Экскурсии по Новому Свету в Феодосии

Найдено 3 экскурсии в категории «Заказник «Новый Свет»» в Феодосии, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новосветские этюды
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Заказник «Новый Свет»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новосветские этюды
  2. Семь чудес Киммерии
  3. Большой винный тур из Феодосии
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
Сейчас в Феодосии в категории "Заказник «Новый Свет»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 800.
Забронируйте экскурсию в Феодосии на 2024 год по теме «Заказник «Новый Свет»», цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам