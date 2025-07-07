Групповая
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По воскресеньям в 06:10
20 июл в 06:00
27 июл в 06:00
2600 ₽ за человека
Групповая
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
Сегодня в 13:15
25 июл в 13:15
1500 ₽ за человека
Групповая
Увлекательная экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, д. 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июля 2025Всё было классно спасибо большое!!!
- ДДенис3 марта 2025Экскурсия прошла хорошо, мне понравилась, экскурсовод много чего интересного рассказал. Одно что испортило нам экскурсию это было то, что было очень холодно.
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Дом-музей Веры Мухиной»
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