Исторический центр Евпатории

Улица Караимская

Мы пройдём на улицу на пересечении исторических эпох. Вокруг этой улицы воссозданы здания и культура древней этнической группы Крыма - Караимов.

Ханская мечеть Джума -Джами

Я расскажу вам что особая значимость архитектурного заключалась в том, что именно здесь крымский хан, сразу после прибытия из Стамбула, оповещал своих поданных о законном вступлении на крымский престол в соответствии с письменным указом (ферманом) турецкого султана. Здесь же происходит своего рода религиозный церемониал инаугурации хана.

Свято-Николаевский собор

И ещё одним из самых видных зданий Евпатории является замечательный памятник архитектуры – весьма внушительный по своим размерам и величественный по очертаниям.

Турецкие бани

Евпатория в 16-том веке называлась Гёзлев и была фортификационным укреплением. Сейчас эту часть города называют «старым городом», прикоснемся вместе с вами к трещине эпох.

Купеческая синагога

Синагога Егия Капай — одна из старинных достопримечательностей Евпатории. Правда, на ровне с большинством исторических мест совсем юная, чуть больше 100 лет.

Средневековые Гезлевские ворота

Гёзлёвские ворота считаются лишь небольшим сооружением более массивного строения. Имя же самой крепости было переведено с татарского, как «Дом Глаз».

Озеро сасык Сиваш

Самое большое соленое озеро Крымского полуострова находится на западном побережье между курортами Евпатория и Саки и занимает площадь в 75 квадратных километров. Озеро образовалось еще в Ледниковый период, ну а сейчас здесь расположена главная значимая локация для фотоссетов.