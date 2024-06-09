1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Заказник «Новый Свет»»
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