Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Евпатории

Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Евпатории.

За 6 часов экскурсии вы повидаете чудеса нашего края и услышите об удивительном прошлом Крыма.

Я открою для вас Евпаторию с новой стороны и покажу живописное розовое озеро.

Прогулка подарит сказочно красивые места, где вы сделаете памятные кадры.
История Евпатории
История Евпатории
История Евпатории
История Евпатории
История Евпатории
История Евпатории

Что вы увидите 🤩

  • Улица Караимская
  • Ханская мечеть Джума-Джами
  • Свято-Николаевский собор
  • Турецкие бани
  • Купеческая синагога
  • Средневековые Гезлевские ворота
  • Озеро Сасык-Сиваш
Исторический центр Евпатории
Улица Караимская
Мы пройдём на улицу на пересечении исторических эпох. Вокруг этой улицы воссозданы здания и культура древней этнической группы Крыма - Караимов.
Ханская мечеть Джума -Джами
Я расскажу вам что особая значимость архитектурного заключалась в том, что именно здесь крымский хан, сразу после прибытия из Стамбула, оповещал своих поданных о законном вступлении на крымский престол в соответствии с письменным указом (ферманом) турецкого султана. Здесь же происходит своего рода религиозный церемониал инаугурации хана.
Свято-Николаевский собор
И ещё одним из самых видных зданий Евпатории является замечательный памятник архитектуры – весьма внушительный по своим размерам и величественный по очертаниям.
Турецкие бани
Евпатория в 16-том веке называлась Гёзлев и была фортификационным укреплением. Сейчас эту часть города называют «старым городом», прикоснемся вместе с вами к трещине эпох.
Купеческая синагога
Синагога Егия Капай — одна из старинных достопримечательностей Евпатории. Правда, на ровне с большинством исторических мест совсем юная, чуть больше 100 лет.
Средневековые Гезлевские ворота
Гёзлёвские ворота считаются лишь небольшим сооружением более массивного строения. Имя же самой крепости было переведено с татарского, как «Дом Глаз».
Озеро сасык Сиваш
Самое большое соленое озеро Крымского полуострова находится на западном побережье между курортами Евпатория и Саки и занимает площадь в 75 квадратных километров. Озеро образовалось еще в Ледниковый период, ну а сейчас здесь расположена главная значимая локация для фотоссетов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Все входные билеты оплачиваются отдельно
Место начала и завершения
Евпатория ул. караимская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день в 10:00 и 16:00

Романова Н.
Романова Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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