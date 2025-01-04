Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Ул. Караева, д. 16а
Расписание: C понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина, д. 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 января 2025Благодарим экскурсовода Татьяну, прекрасная прогулка по историческому месту города. Очень знающий, контактный, тактичный профессионал. Было весьма интересно и познавательно
- ВВалентина1 августа 2024К самой экскурсии претензий нет, очень хорошие экскурсоводы, интересно рассказывают, весёлые, есть о чем поговорить и отвечают на любой вопрос,
- ИИрина10 июля 2024Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!
- ССемина21 августа 2022Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине за интереснейшую экскурсию! Узнали о Евпатории с самых её истоков. Погуляли по улочкам по которым ходили правители, знаменитости. . Увидели храмы, мечети. . Притронулись к истории)
- ЕЕвгения21 августа 2022Потрясающий экскурсовод. Интересно, без утомительных и монотонных изречений. Зато с юмором, весело, совсем неутомительно узнали о многих уголках и исторических моментах старой Евпатории. Очень рекомендуем Ирину, как профи гида!!!! Спасибо ❤❤❤
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Караимская кенасса»
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