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Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории

Что вы увидите

  • Гёзлёвские ворота, служившие главным входом в Старый город
  • Караимские кенасы: молельные дома караимов
  • Турецкие бани
  • Мечеть Хан-Джами, подарок крымским ханам от турецкого султана
  • Православный Николаевский собор
  • Театральная площадь
  • Городской театр, построенный более 100 лет назад
  • Национальные кафе и живописные улочки Старого города
Вы познакомитесь с многовековой историей 📖 и необычной архитектурой города, в котором соседствуют Восточная и Европейская культуры.
В ходе прогулки вы узнаете историю 📖 средневекового Гёзлёва, который указом Екатерины II получил название Евпатория. В городе находятся самые разнородные культурные и религиозные объекты: молельные дома караимов — народа Крыма, происхождение которого до сих пор точно не известно, действующие Ремесленная синагога и мечеть Хан-Джами, православный Николаевский собор. Вы услышите историю 📖 каждого из сооружений и посмотрите на них.
После насыщенной исторической части прогулка 👣 продолжится по улице с особняками 20-го века. Закончится путешествие вблизи набережной, так что вы сможете продолжить прогулку 👣 вдоль моря 🌊.
Локации экскурсии 🧭 отлично подойдут для фотосессии, также мы порекомендуем вам музеи 🖼 для посещения, и кафе национальной кухни, где можно перекусить.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Караева, 13А
Место завершения
🏁 Театральная площадь, 1
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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