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Искра

6 ночей

Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.

Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.

Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.

В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.

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Ориент

6 ночей

Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.

Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.

По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».

Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.

ОриентОриентОриентОриентОриентОриент

Кристэлла

6 ночей

«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.

Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.

Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.

Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.

КристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэлла

Даллас

6 ночей

Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.

Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.

За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.

Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.

ДалласДалласДалласДалласДалласДаллас

Пятигорск

6 ночей

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Хостел «Жить Просто 1»

6 ночей

Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»

Хостел «Жить Просто 2»

6 ночей

«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.

Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»

Апартаменты

6 ночей

Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Пятигорска, в номере выбранной категории
  • Питание по программе тура: завтрак (в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
  • Экосбор Приэльбрусье - 200 руб
  • Подъем на канатной дороге на г. Чегет - 900 руб. (2 уровня)
  • Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус - 1 800 руб. (2 уровня)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Купание в термальном источнике «Бирагзанг» - 300 руб
  • Подъем на канатной дороге Цей - 500 руб
  • Подъем на канатной дороге Архыз - до 1 600 руб
  • Входные билеты Архыз - 300 руб
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Вам также необходимо взять с собой:

  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт г. Минеральные Воды в 11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

От какого места идет отправление на экскурсии?

Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:

Объект размещенияМесто отправления на экскурсии по программе
Хостел

г. Пятигорск, пр–кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Хостела 350 м

Гостиница «Маск»

г. Пятигорск, пр–кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Гостиницы «Маск» 7.7 км.

Бизнес–отель «Маск» (пос. Иноземцево)от Бизнес–отеля «Маск»
Конгресс–отель «Интурист»от Конгресс–отеля «Интурист»
Гостиница «Бештау»от Гостиницы «Бештау»
Гостиница «Машук»от Гостиницы «Машук»
Гостиница «Бугарь»

г. Пятигорск, пр–кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»

от гостиницы «Бугарь» 300 м

Гостиница «Классик»

г. Пятигорск, ул. 1–я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Классик» 2.3 км

Хостел/Гостиница «HoCo»

г. Пятигорск, ул. 1–я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км

Пансионат «Искра»

г. Пятигорск, пр–кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Пансионата «Искра» 300 м

Гостиница «VILLA LAZIO»

г. Пятигорск, ул. 1–я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м

Гостиница «Ориент»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Ориент» 70 м

Гостиница «Кристэлла»

г. Пятигорск, ул. 1–я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км

Гостиница «Даллас»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Даллас» 30 м

Гостиница «Пятигорск»

г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2

от Гостиницы «Пятигорск» 580 м

Спа–отель «Бристоль»

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»

от Спа–отеля «Бристоль» 360 м

Может ли программа меняться?

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.

Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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