Вы познакомитесь с многовековой историей 📖 и необычной архитектурой города, в котором соседствуют Восточная и Европейская культуры.

В ходе прогулки вы узнаете историю 📖 средневекового Гёзлёва, который указом Екатерины II получил название Евпатория. В городе находятся самые разнородные культурные и религиозные объекты: молельные дома караимов — народа Крыма, происхождение которого до сих пор точно не известно, действующие Ремесленная синагога и мечеть Хан-Джами, православный Николаевский собор. Вы услышите историю 📖 каждого из сооружений и посмотрите на них.

После насыщенной исторической части прогулка 👣 продолжится по улице с особняками 20-го века. Закончится путешествие вблизи набережной, так что вы сможете продолжить прогулку 👣 вдоль моря 🌊.

Локации экскурсии 🧭 отлично подойдут для фотосессии, также мы порекомендуем вам музеи 🖼 для посещения, и кафе национальной кухни, где можно перекусить.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.